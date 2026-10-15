De la prohibición de AMLO a la regularización fiscal sin límite de ingresos para grandes contribuyentes

Durante el sexenio pasado, López Obrador acusó que las grandes empresas habían recibido condonaciones millonarias en los gobiernos pasados, mientras el resto de los contribuyentes cumplía con sus obligaciones. En 2019, el entonces presidente firmó un decreto para prohibir las condonaciones fiscales y, en 2020, se reformó el artículo 28 constitucional para vetarlas.

En los gobiernos de Vicente Fox, Feliipe Calderón y Enrique Peña Nieto hubo tres esquemas generalizados de condonación de adeudos fiscales, conocidos como amnistías fiscales, que no eran exactamente una exención de impuestos para todas las empresas, pero permitían a contribuyentes con créditos fiscales pendientes reducir o eliminar parte de sus adeudos bajo ciertas condiciones.

El SAT informó en 2019 que solo en los sexenios de Calderón y Peña Nieto se condonaron impuestos por alrededor de 400,902 millones de pesos en beneficio de 153,530 contribuyentes. De ese monto, 54% se concentró en 108 contribuyentes, a quienes se les perdonaron alrededor de 213,000 mdp.

Ahora, con la propuesta para eliminar el límite de 300 millones de pesos de ingresos anuales para acceder al Programa de Regularización Fiscal del SAT, las empresas pueden obtener un beneficio.





¿Hay condonación o no?

Monreal sostuvo que con el límite se benefició a 38,399 contribuyentes y permitió que el SAT recuperara 6,436 millones de pesos, por lo que enfatizó que, al eliminar ese tope, permitirá aumentar el monto de reacaudación.

El diputado morenista estimó que se favorecerá a 30 millones de personas y empresas, incluidos 16,000 grandes contribuyentes que aportan más de 2.3 billones de pesos a la recaudación.