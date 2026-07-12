Solo cinco de 500 diputados mexicanos donan víveres para Venezuela...

Mencionó que las provisiones recaudadas hasta ahora serán enviadas al Ejército y a la Marina para que ellos los trasladen a Venezuela en los siguientes días; además, comentó que el centro de acopio se mantendrá abierto, por lo que confió que más legisladores apoyen la causa.

Por ello, desde sus redes sociales convocó a sus homólogos a entregar víveres, pues dijo que es una causa “noble” a la que todos deben sumarse a favor de Venezuela; además reconoció a quienes participaron en la entrega de alimentos.

Hoy, viernes, visitamos el centro de acopio por Venezuela. Todas y todos podemos aportar nuestro granito de arena; la ayuda se recibe en cualquiera de los accesos a la @mx_diputados. Invitamos a diputadas, diputados y público en general a sumarse. Gracias a quienes ya lo hicieron pic.twitter.com/X5SExTgKYU — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 10, 2026

“Mantendremos este lugar abierto para que más diputados puedan aportar. Fuimos apenas cinco diputados los que aportamos y varias oficinas que tengo la lista de quienes lo hicieron y voy a mandar un reconocimiento oficial como presidente de la Jucopo”, declaró Monreal.

El pasado 24 de junio de 2026 se registró un doble terremoto en Venezuela. Estos se dieron entre las 18:04 y 18:05 horas. Hasta ahora van 4,490 muertos y 16,740 heridos tras la emergencia sísmica. Además, van 6, 462 personas recatadas y 120,704 familias atendidas.

Aunque 495 legisladores no han donado víveres en el centro de acopio instalado en San Lázaro, ya prometieron entregar un día de dieta para Venezuela.

Durante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se aprobó el 1 de julio un acuerdo para que senadores y diputados aporten, de manera voluntaria, un día de su salario: senadores ganan 132,900 mensuales y diputados obtiene 79,846 pesos.