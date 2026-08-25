Caso Ernesto Ruffo: Vicente Fox, el PAN y Somos México exigen su liberación ante la FGR

La hija del exgobernador pidió además a la presidenta Claudia Sheinbaum ejercer su responsabilidad como mandataria de todos los mexicanos y evitar que el caso profundice la división política. Aseguró que su familia continuará firme en la defensa de la libertad de su padre y reclamó instituciones fuertes y una justicia aplicable para todos.

En el mismo acto, el expresidente Vicente Fox expresó su respaldo a Ruffo, a quien describió como una persona de principios y con una trayectoria limpia.

Fox llamó a impedir que la injusticia siga creciendo y sostuvo que México debe ser un país de justicia, libertad y Estado de Derecho, donde la ley sea igual para todos.

El exmandatario advirtió que un caso como el de Ruffo puede tener implicaciones más amplias para quienes piensan diferente al Gobierno morenista. Su llamado fue a defender la libertad y levantar la voz ante lo que considera una injusticia.

Vicente Fox respaldó a Ernesto Ruffo. (Foto: Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro )

Comités ciudadanos respaldan a Ruffo

Somos México, partido político recién creado, informó que ya son 10 entidades donde se han constituido comités ciudadanos para acompañar y respaldar la defensa de Ernesto Ruffo.

La organización señaló que la convocatoria es plural y permanece abierta para cualquier persona que quiera sumarse. Los comités contemplan actividades, conferencias y distintas formas de participación en torno al caso.

Con ello, la defensa de Ruffo busca ampliar su respaldo hacia sectores ciudadanos y presentar el caso como una causa relacionada con la defensa de la justicia, la libertad y las instituciones, más allá de las diferencias partidistas.