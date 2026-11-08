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Congreso

¿Vives o viajas al extranjero? Proponen nuevas medidas para proteger a mexicanos en situaciones de riesgo

La propuesta plantea activar un protocolo de emergencia dentro de las primeras 24 horas y ofrecer asistencia jurídica, diplomática y logística.
dom 08 noviembre 2026 06:50 PM
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La imagen corresponde al 10 de octubre de 2025, donde se observa a gente caminando dentro de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la CDMX.
El Senado analizará una iniciativa que busca garantizar ayuda a mexicanos en otros países ante situaciones que pongan en riesgo su seguridad. (Alfredo Estrella/AFP)

Los senadores del PAN presentaron una iniciativa para reforzar la protección de los mexicanos que viven o se encuentran de viaje en el extranjero ante situaciones de emergencia, como conflictos armados, desastres naturales, detenciones arbitrarias o amenazas a su integridad.

La propuesta busca establecer un mecanismo de respuesta rápida para garantizar asistencia diplomática, consular, jurídica y logística a los connacionales que enfrenten situaciones de riesgo fuera del país.

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¿Qué ley se busca modificar?

La iniciativa plantea reformar la Ley del Servicio Exterior Mexicano para crear un Protocolo de Protección Diplomática y Consular de Emergencia, cuyo objetivo es auxiliar a los ciudadanos mexicanos que residen o se encuentran en el extranjero.

Con esta modificación, se busca dotar al Estado mexicano de una estrategia de respuesta ante situaciones que requieran brindar asistencia urgente a los connacionales.

¿En qué situaciones se activaría la protección a mexicanos?

El protocolo podría activarse ante distintos escenarios que pongan en riesgo la seguridad, la libertad o los derechos fundamentales de los mexicanos en el extranjero, entre ellos:

- Detenciones arbitrarias.

- Desapariciones.

- Secuestros.

- Imposición de la pena de muerte.

- Violaciones graves al debido proceso o al derecho internacional de los derechos humanos.

- Amenazas a la integridad física, la libertad y otros derechos fundamentales.

- Conflictos armados.

- Crisis severas de estabilidad política y jurídica.

- Emergencias ocasionadas por desastres naturales.

La protección consular también contempla la asistencia a mexicanos arrestados, detenidos o en prisión y, cuando corresponda, la organización de su defensa ante los tribunales del Estado en el que se encuentren.

¿Cómo funcionaría el protocolo de protección?

Ante cualquiera de los supuestos anteriores, el Estado mexicano activaría el Protocolo de Protección Diplomática y Consular de Emergencia. Su implementación debería comenzar dentro de las primeras 24 horas posteriores a que las autoridades tengan conocimiento del caso.

Entre las acciones que deberá contemplar el protocolo se encuentran:

- Una evaluación de riesgos para identificar posibles amenazas a la integridad física de los mexicanos que se encuentren en la demarcación, país o región afectada.

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- Notificaciones de seguridad dirigidas a la comunidad mexicana en la zona.

- Asistencia jurídica inmediata.

- Apoyo logístico para atender la emergencia.

Además, la iniciativa plantea que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informe al Senado sobre los casos en los que se active el Protocolo de Protección Diplomática y Consular de Emergencia, en un plazo no mayor a 48 horas después de su activación.

¿Cuándo se aprobaría la reforma?

Por el momento, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos Segunda del Senado, donde será analizada y discutida.

Para que la propuesta avance, deberá obtener el respaldo de la mayoría legislativa. Morena, al contar con la mayoría en el Senado, tendrá un papel determinante en su eventual aprobación.

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Al presentar la iniciativa, el PAN señaló que México es uno de los países de referencia en materia de protección y asistencia consular. Sin embargo, advirtió que la diplomacia consular mexicana enfrenta una creciente demanda de servicios, atención y asistencia por parte de la población mexicana que reside o viaja al extranjero.

“Los connacionales mexicanos esperan que tanto Embajadas como Consulados les auxilien en distintos imprevistos y situaciones en las que requieren apoyo continuo y acompañamiento”, se menciona en la iniciativa.

Asimismo, el PAN recordó que el reciente conflicto armado entre Estados Unidos e Israel, por un lado, e Irán, por el otro, dejó la impresión de que las acciones para proteger a los mexicanos en la región no fueron tan expeditas ni integrales como debieron haber sido.

Con esta propuesta, los legisladores buscan establecer reglas y tiempos de respuesta para que los mexicanos en el extranjero reciban atención oportuna ante situaciones que pongan en peligro su seguridad y sus derechos.

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