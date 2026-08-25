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México

Caso Ernesto Ruffo: Vicente Fox, el PAN y Somos México exigen su liberación ante la FGR

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, enfrenta un proceso penal por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustibles.
mar 25 agosto 2026 03:54 PM
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Vicente Fox respaldó a Ernesto Ruffo frente a la Fiscalía General de la República.
Políticos de oposición se reunieron frente a la FGR para exigir justicia en el caso Ernesto Ruffo. (Foto: Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro )

La defensa legal de Ernesto Ruffo Appel sumó nuevos respaldos políticos y ciudadanos, luego de que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, y el expresidente Vicente Fox acompañaran al Comité Plural por la Libertad del exgobernador de Baja California durante una conferencia de prensa frente a la Fiscalía General de la República (FGR).

Acción Nacional, que abanderó a Ruffo en la elección que lo llevó a la Gubernatura de Baja California en 1989, lo calificó como un “perseguido político” y acusó al Gobierno federal de utilizar a las instituciones para perseguir a quienes representan una resistencia ciudadana.

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El partido sostuvo que Morena se siente incómodo ante las voces críticas y afirmó que no dejarán de pronunciarse pese a lo que consideraron un uso de las instituciones contra sus opositores.

“Ernesto Ruffo es un perseguido político”, señaló el PAN, al tiempo que afirmó que el gobierno estaría persiguiendo a quienes, desde su perspectiva, buscan un mejor país para las familias mexicanas.

Durante la conferencia, Romero Herrera señaló que desde Acción Nacional respaldan e impulsan la causa en favor de Ruffo y sostuvo que las leyes en México deben aplicarse de manera pareja y justa para todos. El dirigente panista reiteró que continuarán exigiendo justicia para el exgobernador de Baja California.

La hija de Ernesto Ruffo, Verónica Ruffo, también tomó la palabra y sostuvo que lo ocurrido contra su padre es injusto. Señaló que la defensa no debe convertirse en una disputa entre partidos, sino en una causa relacionada con la verdad, la justicia y el Estado de Derecho.

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La hija del exgobernador pidió además a la presidenta Claudia Sheinbaum ejercer su responsabilidad como mandataria de todos los mexicanos y evitar que el caso profundice la división política. Aseguró que su familia continuará firme en la defensa de la libertad de su padre y reclamó instituciones fuertes y una justicia aplicable para todos.

En el mismo acto, el expresidente Vicente Fox expresó su respaldo a Ruffo, a quien describió como una persona de principios y con una trayectoria limpia.

Fox llamó a impedir que la injusticia siga creciendo y sostuvo que México debe ser un país de justicia, libertad y Estado de Derecho, donde la ley sea igual para todos.

El exmandatario advirtió que un caso como el de Ruffo puede tener implicaciones más amplias para quienes piensan diferente al Gobierno morenista. Su llamado fue a defender la libertad y levantar la voz ante lo que considera una injusticia.

Vicente Fox acompañó al Comité de respaldo a Ernesto Ruffo en la Ciudad de México.
Vicente Fox respaldó a Ernesto Ruffo. (Foto: Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro )

Comités ciudadanos respaldan a Ruffo

Somos México, partido político recién creado, informó que ya son 10 entidades donde se han constituido comités ciudadanos para acompañar y respaldar la defensa de Ernesto Ruffo.

La organización señaló que la convocatoria es plural y permanece abierta para cualquier persona que quiera sumarse. Los comités contemplan actividades, conferencias y distintas formas de participación en torno al caso.

Con ello, la defensa de Ruffo busca ampliar su respaldo hacia sectores ciudadanos y presentar el caso como una causa relacionada con la defensa de la justicia, la libertad y las instituciones, más allá de las diferencias partidistas.

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¿Quién es Ernesto Ruffo?

Ernesto Ruffo Appel nació en San Diego en 1952 y creció en Ensenada, Baja California. Estudió Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey y comenzó su trayectoria profesional en la industria pesquera.

Se incorporó al PAN en la década de 1980 y en 1986 ganó la presidencia municipal de Ensenada, cargo que ocupó hasta 1989. Ese mismo año se convirtió en gobernador de Baja California, al ganar una elección que lo colocó como una de las figuras más relevantes de la oposición política de aquella época.

Ruffo gobernó Baja California de 1989 a 1995. Posteriormente ocupó responsabilidades federales relacionadas con la frontera norte y migración durante la administración de Vicente Fox. También fue senador de la República entre 2012 y 2018 y diputado federal durante la LXIV Legislatura, de 2018 a 2021.

En febrero de 2026 fue nombrado integrante del Consejo Consultivo Ciudadano de Somos México y declaró que no había renunciado al PAN.

La defensa de Ruffo reúne actualmente a familiares, dirigentes políticos, exfuncionarios y ciudadanos que demandan que su caso sea atendido bajo principios de legalidad, justicia y respeto al Estado de Derecho.

¿De qué se acusa a Ernesto Ruffo?

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, enfrenta un proceso penal por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustibles, acusaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene con diversos datos de prueba.

Ruffo permanece en prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano, mientras su defensa busca que pueda continuar el proceso bajo prisión domiciliaria.

El caso provocó una confrontación política entre el PAN y el Gobierno federal. La dirigencia panista, encabezada por Jorge Romero Herrera, ha acusado que las instituciones de justicia están siendo utilizadas de manera selectiva contra figuras de oposición y ha calificado a Ruffo como un perseguido o preso político. El partido también cuestionó que las autoridades hayan actuado con mayor rapidez contra el exmandatario que en otros casos que involucran a funcionarios vinculados con Morena.

Desde el Gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista una persecución política. Señaló que la investigación corresponde a la FGR y sostuvo que el expediente contiene pruebas contra Ruffo y otras personas presuntamente relacionadas con un esquema de contrabando de combustible que habría significado un perjuicio para el Estado.

La defensa y familiares del exgobernador mantienen que Ruffo es inocente y han cuestionado que se le atribuya el liderazgo de una estructura criminal de gran escala. Su hija, Verónica Ruffo, ha denunciado además las condiciones de reclusión de su padre y sostiene que el caso se convirtió en una causa política.

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