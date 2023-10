Aún no inician las precampañas electorales y AMLO acumula medidas cautelares

No hay regulación del 134 constitucional

La consejera Dania Ravel recuerda que el Ejecutivo Federal no puede ser sujeto de sanción por parte del Instituto.

Acepta que ha habido una omisión legislativa desde que se estableció las previsiones en el artículo 134 constitucional de no utilizar recursos públicos para tratar de incidir en una contienda a favor o en contra de un partido político, candidato o aspirante a una candidatura.

Entonces, en la reforma del 2007 se estableció que debía haber una legislación; “en esa legislación es en donde a la mejor, se podía señalar expresamente qué sanción podía actualizarse en caso de que un funcionario público, el que fuera, incurriera en alguna posible infracción a este artículo”.

Ravel Cuevas recuerda que hubo un “intento” por imponer una sanción a un diputado federal y la Sala Superior determinó que no era posible imponer ninguna sanción, ni siquiera una amonestación pública, como tal, porque no está establecido en el catálogo de sanciones, “porque simplemente no hay una legislación al respecto”.

Considera que lo que podría hacerse en el caso de algunos servidores públicos que tienen superiores jerárquicos, es darle “vista” para que se les pueda sancionar por una responsabilidad administrativa.

Sobre si las irregularidades denunciadas durante la contienda podrían ser factor de anulación de la misma, teniendo en cuenta el fallo de la Sala Superior en el caso del expresidente Vicente Fox, comentó:

“Lo que pasó con Fox es que cuando se hizo la calificación de la elección presidencial, la Sala Superior en 2006 dijo: hubo algunas manifestaciones que pudieron haber generado una inequidad en la contienda, pero no fueron de la gravedad como para llevar a una nulidad de las elecciones”, indica.

AMLO “batea” las cautelares

El perredista Ángel Ávila resalta que su apartido ha presentado y presentará las quejas que sean necesarias contra el presidente López Obrador principalmente por el incumplimiento de las medidas cautelares que le ha dictado la Comisión de Quejas y Denuncias.

“Las medidas establecen muy claramente que en sus intervenciones en la mañanera no puede referirse a ningún actor político, tocar temas electorales o denostar a adversarios opositores. El presidente sigue haciendo caso omiso de ello”, observa.

Ávila Romero se refiere concretamente a la cortinilla que el INE le obligó al presidente López Obrador a poner antes de cada mañanera y, la respuesta que dio al incluir una “posdata”, a manera de “burla” en contra del órgano electoral autónomo.

“El INE le recuerda que por su condición de funcionario público y de titular del Ejecutivo Federal, como lo establece la Constitución, sus alusiones a temas electorales violan el principio de neutralidad e imparcialidad en la contienda que cualquier funcionario público debe respetar”, dice y lamenta que lejos de ello, el Ejecutivo las “batee”.

Sin embargo, su respuesta es violar impune y constantemente la ley “y desgraciadamente no existe un procedimiento especial sancionar para él. La Comisión de Quejas y en su caso la Unidad de lo Contencioso Electoral puede imponerle sanciones administrativas hasta multas al presidente, pero tampoco han hecho uso de esa facultad”.

Para el representante partidista, “estamos ante un presidente de la República que no conoce reglas, contrapesos, que viola e ignora la Constitución y lo único que hace es utilizar recursos públicos para favorecer a su partido político, Morena, de cara al 2024”.