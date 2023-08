El pleito entre los Mier en Puebla rumbo a la elección de 2024

“Está viva (la denuncia). Le seguimos dando seguimiento”, aseguró a Expansión Política el legislador, pues fue a través de esta vía por la que se defendió, después de que se diera a conocer una investigación denominada ‘Operación Angelópolis’ que lo involucró en un presunto “lavado de dinero” por 427.1 millones de pesos a través de 32 empresas fachada, movimientos que supuestamente se realizaron en nueve países.

Sin embargo, tanto Armenta como Santiago Nieto aseguran que no han sido citados por la FGR.

“No me han mandado a citar. He pedido tener acceso a esa carpeta de investigación. En realidad, es un asunto político entre personas de Puebla y yo no me meto. No es un asunto que me compete. Que si me había puesto de acuerdo con (Alejandro) Armenta, con (Miguel) Barbosa, evidentemente no”, señaló Nieto en entrevista sobre el tema ante acusación de Mier de que hubo complot en su contra para dejarlo fuera de la carrera a la gubernatura.

Armenta, al ser cuestionado por Expansión Política sobre esa denuncia abierta en su contra, evitó entrar en detalles y se limitó en enviar corazones con la mano al primo.

¿En qué momento se rompe su relación?

Los desencuentros entre estos legisladores no son de ahora. Si bien recrudeció en 2022 cuando Mier Velazco acusó públicamente que entre el fallecido exgobernador Miguel Barbosa, Armenta y Santiago Nieto se pusieron de acuerdo para “manchar” su imagen con una investigación que llevó a la cárcel durante 14 meses a su socio Arturo Rueda, la confrontación viene desde que ambos eran priistas.

“¿En qué momento se rompió esa relación (familiar) o no se ha roto?”, se preguntó a Armenta. “No, bueno, todas las personas somos distintas: mira, los dedos de una mano, el gordito no se parece en nada a los otros, es lo mismo en las familias, en la sociedad. Yo respeto a todos mis compañeros”, respondió.

Aquí más de la entrevista:

Se respetan como políticos, pero ha habido también señalamientos y más en esta competencia rumbo a la gubernatura (…)

Yo no he tenido señalamientos, de aquí para allá no ha habido, de aquí para allá hay corazón, respeto. Los señalamientos han sido de allá (Mier) para acá, y eso, yo lo respeto.

¿No hay relación familiar para nada?

No, pues no ha habido oportunidad, cada quien trae sus temas, pero nos vemos casi cada ocho días en las reuniones de comisión permanente.

Cuando se ve, ¿se hablan?

¡Claro! (…), me dice ‘primo’, le digo: ‘primo, ¿cómo estás?’ y ya.

Hablando de los primos #Mier ( @NachoMierV y @armentapuebla_ ), ¿en qué momento se rompe su relación?

Esto es lo que me dijo en #entrevista para @MTPNoticias el presidente de la Mesa Directiva del @senadomexicano 👇🏽



COMPLETA 🔴 https://t.co/ZLEvou5BQQ pic.twitter.com/kNsPv7kFMu — Elvia Cruz (@cruz_elvia) August 5, 2023

Así como Armenta, Mier también sostiene públicamente que se llevan bien, pero cada uno, cada que pueden, se mandan mensajes sin mencionarse.

En el caso de Armenta, le ha reclamado a Mier de querer hacer creer que es el único que tiene buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de “cucharear” encuestas, pues el coordinador de los diputados federales de Morena, ya se presume en empate técnico con él.

Primos morenistas con pasado priista

El origen y trayectoria de los Mier es similar. Los dos nacieron en la región conocida como ‘triángulo rojo’. Armenta Mier en Acatzingo el 9 de julio de 1969, e Ignacio Mier en Tecamachalco el 4 de enero de 1961.

Desde jóvenes incursionaron en política, pero cada quien se fue integrando en diversos grupos en el PRI, partido que llegaron a dirigir en sus peores épocas de derrotas.

Ignacio Mier presidía el partido tricolor cuando perdió por primera vez la presidencia de la ciudad de Puebla en la elección de 1995, mientras que a Armenta le tocó un descalabro mayor en 2010, pues no solo perdió la capital sino la mayoría en el Congreso y la gubernatura, frente al fallecido exgobernador Rafael Moreno Valle, impulsado por una coalición encabezada por el PAN.

Meses antes, los grupos priistas a los que los Mier formaban parte, se confrontaron internamente por la candidatura a la gubernatura.

Mier Velazco impulsaba a Enrique Doger, entonces presidente de la capital y exrector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), y Armenta defendió que la candidatura se quedara en el grupo marinista que lideraba el entonces gobernador Mario Marín Torres –preso en un penal por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho–.

Los dogeristas realizaron múltiples protestas, pero no consiguieron la nominación, ya que en el PRI fue postulado Javier López Zavala, preso en una cárcel federal, acusado del feminicidio de la activista Cecilia Monzón, asesinada el 21 de mayo de 2022.

Después de la histórica derrota del PRI en el estado, Mier Velazco se fue del partido para “ayudar” a Andrés Manuel López Obrador a conformar el Movimiento de Regeneración Nacional –hoy Morena– y Armenta siguió ahí cinco años más hasta 2018 cuando se sumó al partido guinda por invitación de Dulce Silva, actual diputada federal y esposa de César Yáñez, cercano al presidente.

Desde Morena, los Mier tampoco han coincidió en pertenecer al mismo grupo político, pues Armenta fue cobijado por el senador con licencia y aspirante presidencial Ricardo Monreal, mientras que Ignacio Mier es respaldado por otra de las ‘corcholatas’, Adán Augusto López.

En una visita del exsecretario de gobernación a Puebla el 13 de enero de 2023, le alzó la mano a ambos, tras un foro sobre el plan B de la Reforma Electoral, como muestra de que se podía conciliar entre los dos primos, pero la tregua duró solo cuando el entonces funcionario federal tardó en la entidad.

Después, la guerra reavivó ya que el 17 de mayo de 2022, Armenta dio a conocer que denunció por intento de extorsión al socio de Mier, director de Diario Cambio, Arturo Rueda, el mismo que fue detenido en la Ciudad de México el 21 de mayo de ese mismo año por otra denuncia por extorsión en su contra, presentada por otro político, Jorge Estefan Chidiac, en 2015.

Dos meses después, en julio, Ignacio Mier acusó a Armenta de haber formado parte de un complot de ataques en su contra, denunciándolo por delitos de tráfico de influencias, revelación de secretos, y delitos cometidos por servidores públicos, denuncia que asegura, le sigue dando seguimiento ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En contraste, Armenta mantiene abierta la denuncia por extorsión contra Rueda, quien 14 meses después en la cárcel, recuperó su libertad bajo caución el 18 de julio de este 2023.