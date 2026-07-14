Laura Itzel Castillo adelanta funciones como secretaria de las Mujeres... sin dejar el Senado

Aunque nombramiento no se ha concretado, en pleno julio la legisladora ya participa en reuniones oficiales como si hubiera asumido la titularidad de la Secretaría de Estado.

La Constitución establece que los senadores y diputados propietarios, durante el tiempo de su encargo, no podrán desempeñar otra comisión o empleo de la Federación o de las entidades federativas por el que reciban una remuneración, salvo que soliciten previamente licencia a su cargo legislativo.

Un ejemplo ocurrió el 19 de junio, cuando la senadora asistió al Encuentro Nacional de Coordinadoras de Centros Libres. De acuerdo con la convocatoria del evento, participaron el Gobierno federal, la Secretaría de las Mujeres, el Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres, los Centros Libres para las Mujeres y Tejedoras de la Patria. En ningún momento se menciona la participación del Poder Legislativo.

A través de sus redes sociales, la legisladora difundió su participación en el encuentro y afirmó: “Seguiremos impulsando espacios para que más mujeres desarrollen su potencial y consoliden su papel como líderes y tejedoras de redes comunitarias”.

💜(1/2)Participé en el Encuentro Nacional de Coordinadoras de #CentrosLIBRE, donde reafirmamos la importancia de articular esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno y las redes comunitarias para acercar programas, servicios y atención integral a las mujeres de México.… pic.twitter.com/xQPF1MDOb3 — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) June 20, 2026

Otro encuentro fue el 24 de junio, cuando se reunió en las instalaciones de la Secretaría de Mujeres con representantes de la subsecretaría del Derecho a una Vida Libre de Violencias, donde conversaron sobre los retos para garantizar los derechos de las mujeres, fortalecer la igualdad sustantiva y avanzar en la construcción de un país libre de violencias para todas.

Hoy me reuní con Ingrid @GomezSaracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias y encargada del despacho de @mujeresgobmx.



Conversamos sobre los retos para garantizar los derechos de las mujeres, fortalecer la igualdad sustantiva y avanzar en la construcción de… pic.twitter.com/2rHz56HRq8 — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) June 25, 2026

El 26 de junio nuevamente publicó en sus redes sociales sus actividades por la Secretaría de las Mujeres. En esa ocasión señaló que se comunicó con Ingrid Gómez, quien está como encargada del despacho en la Secretaría de Mujeres, para estar en contacto con María Felicia Jiménez y acompañarla a presentar su denuncia.

María Felicia Jiménez Lavié es ingeniera nuclear y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En las últimas semanas su nombre cobró relevancia pública tras denunciar por presunta violencia familiar a su esposo, el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla. A raíz del caso, ha recibido acompañamiento institucional por parte de la Secretaría de las Mujeres y medidas de protección mientras avanzan las investigaciones.

Desde que vi la noticia de lo que le sucedió a María Felicia Jiménez, me comuniqué con la encargada del despacho y subsecretaria de las Mujeres, Ingrid @GomezSaracibar, para estar en contacto con la víctima y acompañarla en su denuncia.



Expreso mi solidaridad y condeno… https://t.co/IKBowR3GYc — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) June 27, 2026

El último encuentro que tuvo la legisladora fue el 9 de julio, cuando se reunió con el equipo de la Secretaría de Mujeres y que encabezará a partir del 1 de septiembre. En esta reunión también participaron Citlalli Hernández, quien fue la primera titular de la dependencia, y la ahora encargada de despacho de la Secretaría, Ingrid Gómez.

“Estos encuentros nos han permitido compartir perspectivas y comenzar a conocer los proyectos y acciones que impulsaremos para fortalecer los derechos y el bienestar de las mujeres. Así avanzamos juntas en el proceso de coordinación para la próxima responsabilidad que asumiré al frente de esta institución”, escribió Laura Itzel Castillo.