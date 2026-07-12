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Congreso

Solo cinco de 500 diputados mexicanos donan víveres para Venezuela...

El pasado 24 de junio de 2026 se registró un doble terremoto en Venezuela. Hasta ahora, autoridades contabilizan van 4,490 muertos.
dom 12 julio 2026 05:26 PM
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Sesión Extraordinaria Diputados
Monreal señaló a sus compañeros por la falta de víveres para Venezuela. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

Aunque tienen una dieta (salario) de casi 80,000 pesos mensuales, solo cinco de los 500 diputados federales mexicanos entregaron víveres para los afectados del terremoto en Venezuela.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, comentó que solo 1% de los diputados federales acudieron al centro de acopio que colocó San Lázaro y que la mayoría de las provisiones fueron entregadas por los trabajadores, administrativos y proveedores.

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Mencionó que las provisiones recaudadas hasta ahora serán enviadas al Ejército y a la Marina para que ellos los trasladen a Venezuela en los siguientes días; además, comentó que el centro de acopio se mantendrá abierto, por lo que confió que más legisladores apoyen la causa.

Por ello, desde sus redes sociales convocó a sus homólogos a entregar víveres, pues dijo que es una causa “noble” a la que todos deben sumarse a favor de Venezuela; además reconoció a quienes participaron en la entrega de alimentos.

“Mantendremos este lugar abierto para que más diputados puedan aportar. Fuimos apenas cinco diputados los que aportamos y varias oficinas que tengo la lista de quienes lo hicieron y voy a mandar un reconocimiento oficial como presidente de la Jucopo”, declaró Monreal.

El pasado 24 de junio de 2026 se registró un doble terremoto en Venezuela. Estos se dieron entre las 18:04 y 18:05 horas. Hasta ahora van 4,490 muertos y 16,740 heridos tras la emergencia sísmica. Además, van 6, 462 personas recatadas y 120,704 familias atendidas.

Aunque 495 legisladores no han donado víveres en el centro de acopio instalado en San Lázaro, ya prometieron entregar un día de dieta para Venezuela.

Durante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se aprobó el 1 de julio un acuerdo para que senadores y diputados aporten, de manera voluntaria, un día de su salario: senadores ganan 132,900 mensuales y diputados obtiene 79,846 pesos.

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Cámara de Diputados Cámara de Senadores Venezuela

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