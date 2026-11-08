¿Vives o viajas al extranjero? Proponen nuevas medidas para proteger a mexicanos en situaciones de riesgo

¿Qué ley se busca modificar?

La iniciativa plantea reformar la Ley del Servicio Exterior Mexicano para crear un Protocolo de Protección Diplomática y Consular de Emergencia, cuyo objetivo es auxiliar a los ciudadanos mexicanos que residen o se encuentran en el extranjero.

Con esta modificación, se busca dotar al Estado mexicano de una estrategia de respuesta ante situaciones que requieran brindar asistencia urgente a los connacionales.

¿En qué situaciones se activaría la protección a mexicanos?

El protocolo podría activarse ante distintos escenarios que pongan en riesgo la seguridad, la libertad o los derechos fundamentales de los mexicanos en el extranjero, entre ellos:

- Detenciones arbitrarias.

- Desapariciones.

- Secuestros.

- Imposición de la pena de muerte.

- Violaciones graves al debido proceso o al derecho internacional de los derechos humanos.

- Amenazas a la integridad física, la libertad y otros derechos fundamentales.

- Conflictos armados.

- Crisis severas de estabilidad política y jurídica.

- Emergencias ocasionadas por desastres naturales.

La protección consular también contempla la asistencia a mexicanos arrestados, detenidos o en prisión y, cuando corresponda, la organización de su defensa ante los tribunales del Estado en el que se encuentren.

¿Cómo funcionaría el protocolo de protección?

Ante cualquiera de los supuestos anteriores, el Estado mexicano activaría el Protocolo de Protección Diplomática y Consular de Emergencia. Su implementación debería comenzar dentro de las primeras 24 horas posteriores a que las autoridades tengan conocimiento del caso.

Entre las acciones que deberá contemplar el protocolo se encuentran:

- Una evaluación de riesgos para identificar posibles amenazas a la integridad física de los mexicanos que se encuentren en la demarcación, país o región afectada.