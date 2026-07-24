Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Congreso

La Cámara de Diputados prevé descongelar iniciativa que frena abusos de aseguradoras

La propuesta alcanzó consenso legislativo desde hace meses, pero la reducción de ingresos fiscales frenó su aprobación.
vie 24 julio 2026 05:40 PM
Añadir Expansión Política en Google
Diputados buscan regular antes de que concluya el año los seguros de gastos médicos mayores.
Diputados buscan regular antes de que concluya el año los seguros de gastos médicos mayores. (Foto: Cámara de Diputados)

La Cámara de Diputados busca destrabar el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de septiembre, un paquete de reformas para frenar los abusos de las aseguradoras de gastos médicos mayores.

Entre las propuestas están poner tope al cobro de las primas anuales para asegurados mayores de 60 años; dar beneficios fiscales para personas en ese rango de edad; obligar a las aseguradoras a transparentar sus tarifas y servicios, y dar dientes a las instituciones que supervisan a ese tipo de empresas con el fin de que puedan sancionar cobros excesivos.

Publicidad

El lunes 20 de julio, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que el tema es una de las prioridades del próximo período. “Ha habido muchas quejas por abusos de las aseguradoras y ahora intentamos corregirlos mediante la ley”, expuso.

Te puede interesar:

seguro de gastos médicos
Congreso

Priista propone freno a “abusos” de seguros médicos privados

Sin embargo fue Morena el que detuvo la aprobación de la reforma. El pasado 28 de abril todo estaba listo para el pase directo del proyecto de dictamen al pleno de la Cámara de Diputados, sin pasar por comisiones, pues los grupos parlamentarios habían expresado su consenso.

Sin embargo la Secretaría de Hacienda (SHCP) frenó su discusión y aprobación para dar más tiempo de análisis, pues tenía observaciones sobre un efecto negativo de las reformas propuestas en la recaudación de impuestos, además de planteamientos técnicos del sector asegurador y hospitalario.

¿Qué cambios se proponen para frenar abusos de aseguradoras?

La propuesta contempla, por ejemplo, que los seguros de gastos médicos mayores incluyan en su cobertura medicamentos y material de curación, de esta manera la negociación con los hospitales sobre el precio de estos insumos la realizará las aseguradoras de manera universal y no los usuarios de manera particular.

También la garantía de que haya portabilidad de la antigüedad para que los usuarios puedan cambiar de una aseguradora a otra según sea su interés.

También que las aseguradoras deberán ofrecer todos los productos con sus debidos desgloses para que el usuario puede decidir de manera informada, conociendo todos los pormenores de cada producto, incluidas las comisiones que las aseguradoras ofrecen a sus agentes de seguros por cada producto.

Se obliga a las aseguradoras a especificar los criterios con los que se realizarán los ajustes de incremento o disminución del precio de los contratos y pólizas de seguros, sus primas, deducibles y coaseguros.

Publicidad

También deben detallar la composición de los servicios asegurados que según el proyecto deben comprender "de manera ineludible":

-Información por escrito dentro de los 15 días hábiles siguientes, de los cambios en la red de servicios médicos e infraestructura hospitalaria ofrecidos por la Institución de Seguros, los cuales deberán mantenerse de tal forma que sean suficientes para cumplir los contratos suscritos,

-Planes donde el beneficiario pueda elegir médicos distintos a la red de la Institución de Seguros, mediante el pago de la cantidad diferencial que resulte entre el tabulador respectivo de la propia Institución de Seguros y el costo de servicio que le preste el médico conforme a lo pactado.

Además la red de servicios médicos, entendida como las doctoras y doctores afiliados a la red de instituciones de seguros a los que se tiene derecho con ese contrato específico, así como los tabuladores para las doctoras y doctores que no pertenezcan a la red.

Te puede interesar:

seguros-medicos-gastos-mayores.jpg
México

Los incrementos de los seguros privados golpean la salud (y el bolsillo) de los mexicanos

Respecto a los adultos mayores se indica que las pólizas para personas menores de 60 años “deberán de contemplar un porcentaje del pago que haga las veces de fondo de pago compensatorio”.

El objetivo es que cuando el criterio de aumento de precios sea tener más de 60 años, este fondo sirva como amortización del costo de las primas anuales, cada año se hará un cálculo de cuanto han amortizado;

Además “las personas que tengan 20 años o más con una póliza de seguros de gastos médicos mayores y cumplan los 60 años deben de tener el fondo de amortización definido en sus contratos, pero en ningún caso el costo de podrá incrementar la inflación del año anterior y hasta cinco puntos porcentuales, a partir de los 60 años.

Se propone que las personas que hayan pagado menos de 20 años el fondo de amortización y cumplan los 60 años tendrán derecho a la parte proporcional de los años que tengan con la póliza para el cálculo de los incrementos de precios anuales.

Publicidad

El estatus de la iniciativa

La iniciativa está pendiente de dictaminación en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

De acuerdo al principal impulsor de los cambios, el legislador Jericó Abrahamo Masso, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el proyecto de dictamen se ha perfeccionado con participación de todas las bancadas y lo único que falta es que Morena acepte, en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) subirla a votación del pleno, o bien, que la Comisión dictamine la iniciativa.

Te puede interesar:

(Fotografía Temática de seguro médico)
Finanzas Personales

¿Cómo elegir el mejor seguro de gastos médicos mayores?

De prosperar la dictaminación en comisiones, lo que se propuso en el predictamen de consenso y que ha sido referido, podría sufrir modificaciones.

La muestra del consenso que ya existía hace meses es que desde que Abrahamo Masso presentó su iniciativa, en febrero de 2025 y luego otra en octubre de ese año, con propuestas obtenidas en foros de discusión, todas las bancadas hay presentado propuestas similares.

El 23 de marzo de 2025 los panistas María Isabel Rodríguez Heredia y Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) presentaron su propuesta, el 8 de octubre registró una propuesta Movimiento Ciudadano, el 6 de noviembre el senador Waldo Fernández González del (PVEM) remitió una iniciativa y el 15 de abril de este año la envió la morenista Frida Maribel Gutiérrez Canche.

Para impulsar cambios que detengan los abusos, también se encuentra en la plataforma change.org una iniciativa para recabar firmas de apoyo, bajo el título “Voten ya la reforma contra los Excesos de Aseguradoras y Hospitales del Dip. Jericó Abramo”, que ya suma 4,333 firmas verificadas.

Tags

Seguros de salud Datos fiscales Adultos Mayores Secretaría de Salud

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad