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Congreso

De la prohibición de AMLO a la regularización fiscal sin límite de ingresos para grandes contribuyentes

La reserva a la Ley de Ingresos 2027 presentada por Ricardo Monreal elimina el límite de 300 millones de pesos anuales de grandes contribuyentes para acceder a descuentos en deudas fiscales.
jue 15 octubre 2026 05:16 PM
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Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, durante la conferencia matutina del 13 de marzo de 2024 donde muestra una tabla con las condonaciones que se dieron a la iniciativa privada durante 2007 a 2018.
En 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para prohibir las condonaciones fiscales y, en 2020, se reformó el artículo 28 constitucional para vetarlas. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

A pesar de que Andrés Manuel López Obrador prohibió las condonaciones fiscales a grandes contribuyentes, diputados de Morena aprobaron ampliar el acceso a un programa que permite reducir hasta 100% las multas, los recargos y los gastos de ejecución por adeudos fiscales.

Aunque la reserva a la Ley de Ingresos 2027 propuesta por el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, no implica perdonar el impuesto principal, sí ampliaría el beneficio a empresas de cualquier tamaño de ingresos, lo que abre un contraste con el discurso de Morena contra los privilegios fiscales.

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Durante el sexenio pasado, López Obrador acusó que las grandes empresas habían recibido condonaciones millonarias en los gobiernos pasados, mientras el resto de los contribuyentes cumplía con sus obligaciones. En 2019, el entonces presidente firmó un decreto para prohibir las condonaciones fiscales y, en 2020, se reformó el artículo 28 constitucional para vetarlas.

En los gobiernos de Vicente Fox, Feliipe Calderón y Enrique Peña Nieto hubo tres esquemas generalizados de condonación de adeudos fiscales, conocidos como amnistías fiscales, que no eran exactamente una exención de impuestos para todas las empresas, pero permitían a contribuyentes con créditos fiscales pendientes reducir o eliminar parte de sus adeudos bajo ciertas condiciones.

El SAT informó en 2019 que solo en los sexenios de Calderón y Peña Nieto se condonaron impuestos por alrededor de 400,902 millones de pesos en beneficio de 153,530 contribuyentes. De ese monto, 54% se concentró en 108 contribuyentes, a quienes se les perdonaron alrededor de 213,000 mdp.

Ahora, con la propuesta para eliminar el límite de 300 millones de pesos de ingresos anuales para acceder al Programa de Regularización Fiscal del SAT, las empresas pueden obtener un beneficio.

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¿Hay condonación o no?

Monreal sostuvo que con el límite se benefició a 38,399 contribuyentes y permitió que el SAT recuperara 6,436 millones de pesos, por lo que enfatizó que, al eliminar ese tope, permitirá aumentar el monto de reacaudación.

El diputado morenista estimó que se favorecerá a 30 millones de personas y empresas, incluidos 16,000 grandes contribuyentes que aportan más de 2.3 billones de pesos a la recaudación.

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Además, negó con esta reserva se busqué condonar los impuestos y explicó que es un beneficio por el cual los impuestos que debían pagarse, se reducen; en cambio, su propuesta, señaló, busca que se pague el impuesto para obtener reducciones en multas y recargos.

“Algunos podrían pensar que esto implica una condonación de impuestos, pero no es así, porque el impuesto principal no se elimina, no se condona, no se exceptúa. El impuesto tiene que pagarse completo. Es más, no habrá estímulos fiscales, si no hay pago de impuestos”, señaló.

La propuesta para los "machuchones"

Durante la discusión de esta reserva presentada por Morena, el PAN la criticó. El diputado Federico Döring definió el cambio como un texto “machuchón”, palabra que constantemente usaba López Obrador al referirse con personas con poder o influencia.

“Este es un texto machuchón para créditos fiscales de más de 300 millones de pesos; no es, como se dijo aquí hipócritamente, para trabajadores, para empleados; no, es para los machuchones”, sostuvo el panista.

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Esta propuesta surgió después de que la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió, el pasado 13 de octubre, con empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, en donde se planteó eliminar el tope de ingresos por 300 mdp.

Ese mismo día, la mandataria federal mencionó que el programa de regularización fiscal continuaría en 2027 y agregó que no habría multas ni recargos pendientes por los adeudos.

La propuesta será discutida en el Senado en los próximos días.

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