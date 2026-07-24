La Cámara de Diputados prevé descongelar iniciativa que frena abusos de aseguradoras

El lunes 20 de julio, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que el tema es una de las prioridades del próximo período. “Ha habido muchas quejas por abusos de las aseguradoras y ahora intentamos corregirlos mediante la ley”, expuso.

Sin embargo fue Morena el que detuvo la aprobación de la reforma. El pasado 28 de abril todo estaba listo para el pase directo del proyecto de dictamen al pleno de la Cámara de Diputados, sin pasar por comisiones, pues los grupos parlamentarios habían expresado su consenso.

Sin embargo la Secretaría de Hacienda (SHCP) frenó su discusión y aprobación para dar más tiempo de análisis, pues tenía observaciones sobre un efecto negativo de las reformas propuestas en la recaudación de impuestos, además de planteamientos técnicos del sector asegurador y hospitalario.

¿Qué cambios se proponen para frenar abusos de aseguradoras?

La propuesta contempla, por ejemplo, que los seguros de gastos médicos mayores incluyan en su cobertura medicamentos y material de curación, de esta manera la negociación con los hospitales sobre el precio de estos insumos la realizará las aseguradoras de manera universal y no los usuarios de manera particular.

También la garantía de que haya portabilidad de la antigüedad para que los usuarios puedan cambiar de una aseguradora a otra según sea su interés.

También que las aseguradoras deberán ofrecer todos los productos con sus debidos desgloses para que el usuario puede decidir de manera informada, conociendo todos los pormenores de cada producto, incluidas las comisiones que las aseguradoras ofrecen a sus agentes de seguros por cada producto.

Se obliga a las aseguradoras a especificar los criterios con los que se realizarán los ajustes de incremento o disminución del precio de los contratos y pólizas de seguros, sus primas, deducibles y coaseguros.