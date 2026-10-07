Vicente Fox pone a Salinas Pliego en la carrera presidencial de 2030: “Es deseado por los partidos”

SALINAS ESTÁ DESPLEGANDO UN LIDERAZGO GIGANTESCO. SEGURAMENTE LLEGARÁ. EL BUEN LÍDER ES DESEADO Y PELEADO POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ¡ES EL CASO! @RicardoBSalinas — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) October 7, 2026



El mensaje del expresidente llega meses después de que el dueño de Grupo Salinas reconociera que contempla competir por la Presidencia de México. En enero, durante una entrevista con Financial Times, Salinas Pliego dejó abierta esa posibilidad al responder que “si no hay alternativa para mí, lo haré”, aunque aclaró que no era su intención principal.

El empresario explicó entonces que buscaba construir una alternativa política frente al régimen encabezado por Morena. También había anunciado desde el año pasado la creación de un movimiento opositor contra el crimen y la corrupción.

La disputa por el pago de impuestos

El posicionamiento político de Salinas Pliego ocurre mientras mantiene un conflicto con el gobierno federal por los adeudos fiscales de sus empresas. En septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el empresario está pagando mensualmente parte de la deuda correspondiente a Elektra.

De acuerdo con la explicación de la presidenta, se estableció un esquema de 18 mensualidades por 31,000 millones de pesos, después de que Salinas Pliego realizara un pago inicial. Sheinbaum afirmó que el empresario ha cumplido con los pagos establecidos y, al ser cuestionada sobre su inconformidad, señaló: “Sí, ha cumplido cada mes, por eso está un poco enojado”.

El conflicto fiscal se remonta a adeudos determinados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) correspondientes a distintos ejercicios entre 2008 y 2013. Las empresas de Salinas Pliego impugnaron las resoluciones durante años, pero distintos tribunales confirmaron los adeudos y en 2025 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó las resoluciones.

Salinas Pliego ha sostenido que el cobro forma parte de una persecución política, mientras las autoridades fiscales han mantenido que se trata del cumplimiento de obligaciones tributarias.