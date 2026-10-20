Juan Gabriel, Carlos Slim y Olga Sánchez Cordero, entre los mencionados para la Medalla Belisario Domínguez

¿Le darán la Medalla Belisario Domínguez a Juan Gabriel?

Aún no es un hecho que le den la medalla al cantante mexicano. Fue el presidente de la Cámara alta, Higinio Martínez, quien mencionó el nombre del interprete de “Noa-noa” como un posible candidato para recibir la presea.

“Cuando se pregunta y sale en el medio la posibilidad de un mexicano como Juan Gabriel, pues habría que pensarlo, yo cuando menos plantearía que se pensara. Todo este país, por decir, sabe quién es Juan Gabriel”, dijo el senador.

Además, recordó que la música del cantante hasta fue utilizada en el último Mundial, casi, dijo, como un himno para los mexicanos. Ello en alusión a las canciones de “Hasta que te conocí” y “Así fue”, que se escucharon en el último torneo internacional de fútbol que se realizó en México, Estados Unidos y Canadá.

"Yo creo que él (Juan Gabriel) es uno de los mexicanos que más ha unido a este país y pues, digo, si se revisa eso, ¿por qué no?", cuestionó el presidente del Senado.

¿Qué es la Medalla Belisario Domínguez?

Es una medalla que fue instituida en 1954 en honor al médico y senador chiapaneco Belisario Domínguez, quien fue asesinado en 1913 tras criticar desde tribuna el régimen de Victoriano Huerta.

El Senado considera esta medalla como la más alta distinción que otorga el Estado mexicano a “ciudadanos ejemplares por sus méritos eminentes al servicio de la patria”.