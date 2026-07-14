Morenistas dejan comisiones clave en el Congreso y tareas legislativas para buscar candidaturas

Los 29 senadores y diputados de Morena que se separaron de su cargo recientemente dejaron en pausa sus trabajos legislativos para participar en el proceso interno del partido rumbo a una candidatura a una de las 17 gubernaturas en juego en las elecciones 2027 .
Los legisladores que solicitaron licencia respondieron al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum y de Morena para dejar sus cargos ante el proceso electoral en puerta y no mezclar sus funciones para hacer campaña, por lo que no concluyeron el periodo para el que fueron elegidos.
Algunos de ellos dejaron comisiones importantes, registran faltas o pocas iniciativas, mientras que otros tienen un historial de saltar de cargo en cargo sin finalizar uno.
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Cuando una de las tareas principales de los legisladores es presentar iniciativas, no todos destacaron en ello. Según datos del Congreso de la Unión, los que dejaron su cargo para ser candidatos a gobernadores presentaron, en promedio, 30 iniciativas en los 21 meses que estuvieron como diputados o senadores, lo que equivale a apenas una por mes.
La cifra contrasta con el trabajo de algunos legisladores que en el mismo periodo promovieron más de 150 iniciativas, en promedio seis por mes. En este caso está la diputada Ivonne Ortega, de MC, con 174 propuestas promovidas, y la senadora María del Rocío Corona, del PVEM, con 163.
El politólogo y académico de la Universidad La Salle, Bernardino Esparza Martínez, recordó que los diputados son electos por tres años, mientras que los senadores por seis años, y concluirlos es el primer compromiso que deben cumplir, lo que no hicieron estos 29 legisladores cuyos plazos terminan en 2027 y en 2030, respectivamente.
Se le ha llamado como los chapulines, pero en la política se le denomina tránsfuga política: que brinca de un lugar a otro y no cumple con los compromisos primordiales por los cuales se comprometió inicialmente”.
Bernardino Esparza Martínez, especialista en Derecho electoral en la Universidad La Salle.
El experto consideró que los políticos ven al Poder Legislativo como “trampolín” para llegar a la gubernatura estatal y posicionarse.
“La mayoría de los políticos buscan una imagen, postura, foco, tener una tipo de representación política, el tratar de que se vea su trabajo. Muchos de ellos usan utilizan ese trampolín para poder llegar”, sostuvo.
Ante el abandono de sus responsabilidades, el experto consideró que es necesario una reforma para evitar que los legisladores dejen su cargo antes de finalizar.
A continuación algunos de los legisladores que solicitaron licencia y su paso por el Congreso.
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Lo que dejaron los legisladores en el Senado
En la Cámara alta destaca el caso de Eugenio Segura Vázquez, quien busca la gubernatura de Quintana Roo. Al pedir licencia como senador dejó sin presidencia la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, la cual tardó en instalarse más de un año. El mismo día que fue nombrado titular se separó del cargo.
Esta comisión es importante, ya que es el único órgano externo con la facultad de auditar, supervisar y solicitar informes de actividades al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Segura Vázquez dejó la presidencia de esta Comisión una hora después de asumir el cargo.
En 21 meses presentó 32 iniciativas, que apenas es una por mes, y entre sus propuestas están establecer medidas de prevención frente a la suplantación digital de identidad corporativa, que la Secretaría de Turismo establezca herramientas de consulta pública para verificar la identidad de los prestadores de servicios turísticos.
En total faltó ocho veces, de las cuales siete justificó. De estas últimas, tuvo un bloque de siete inasistencias juntas del 23 de junio al 1 de julio de 2025. Este fue un periodo extraordinario en el que se discutió el dictamen para homologar los cuerpos policiales bajo la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como los mecanismos de evaluación de control de confianza para policías estatales y municipales.
En la lista también se encuentra Andrea Chávez, quien dejó su cargo como senadora en abril de 2024, por lo que estuvo 19 meses como legisladora. En este tiempo presentó 18 iniciativas y faltó a cinco sesiones, de las cuales justificó dos. Entre las propuestas que presentó y que logró que se aprobara tanto en el Senado como en San Lázaro fue que se declare el 1 de diciembre de cada año como el “Día Nacional de las y los Alfareros“. También propuso que en la jornada continua de trabajo se conceda al trabajador un descanso de media hora por lo menos.
Entre las faltas que tuvo y sin justificar fue el 23 de septiembre de 2025, cuando se llevó a cabo una sesión donde se analizó el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de política social, justo cuando ella era presidenta de la Comisión de Bienestar en el Senado.
En 2024, solicitó licencia como diputada federal para ser candidata a senadora, y ahora en 2026 dejó su escaño en el Senado para ser candidata a gobernadora en Chihuahua.
Julieta Ramírez suma otrocargo sin concluir. Al ser diputada federal en 2024 solicitó licencia para ser candidata a senadora y esta vez como senadora dejó su escaño para buscar ser gobernadora en Baja California.
Como senadora presentó 47 iniciativas y no asistió en 10 ocasiones a las sesiones, de las cuales justificó nueve. En la sesión que no asistió y no justificó fue la del 12 de diciembre de 2024 cuando se entregó la medalla Belisario Domínguez Ninfa María Deándar Martínez.
Entre las iniciativas que presentó está una para implementar incentivos directos, incluyendo administrativos, económicos y fiscales, que aumenten la circulación de vehículos de bajas y cero emisiones para el desarrollo económico.
En el caso de Waldo Fernández, es el legislador que dejó el cargo con más iniciativas: 124. Una de las propuestas del senador fue armonizar 17 leyes secundarias en diversas materias, a fin de que se sustituya a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) por la Comisión Nacional Antimonopolio y sustituir al Instituto Federal de Telecomunicaciones por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
Al dejar su cargo como senador, abandonó la presidencia de la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC en el Senado, cuando Estados Unidos anunció que no renovará el tratado internacional por 16 años adicionales, por lo que pasará a un esquema de revisiones anuales obligatorias hasta 2036.
También está Jasmine Bugarín. Ella busca ser candidata a gobernadora y es impulsada por el PVEM. De este grupo es la legisladora con más iniciativas al haber presentado 97 en 21 meses, pero también destaca por ser la legisladora con más inasistencias. En total son 32 de 151 sesiones, pero todas las tiene justificadas.
Entre las sesiones que faltó fue en un periodo extraordinario del 23 de junio al 1 de julio de 2025, cuando se discutieron 16 reformas sobre seguridad pública, se extinguió el Coneval y modificaciones en el combate al financiamiento ilícito.
Algunas iniciativas que presentó fue establecer el concepto de "Inclusión financiera digna", como aquel que otorga acceso pleno, seguro y comprensible a productos y servicios financieros que respeten la dignidad, autonomía y capacidad de decisión de los adultos mayores.
La senadora Blanca Judith Díaz también destacó por sus faltas. Faltó a 13 sesiones en el Senado, todas ellas justificadas, pero no se especifica el motivo.
Entre las inasistencias justificadas que tuvo fue un bloque de seis sesiones juntas del 3 de febrero al 25 de febrero de 2026, se discutió la reforma que reduce de forma paulatina la jornada laboral de 40 horas semanales.
A ello se agrega que presentó 22 iniciativas, de las cuales solo 17 eran de ella y cinco eran de sus compañeros legisladores, por lo que solo se adhirió. Ella busca ser candidata a gobernadora en Nuevo León.
En la lista también está Pavel Jarero Velázquez, quien quiere ser mandatario estatal de Nayarit. Como senador presentó nueve iniciativas en 21 meses, pero solo cuatro fueron de su autoría, el resto fueron propuestas de sus compañeros a las que se sumó. Entre las propuestas que hizo fue establecer como parte de las funciones a cargo de los municipios y las demarcaciones de la Ciudad de México el impulsar la separación de residuos para su reducción, reutilización y reciclaje.
Además, faltó a seis sesiones, las cuales justificó. Una de las sesiones a las que no fue se dio el 29 de septiembre de 2024, a dos semanas de que tomó protesta como senador. En esa ocasión la Cámara alta emitió la declaratoria de constitucionales de reformas prioritarias para el gobierno morenista, que fue la transferencia del control de la Guardia Nacional a la Sedena.
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El trabajo de diputados que quieren una candidatura
Julia Arcelia Olguín Serna, quien busca la gubernatura de Zacatecas presentó tres iniciativas como diputada federal en 21 meses, y en dos propuestas se adhirió, es decir eran planteamientos de otros legisladores y ella dio su apoyo político.
Ninguna de las tres reformas que presentó se discutieron en el Pleno de San Lázaro. Entre sus propuestas estaban expedir un nuevo ordenamiento jurídico para garantizar la igualdad salarial entre mujeres y hombres y crear un Comité de Género e Infancias en los Centros Penitenciarios que verifiqué el cumplimiento de los protocolos médicos, psicológicos y de infraestructura en los centros penitenciarios con mujeres que tienen hijos.
Entre las faltas que no justificó, está la del 12 de noviembre de 2024 cuando se aprobó por unanimidad la reforma constitucional en materia de protección y cuidado animal.
También está Luis Humberto Fernández, quien se registró en Morena para ser candidato a gobernador de Querétaro. Durante más de un año solo presentó en la Cámara de Diputados seis iniciativas; es decir, ni una por mes. Ninguna se discutió en el Pleno de la Cámara.
Entre sus propuestas más relevantes está incluir el tipo penal de corrupción inmobiliaria, por parte de un servidor público, cuando por acción u omisión permita la ilegal construcción, explotación, compraventa y comercialización inmuebles sin que se cumpla con los requisitos exigidos por la ley.
Es uno de los políticos que han abandonado cargos para buscar otro. En 2024, renunció su cargo como titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México para ser candidato a diputado federal, y este 2026 dejó su curul para competir en las elecciones de 2027.
Marybel Villegas Caché dejó su curul como diputada federal para ir por la candidatura a gobernadora en Quintana Roo. Durante su paso en estos 21 meses como legisladora presentó seis iniciativas y en tres se adhirió. De las que promovió, ninguna se discutió en el Pleno de la Cámara de Diputados.
Entre sus iniciativas estaba establecer que toda persona tiene derecho al mínimo vital, que garanticen el proyecto de vida digna, lo que incluye: alimentación, salud, educación, vivienda, medio ambiente sano, cultura, deporte y protección social.
Como legisladora faltó en 10 ocasiones a las sesiones de San Lázaro. Aunque justificó nueve y no explicó su ausencia del 26 de noviembre de 2024, cuando se aprobó parte del Paquete Económico 2024, como la Ley de Ingresos.
Villegas Caché ha “saltado” de partido en partido. Su carrera política la ha construido como militante del PRD, PAN, PRI y ahora en Morena. Asimismo, sus saltos también han sido en sus cargos. En 2024, dejó su escaño en el Senado para participar en las elecciones para ser diputada federal y ahora hizo lo mismo al dejar su curul en la Cámara de Diputados para ser candidata a gobernadora.