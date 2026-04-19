Ellas y ellos son los aspirantes finalistas a las consejerías del INE

La oposición acusa que hubo 'fast track' y opacidad en la elección del Comité Técnico de Evaluación para elegir a los consejeros. Cercanos a Morena y a Guadalupe Taddei avanzaron en el proceso.
dom 19 abril 2026 01:09 PM
CIUDAD DE MÉXICO, 25MARZO2026.- Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE, durante la Sesión Ordinaria en el Instituto Nacional Electoral. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro/Graciela López Herrera)

Los cercanos a Morena continúan con el proceso para renovar las tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE), después de las entrevistas realizadas a los aspirantes sobre su experiencia profesional.

Este fin de semana, el Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados dio a conocer los nombres de las 50 personas que siguen en la contienda: 25 hombres y 25 mujeres. El 22 de abril, los diputados federales elegirán a los nuevos integrantes del órgano administrativo.

Entre los personajes que siguen en este proceso de selección se encuentra Arturo Chávez López, quien obtuvo 99 puntos de 100 en el examen realizado para este cargo. Chávez López fue director de Talleres Gráficos de México y colaboró con la presidenta Claudia Sheinbaum cuando ella encabezó la delegación Tlalpan y luego fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

También continúa en el proceso Bernardo Valle Monroy, quien, al igual que Chávez López, obtuvo 99 puntos en el examen. Valle Monroy fue consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México y formó parte de la comisión presidencial encargada de redactar la iniciativa electoral de la mandataria federal.

Otro de los aspirantes es Armando Ambriz Hernández, quien tiene experiencia en el ámbito electoral y mantiene cercanía con Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena. El aspirante, originario de Zacatecas, fue parte del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y promovió la aprobación de dos sentencias que ordenaron el recuento de votos en la alcaldía de Cuauhtémoc, lo que favoreció a Catalina Monreal, hija de Ricardo Monreal.

Cercanos a Guadalupe Taddei y Morena levantan la mano para consejerías del INE

También figura Iulisca Zircey Bautista Arreola, asesora del consejero Jaime Rivera Velázquez, quien dejará su cargo próximamente. Bautista Arreola está casada con Daniel Octavio Fajardo Ortiz, exsubsecretario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y director de Enlace con los Poderes Federales, Instituciones y Autoridades Comunitarias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Guadalupe Álvarez Rascón, hija del senador de Morena por Tlaxcala y exgobernador de esa entidad, José Antonio Álvarez Lima, también sigue en la contienda. Es la segunda vez que busca un lugar en el INE. En 2023 lo intentó por primera vez y previamente también trató de ingresar al Instituto Electoral de Tlaxcala, pero no lo logró.

También se encuentran cercanos a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, como Jesús Octavio García González, quien pasó de ser proveedor del INE a director de Administración del INE. Actualmente enfrenta una denuncia por posible conflicto de interés, abuso de funciones y omisión al no declarar su relación con empresas proveedoras.

Se espera que el 20 de abril se dé a conocer la lista definitiva de aspirantes y que el 22 de abril se lleve a cabo la votación en el Pleno de la Cámara de Diputados. Los tres nuevos consejeros reemplazarán a Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, quienes concluyeron sus funciones en el INE el 4 de abril.

Mientras tanto, la oposición ha señalado el "fast track" y la opacidad en la elección del Comité Técnico de Evaluación para elegir a los tres consejeros del INE, ya que este órgano interno de la Cámara de Diputados sesionó el viernes 17 de abril por la noche.

"Cuando hay prisa, nocturnidad y opacidad, no hay confianza posible" declaró la vicecoordinadora del PAN en San Lázaro, Noemí Luna Ayala.

El coordinador del PAN, Elías Lixa, lamentó por su parte los “vicios” en el proceso para elegir a los próximos tres consejeros del INE, quienes organizarán y evaluarán las elecciones de 2027, cuando se renueve la Cámara de Diputados y se elijan a 17 gobernadores.

“Sorprende la prisa, el sigilo nocturno y el secretismo con el que está actuando un Comité tan relevante, sin siquiera cumplir con su obligación de máxima publicidad. Lamentablemente los vicios para la selección de consejeros del INE se están multiplicando. Nada bueno surge así”, expresó.

Aspirantes finalistas a las consejerías del INE

- María de Lourdes Fernández Martínez

- Beatriz Tovar Guerrero

- Miguel Saúl López Constantino

- Alfredo Alcalá Montaño

- Armando Ambriz Hernández

- Adolfo Román Montero

- María Magdalena Vila Domínguez

- Laura Daniella Durán Ceja

- Claudia Gabriela Villeda Mejía

- Daniel Preciado Temiquel

- Alma Lorena Alonso Valdivia

- Cruz Angélica Tadeo Andrade

- Javier Hernández Hernández

- Bernardo Valle Monroy

- Dora Domínguez Soriano

- María del Mar Trejo Pérez

- Claudia Díaz Tablada

- María Fernanda Romo Gaxiola

- Iulisca Zircey Bautista Arreola

- Armando Hernández Cruz

- Silvia Guadalupe Bustos Vásquez

- Armando Antonio Rodríguez Córdova

- Luis Gabriel Mota

- Salma Elena Sarayth de León Cardona

- Armando Xavier Maldonado Acosta

- Arturo Manuel Chávez López

- Jesús Octavio García González

- Juan Manuel Guerrero Jiménez

- Laura Fabiola Bringas Sánchez

- Sandra López Bringas

- Claudia Esther Ortiz Guerrero

- Wilfredo Román Morales Silva

- Blanca Yassahara Cruz García

- Salvador Andrés González Bárcena

- José Ángel Yuen Reyes

- Luigui Villegas Alarcón

- Martha Alejandra Tello Mendoza

- Augusto Hernández Abogado

- Pedro Rafael Constantino Echeverría

- Juan Gabriel García Ruiz

- Juan Carlos Minor Márquez

- Guadalupe Álvarez Rascon

- Martha Patricia Tovar Pescador

- Juan Carlos Cisneros Ruiz

- Luis Alberto Hernández Morales

- María del Rosario Montes Álvarez

- Berandi Reyes Pérez Casado

- Frida Denisse Gómez Puga

- Publio Rivera Rivas

- Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck

