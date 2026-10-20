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Congreso

Juan Gabriel, Carlos Slim y Olga Sánchez Cordero, entre los mencionados para la Medalla Belisario Domínguez

El presidente del Senado, Higinio Martínez, planteó considerar la posibilidad de entregar la Medalla Belisario Domínguez al cantante mexicano Juan Gabriel.
mar 20 octubre 2026 05:24 PM
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En la imagen divida en tres se ve a Juan Gabriel, Carlos Slim y Olga Sánchez.
Aún no se emite la convocatoria para la entrega de la medalla. (Fotos: Cuartoscuro )

El Senado debe entregar la Medalla de Honor Belisario Domínguez y aunque no ha emitido convocatoria para ello, su presidencia considera al cantante Juan Gabriel, quien cumplió 10 años de muerto.

Sin embargo, no es el único que se ha mencionado para recibir esta presea, también están el empresario Carlos Slim Helú y la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.

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¿Le darán la Medalla Belisario Domínguez a Juan Gabriel?

Aún no es un hecho que le den la medalla al cantante mexicano. Fue el presidente de la Cámara alta, Higinio Martínez, quien mencionó el nombre del interprete de “Noa-noa” como un posible candidato para recibir la presea.

“Cuando se pregunta y sale en el medio la posibilidad de un mexicano como Juan Gabriel, pues habría que pensarlo, yo cuando menos plantearía que se pensara. Todo este país, por decir, sabe quién es Juan Gabriel”, dijo el senador.

Además, recordó que la música del cantante hasta fue utilizada en el último Mundial, casi, dijo, como un himno para los mexicanos. Ello en alusión a las canciones de “Hasta que te conocí” y “Así fue”, que se escucharon en el último torneo internacional de fútbol que se realizó en México, Estados Unidos y Canadá.

"Yo creo que él (Juan Gabriel) es uno de los mexicanos que más ha unido a este país y pues, digo, si se revisa eso, ¿por qué no?", cuestionó el presidente del Senado.

¿Qué es la Medalla Belisario Domínguez?

Es una medalla que fue instituida en 1954 en honor al médico y senador chiapaneco Belisario Domínguez, quien fue asesinado en 1913 tras criticar desde tribuna el régimen de Victoriano Huerta.

El Senado considera esta medalla como la más alta distinción que otorga el Estado mexicano a “ciudadanos ejemplares por sus méritos eminentes al servicio de la patria”.

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“La Medalla Belisario Domínguez se entrega a aquel mexicano que haya hecho algo por este país, por llamarle así, que haya servido al país, a la patria”, enfatizó Higinio Martínez.

¿Cuándo se entrega la Medalla Belisario Domínguez??

Anualmente, la Comisión Medalla Belisario Domínguez del Senador emite una convocatoria dirigida a instituciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, congresos estatales, gobiernos locales, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general para que presenten candidaturas para recibir esta presea.

Sin embargo, el presidente del Senado, Higinio Martínez, reconoció que hay un retraso en la entrega de esta medalla correspondiente a los años 2024, 2025 y 2026, por lo que propuso entregar las tres es una sola sesión para ponerse “al corriente”.

“Hay suficientes mujeres y hombres que pudieran aspirar a estas medallas. ¿Para qué decidir una sola hoy? Decidamos sobre las tres”, dijo el senador.

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¿Qué otros personajes se han mencionado para recibir la Medalla?

También se ha mencionada a la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, quien actualmente es diputada por Morena y recientemente anunció que se retirará de la vida política una vez que termine su gestión como legisladora en 2027.

Asimismo, se ha nombrado al empresario Carlos Slim Helú, quien es el fundador Grupo Carso, conglomerado que controla empresas como América móvil, Telmex, Grupo Financiero Inbursa, entre otras. Entre 2010 y 2013 fue considerado como la persona más rica del mundo.

“Si a una gente queremos darle un reconocimiento, hay que dársela en vida, porque no creo que después de fallecido lo tenga presente”, comentó el presidente del Senado.

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Cámara de Senadores Morena Juan Gabriel

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