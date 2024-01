Santiago Taboada, aspirante opositor en CDMX, inicia cuesta arriba el 2024

Rubalcava, de compañero en la oposición a enemigo

Taboada solicitó licencia en octubre de 2023 para concentrarse en la elección por la Jefatura de Gobierno, no obstante poco después la coalición tuvo su primera gran fractura: aunque se anunció un proceso de selección con debates y encuestas para elegir al candidato, los presidentes nacionales del PAN, PRI y PRD eligieron al panista, descartando al diputado Luis Espinosa Cházaro, del PRD y al alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, del PRI.

El alcalde reaccionó en contra de los partidos de la coalición así como del propio Taboada.

“No entiendo cómo se prestaron, teniendo un candidato triunfador, en una negociación en donde impulsarán a alguien que tiene vínculos con el crimen, que tiene imputaciones y que lamentablemente hoy en día sabemos que ya aquellos que han sido detenidos han reconocido su culpabilidad de la construcción de inmuebles irregulares”, dijo en conferencia de prensa el 18 de noviembre.

Rubalcava pasó de uno de los líderes de la oposición a en diciembre hacer oficial su renuncia al tricolor y anunciar su apoyo a Claudia Sheinbaum, aspirante de Morena a la presidencia.

El ex priista fue señalado también de enviar personas para reventar un evento a favor de Taboada que se realizaría en el Parque La Mexicana en Santa Fe el 10 de diciembre, cuando sujetos encapuchados golpearon e intimidaron a integrantes de la red Juventud Popular del PRI, quienes esperaban recibir al precandidato.

No obstante Rubalcaba se deslindó de los hechos y señaló que Jesús Arrieta, quien era su secretario particular y fue grabado amenazando a los asistentes, ya no trabajaba con él desde el 30 de noviembre.