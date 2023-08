Ebrard pide a simpatizantes denunciar acarreos a favor de Sheinbaum

Sobre este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció y dijo que Ebrard está en su derecho a manifestarse. Sin embargo, aclaró que desde el gobierno dio la instrucción de que no se usen recursos públicos para favorecer a algún candidato.

“Es normal y además tiene el derecho de hacerlo. Y hay la instrucción de que no se use al gobierno ni mucho menos el presupuesto para favorecer a nadie. Y Marcelo, y Adán, y Claudia, y todos me conocen perfectamente, saben que no tengo una doble moral, un doble discurso; saben que no nos metemos y que se acabó el dedazo, y que es el pueblo el que va a decidir”, comentó.

Este jueves, Ebrard no tuvo actividades públicas aunque tenía programada una visita a Campeche. Para mañana viernes estará en Tepic, Nayarit.

Ebrard tiene el número telefónico de miles de simpatizantes, pues previo a anunciar su candidatura de manera formal, él dio su número de WhatsApp para que le escribieran sus dudas sobre su trabajo al frente de la Cancillería.