Acuerdos de unidad y suma de perfiles, el método de Morena para recorrer el país

Membretes o votos potenciales

Precisamente el especialista López Montiel, del ITESM, refiere que si bien se puede firmar unidad con muchos sectores y personas, en política “siempre hay unidad hasta el punto en el cual hay reparto de poder, si no hay reparto, no hay unidad” y eso es lo que muestra el caso de Ebrard.

Y ese reparto será justo lo que esté en juego en el proceso de definición de candidaturas, en este mes, las nueve para disputar igual número de gubernaturas, pero durante los próximos meses y hasta febrero, para miles de postulaciones a nivel federal y local, pues serán 20 mil los cargos a elección en junio de 2024.

En el caso de López Hernández, el politólogo explica que aunque ya reapareció en Morena, él tiene particular interés en candidaturas del sur sureste. Le interesan dos entidades, Tabasco y Chiapas, “porque son las que le garantizan permanencia en el mediano plazo” a su proyecto, ya que era gobernador tabasqueño y su cuñado, Rutilio Escandón, es el mandatario chiapaneco.

Entre los personajes que han firmado a lo largo y ancho del país figuran dirigentes sindicales y empresariales de diversos ramos.

Sólo por citar algunos casos Jorge Alfredo Molina, líder de la Federación de Sindicatos al Servicio de Gobierno del estado de Michoacán o Isela Licerio Luévanos, líderesa de la sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), del lado de los trabajadores.

Y del sector patronal Luis Francisco Quirarte, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado de Jalisco; Francisco Méndez Solana, presidente en Colima de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) y Roberto Santillán Ferreira, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán.

Es muy probable, expone Gustavo López Montiel, que detrás de las adhesiones de políticos o liderazgos haya “promesas o la expectativa de candidaturas, por eso están ahí”.

Pero por lo mismo, “hasta que no se definan candidaturas no se verá así habrá unidad y aún así, después habrá grupos inconformes con lo que les dieron o no les dieron y ahí se verá. Pero en realidad esto (la firma de acuerdos) es parte del proceso mediático”.

Además, el catedrático pone sobre la mesa varios puntos a considerar: que hay organizaciones con y sin estructura electoral; que hay grupos de poder sindical o empresarial que juegan con todos o varios partidos políticos, y que aglutinar sectores (comerciantes, por ejemplo) es una práctica común, pues se apela al voto clientelar.

“Hay grupos que si tienen estructuras y por lo regular obtienen candidaturas tanto para los liderazgos como para sus allegados. Por ejemplo, los maestros que si tienen estructura, (pero) siempre hay maestros como candidatos de todos los partidos”.

Hay –agrega López Montiel– otras organizaciones que son grupos de poder como los empresarios, de modo que “la Coparmex tiene candidatos en varios estados y van no sólo por el PRI, PAN o PRD, sino también con Morena”.

En todos los casos son sectores que “juegan con lo que tienen para jugar, en unos casos estructura, en otros casos es un personaje con perfil popular, o poder económico o hacen un equilibrio de poder en un estado”.