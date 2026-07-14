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Congreso

Laura Itzel Castillo adelanta funciones como secretaria de las Mujeres... sin dejar el Senado

Hasta el 1 de septiembre, Laura Itzel Castillo asumirá sus funciones como secretaria de Estado... al menos de forma oficial, pues ya lleva a cabo actividades vinculadas a la dependencia.
mar 14 julio 2026 02:14 PM
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Laura Itzel Castillo y Citlalli Hernández.
Castillo toma el lugar de Citlalli Hernández en la Secretaría de las Mujeres. (Foto: Redes sociales de Laura Itzel Castillo.)

Aún no termina sus funciones como legisladora y presidenta del Senado, pero Laura Itzel Castillo ya realiza tareas como secretaria de la Mujeres.

Castillo fue nombrada por la presidenta Claudia Shienbaum -el pasado 15 de junio- titular de la Secretaría de las Mujeres tras la salida de Citlalli Hernández, quien dejó su cargo en el Gobierno federal para coordinar los procesos electorales de Morena.

El día de su nombramiento, la mandataria federal mencionó que la legisladora asumirá formalmente el cargo hasta el 1 de septiembre de este año, cuando termine sus funciones como presidenta de la Cámara alta.

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Aunque nombramiento no se ha concretado, en pleno julio la legisladora ya participa en reuniones oficiales como si hubiera asumido la titularidad de la Secretaría de Estado.

La Constitución establece que los senadores y diputados propietarios, durante el tiempo de su encargo, no podrán desempeñar otra comisión o empleo de la Federación o de las entidades federativas por el que reciban una remuneración, salvo que soliciten previamente licencia a su cargo legislativo.

Un ejemplo ocurrió el 19 de junio, cuando la senadora asistió al Encuentro Nacional de Coordinadoras de Centros Libres. De acuerdo con la convocatoria del evento, participaron el Gobierno federal, la Secretaría de las Mujeres, el Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres, los Centros Libres para las Mujeres y Tejedoras de la Patria. En ningún momento se menciona la participación del Poder Legislativo.

A través de sus redes sociales, la legisladora difundió su participación en el encuentro y afirmó: “Seguiremos impulsando espacios para que más mujeres desarrollen su potencial y consoliden su papel como líderes y tejedoras de redes comunitarias”.

Otro encuentro fue el 24 de junio, cuando se reunió en las instalaciones de la Secretaría de Mujeres con representantes de la subsecretaría del Derecho a una Vida Libre de Violencias, donde conversaron sobre los retos para garantizar los derechos de las mujeres, fortalecer la igualdad sustantiva y avanzar en la construcción de un país libre de violencias para todas.

El 26 de junio nuevamente publicó en sus redes sociales sus actividades por la Secretaría de las Mujeres. En esa ocasión señaló que se comunicó con Ingrid Gómez, quien está como encargada del despacho en la Secretaría de Mujeres, para estar en contacto con María Felicia Jiménez y acompañarla a presentar su denuncia.

María Felicia Jiménez Lavié es ingeniera nuclear y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En las últimas semanas su nombre cobró relevancia pública tras denunciar por presunta violencia familiar a su esposo, el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla. A raíz del caso, ha recibido acompañamiento institucional por parte de la Secretaría de las Mujeres y medidas de protección mientras avanzan las investigaciones.

El último encuentro que tuvo la legisladora fue el 9 de julio, cuando se reunió con el equipo de la Secretaría de Mujeres y que encabezará a partir del 1 de septiembre. En esta reunión también participaron Citlalli Hernández, quien fue la primera titular de la dependencia, y la ahora encargada de despacho de la Secretaría, Ingrid Gómez.

“Estos encuentros nos han permitido compartir perspectivas y comenzar a conocer los proyectos y acciones que impulsaremos para fortalecer los derechos y el bienestar de las mujeres. Así avanzamos juntas en el proceso de coordinación para la próxima responsabilidad que asumiré al frente de esta institución”, escribió Laura Itzel Castillo.

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Aunque ha comentado en sus redes sociales que en septiembre asumirá el cargo como secretaria de Estado, ya comenzó a realizar funciones que le corresponden a dicha dependencia. En la Ley Orgánica de la Administración Pública se establece que una de las actividades de esta Secretaría:

- Promover y realizar campañas nacionales de sensibilización y prevención d elas violencias contra las mujeres.

- Impulsar la cooperación nacional e internacional, para el apoyo financiero y técnico en materia de igualdad de género, derecho a una vida libre de violencia para las mujeres e igualdad sustantiva.

- Establecer y conducir la instrumentación, coordinación, supervisión, seguimiento, implementación en materia de mujeres, adolescentes y niñas, igualdad sustantiva, así como prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas.

- Formular, coordinar, proponer, articular, fortalecer, vigilar y monitorear las políticas públicas con enfoque de género, interseccionalidad y de derechos humanos, que aseguren la igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencia y el derecho al cuidado en los procesos de las dependencias y entidades de la APF.

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Claudia Sheinbaum Mujeres

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