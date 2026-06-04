Gobierno de Sheinbaum propone a la CNTE crear aseguradora pública y fortalecer PENSIONISSSTE

En el encuentro, Martí Batres, director general del ISSSTE, señaló que la iniciativa federal nació a partir del diagnóstico sobre los efectos que ha tenido la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, la cual cambió el régimen público y solidario de pensiones por el sistema de cuentas individuales, las cuales son administradas -en su mayoría- por Afores privadas.

Batres dijo que PENSIONISSSTE "puede convertirse en una alternativa viable para mejorar, en el contexto actual, las pensiones de quienes se encuentran en el régimen de cuentas individuales".

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha incrementado sus protestas rumbo al Mundial 2026. (Foto: Dassaev Téllez Adame/Cuartoscuro )

Autoridades federales plantearon a los maestros que la aseguradora pública se coordine con PENSIONISSSTE.

"La creación de una aseguradora pública es presentada como la medida más relevante de la propuesta debido a que actualmente no hay ninguna de carácter público con ese fin", señaló la Secretaría de Gobernación en un comunicado.

Durante la reunión, Mario Delgado, secretario de Educación, reiteró que la presidenta Claudia Sheinbaum ya se comprometió a desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob, indicó que se seguirá respetando la libre manifestación pacífica.

La autoridad dijo que el Gobierno de Sheinbaum "no reprime, no amenaza y se manifiesta por el respeto a los derechos humanos".

Tras analizar la propuesta en una asamblea, el magisterio concluyó que no había acciones nuevas ni suficientes. Aseguró que la desaparición de Usicamm es una promesa de Sheinbaum desde hace un año y que las recientes propuestas del gobierno no cumplen su demanda principal, que es garantizar pensiones dignas al jubilarse, así que continuarán la huelga.

“No hay respuestas contundentes de parte del gobierno federal respecto a la abrogación de la Ley del ISSSTE”, declaró este jueves Yenny Pérez, líder de la Sección 22 de la CNTE, al salir de la tercera mesa de diálogo.

La CNTE también pidió al gobierno “frenar la represión”, tras asegurar que se han abierto alrededor de 20 investigaciones penales contra algunos docentes, así como sanciones administrativas en los estados.

También demandó reparación integral del daño para los maestros que resultaron lesionados en los altercados con la policía, como Proceso Columbo, quien perdió un ojo tras el impacto de un proyectil.

Sobre la propuesta de fortalecer PENSIONISSSTE, la líder sindical explicó que el plan del gobierno no es claro. “Ayer fue muy ambigua la respuesta, no tenía nada, ni de fundamentos ni de argumentos", agregó.