Morenistas dejan comisiones clave en el Congreso y tareas legislativas para buscar candidaturas

Lo que dejaron los legisladores en el Senado

En la Cámara alta destaca el caso de Eugenio Segura Vázquez, quien busca la gubernatura de Quintana Roo. Al pedir licencia como senador dejó sin presidencia la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, la cual tardó en instalarse más de un año. El mismo día que fue nombrado titular se separó del cargo.

Esta comisión es importante, ya que es el único órgano externo con la facultad de auditar, supervisar y solicitar informes de actividades al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Segura Vázquez dejó la presidencia de esta Comisión una hora después de asumir el cargo.

En 21 meses presentó 32 iniciativas, que apenas es una por mes, y entre sus propuestas están establecer medidas de prevención frente a la suplantación digital de identidad corporativa, que la Secretaría de Turismo establezca herramientas de consulta pública para verificar la identidad de los prestadores de servicios turísticos.

En total faltó ocho veces, de las cuales siete justificó. De estas últimas, tuvo un bloque de siete inasistencias juntas del 23 de junio al 1 de julio de 2025. Este fue un periodo extraordinario en el que se discutió el dictamen para homologar los cuerpos policiales bajo la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como los mecanismos de evaluación de control de confianza para policías estatales y municipales.

Una hora después de que fue elegido como presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, se separó del cargo. (Eugenio Segura Vázquez/Facebook)

En la lista también se encuentra Andrea Chávez, quien dejó su cargo como senadora en abril de 2024, por lo que estuvo 19 meses como legisladora. En este tiempo presentó 18 iniciativas y faltó a cinco sesiones, de las cuales justificó dos. Entre las propuestas que presentó y que logró que se aprobara tanto en el Senado como en San Lázaro fue que se declare el 1 de diciembre de cada año como el “Día Nacional de las y los Alfareros“. También propuso que en la jornada continua de trabajo se conceda al trabajador un descanso de media hora por lo menos.

Entre las faltas que tuvo y sin justificar fue el 23 de septiembre de 2025, cuando se llevó a cabo una sesión donde se analizó el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de política social, justo cuando ella era presidenta de la Comisión de Bienestar en el Senado.

En 2024, solicitó licencia como diputada federal para ser candidata a senadora, y ahora en 2026 dejó su escaño en el Senado para ser candidata a gobernadora en Chihuahua.

Desde abril de 2024 solicitó licencia en el Senado. (Andrea Chávez/Facebook)

Julieta Ramírez suma otro cargo sin concluir. Al ser diputada federal en 2024 solicitó licencia para ser candidata a senadora y esta vez como senadora dejó su escaño para buscar ser gobernadora en Baja California.

Como senadora presentó 47 iniciativas y no asistió en 10 ocasiones a las sesiones, de las cuales justificó nueve. En la sesión que no asistió y no justificó fue la del 12 de diciembre de 2024 cuando se entregó la medalla Belisario Domínguez Ninfa María Deándar Martínez.

Entre las iniciativas que presentó está una para implementar incentivos directos, incluyendo administrativos, económicos y fiscales, que aumenten la circulación de vehículos de bajas y cero emisiones para el desarrollo económico.

En 2024 dejó su cargo como diputada para ser senadora y ahora solicitó licencia para buscar una gubernatura. (Julieta Ramírez/Facebook)

En el caso de Waldo Fernández, es el legislador que dejó el cargo con más iniciativas: 124. Una de las propuestas del senador fue armonizar 17 leyes secundarias en diversas materias, a fin de que se sustituya a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) por la Comisión Nacional Antimonopolio y sustituir al Instituto Federal de Telecomunicaciones por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Al dejar su cargo como senador, abandonó la presidencia de la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC en el Senado, cuando Estados Unidos anunció que no renovará el tratado internacional por 16 años adicionales, por lo que pasará a un esquema de revisiones anuales obligatorias hasta 2036.

Al solicitar licencia dejó sin titular a la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC en el Senado. (Waldo Fernández/Facebook)

También está Jasmine Bugarín. Ella busca ser candidata a gobernadora y es impulsada por el PVEM. De este grupo es la legisladora con más iniciativas al haber presentado 97 en 21 meses, pero también destaca por ser la legisladora con más inasistencias. En total son 32 de 151 sesiones, pero todas las tiene justificadas.

Entre las sesiones que faltó fue en un periodo extraordinario del 23 de junio al 1 de julio de 2025, cuando se discutieron 16 reformas sobre seguridad pública, se extinguió el Coneval y modificaciones en el combate al financiamiento ilícito.

Algunas iniciativas que presentó fue establecer el concepto de "Inclusión financiera digna", como aquel que otorga acceso pleno, seguro y comprensible a productos y servicios financieros que respeten la dignidad, autonomía y capacidad de decisión de los adultos mayores.

Es la senadora con licencia con más faltas: 32 de 151 sesiones. (Jasmine Bugarín/Facebook)

La senadora Blanca Judith Díaz también destacó por sus faltas. Faltó a 13 sesiones en el Senado, todas ellas justificadas, pero no se especifica el motivo.

Entre las inasistencias justificadas que tuvo fue un bloque de seis sesiones juntas del 3 de febrero al 25 de febrero de 2026, se discutió la reforma que reduce de forma paulatina la jornada laboral de 40 horas semanales.

A ello se agrega que presentó 22 iniciativas, de las cuales solo 17 eran de ella y cinco eran de sus compañeros legisladores, por lo que solo se adhirió. Ella busca ser candidata a gobernadora en Nuevo León.

La senadora solicitó licencia para buscar la gubernatura de Nuevo León. (Blanca Judith Díaz/Facebook)

En la lista también está Pavel Jarero Velázquez, quien quiere ser mandatario estatal de Nayarit. Como senador presentó nueve iniciativas en 21 meses, pero solo cuatro fueron de su autoría, el resto fueron propuestas de sus compañeros a las que se sumó. Entre las propuestas que hizo fue establecer como parte de las funciones a cargo de los municipios y las demarcaciones de la Ciudad de México el impulsar la separación de residuos para su reducción, reutilización y reciclaje.

Además, faltó a seis sesiones, las cuales justificó. Una de las sesiones a las que no fue se dio el 29 de septiembre de 2024, a dos semanas de que tomó protesta como senador. En esa ocasión la Cámara alta emitió la declaratoria de constitucionales de reformas prioritarias para el gobierno morenista, que fue la transferencia del control de la Guardia Nacional a la Sedena.