Tribunal perdona multas a ministros y magistrados por acordeones

En larga sesión del TEPJF de casi seis horas, los magistrados resolvieron unos 400 asuntos; los relativos a acordeones por mayoría de tres votos y dos en contra.

Debido a que estaban señalados como responsables se excusaron de resolver los casos los magistrados Claudia Valle y Gilberto De Guzmán Bátiz García, éste último asumirá este viernes como presidente del TEPJF y estaba señalado de violar las leyes electorales.

La decisión más relevante del TEPJF fue revocar el acuerdo emitido por el INE el 28 de julio para resolver un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) con multas para quienes aparecieron en los acordeones, por el beneficio obtenido al figurar en ellos.

Al invalidarse ese acuerdo quedaron exonerados, entre 137 excandidatos, nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los dos magistrados electorales y cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), quienes desde ese órgano deberían velar por la ética y respeto a la legalidad en el Poder Judicial.

El INE los había multado a todos porque si bien no detectó el origen de los recursos con que se financiaron los acordeones y su distribución, al figurar en ellos obtuvieron un beneficio indebido, aunque se hayan deslindado.

Entre los que habían sido multados y ahora quedaron exentos de sanción, al menos por el caso de los acordeones, figura el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, al que se perdonó el pago de 39, 712 pesos.

Las ministras Yasmín Esquivel tenÍa multa por 95, 409 pesos (sólo por este caso de acordeones), Lenia Batres por 44, 690 pesos y Loretta Ortiz la mayor multa, por 127, 508 pesos.

La variación de las sanciones obedeció a que el INE valora la capacidad económica de los sancionados.

Sólo entre los que ocupan la cúpula judicial: SCJN: TDJ, Órgano de Administración Judicial y TEPJF sumaban 6.1 millones de pesos en sanciones.

Los tres magistrados que con su voto eximieron de responsabilidad y sanción a los exbanderados y una parte de ellos ahora juzgadores fueron la aún magistrada presidenta Mónica Soto - quien así se despidió del cargo, pues deja la presidencia hoy- Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera.

Votaron en contra la magistrada Janine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.