Caso Ernesto Ruffo: Vicente Fox, el PAN y Somos México exigen su liberación ante la FGR

¿Quién es Ernesto Ruffo?
Ernesto Ruffo Appel nació en San Diego en 1952 y creció en Ensenada, Baja California. Estudió Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey y comenzó su trayectoria profesional en la industria pesquera.
Se incorporó al PAN en la década de 1980 y en 1986 ganó la presidencia municipal de Ensenada, cargo que ocupó hasta 1989. Ese mismo año se convirtió en gobernador de Baja California, al ganar una elección que lo colocó como una de las figuras más relevantes de la oposición política de aquella época.
Ruffo gobernó Baja California de 1989 a 1995. Posteriormente ocupó responsabilidades federales relacionadas con la frontera norte y migración durante la administración de Vicente Fox. También fue senador de la República entre 2012 y 2018 y diputado federal durante la LXIV Legislatura, de 2018 a 2021.
En febrero de 2026 fue nombrado integrante del Consejo Consultivo Ciudadano de Somos México y declaró que no había renunciado al PAN.
La defensa de Ruffo reúne actualmente a familiares, dirigentes políticos, exfuncionarios y ciudadanos que demandan que su caso sea atendido bajo principios de legalidad, justicia y respeto al Estado de Derecho.
¿De qué se acusa a Ernesto Ruffo?
El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, enfrenta un proceso penal por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustibles, acusaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene con diversos datos de prueba.
Ruffo permanece en prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano, mientras su defensa busca que pueda continuar el proceso bajo prisión domiciliaria.
El caso provocó una confrontación política entre el PAN y el Gobierno federal. La dirigencia panista, encabezada por Jorge Romero Herrera, ha acusado que las instituciones de justicia están siendo utilizadas de manera selectiva contra figuras de oposición y ha calificado a Ruffo como un perseguido o preso político. El partido también cuestionó que las autoridades hayan actuado con mayor rapidez contra el exmandatario que en otros casos que involucran a funcionarios vinculados con Morena.
Desde el Gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista una persecución política. Señaló que la investigación corresponde a la FGR y sostuvo que el expediente contiene pruebas contra Ruffo y otras personas presuntamente relacionadas con un esquema de contrabando de combustible que habría significado un perjuicio para el Estado.
La defensa y familiares del exgobernador mantienen que Ruffo es inocente y han cuestionado que se le atribuya el liderazgo de una estructura criminal de gran escala. Su hija, Verónica Ruffo, ha denunciado además las condiciones de reclusión de su padre y sostiene que el caso se convirtió en una causa política.