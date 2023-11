Santiago Taboada: “En esta ciudad hay que emparejar la cancha”

“Esa pensión la mitad se la gastan en medicina o en médicos”, dice en entrevista a Expansión Política, en una crítica a la decisión del actual Gobierno federal de desaparecer el Seguro Popular para crear en su lugar el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y luego reemplazarle con el IMSS-Bienestar.

Aficionado del futbol y Puma de corazón, Taboada asegura que desea gobernar la ciudad “para emparejar la cancha”, pues ahora la calidad de los servicios e infraestructura a la que tienen acceso los habitantes de la capital contrasta según la alcaldía en la que viven.

El panista expone sus puntos de vista en los días en que la oposición se alista para poner en marcha el proceso para elegir a quien será su candidato o candidata de entre una larga lista de aspirantes en la que se mantienen en la contienda alcaldes como Sandra Cuevas, de Cuauhtémoc; Adrián Rubalcava, de Cuajimalpa; el diputado federal perredista Luis Espinoza Cházaro y hasta el diputado local Víctor Hugo Lobo.

“Estoy listo para ser el candidato de la coalición ‘Va por la Ciudad de México’”, se posicionó Taboada luego de que PAN, PRI y PRD ratificaran su coalición por la Jefatura de Gobierno.

"Estoy listo para cualquier método: encuestas, foros, sorteos y hasta penales”.

Como lo he sostenido desde hace meses, con cualquier método que refleje de mejor manera nuestra compromiso con la ciudadanía, con foros, encuestas y hasta penales encabezaremos el proyecto de cambio en #CDMX. Cuento con la trayectoria, los resultados de gobierno y la experiencia. pic.twitter.com/4AhJYK1Utz — Santiago Taboada (@STaboadaMx) November 7, 2023

Esta semana, el Frente Amplio por México realizará el 15 de noviembre el registro de aspirantes a la precandidatura; en esta etapa, el Frente contempla realizar debates y encuestas para seleccionar a su candidato por la CDMX.

Mientras eso sucede, el aspirante panista responde a Expansión Política sobre puntos clave de la Ciudad.

¿Qué significa para usted la Ciudad de México?

El mejor lugar para vivir de este país.

¿Cuáles serían los principales pendientes urgentes de atender en la ciudad?

Seguridad, salud y educación y movilidad.

¿Cuál le gustaría que fuera su sello en la CDMX?

El combate a la desigualdad. En esta ciudad hay que emparejar la cancha. No podemos seguir viviendo con estos contrastes en donde el lugar en el que vivas es el servicio público que te toca, eso no me parece justo.