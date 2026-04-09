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Congreso

Sheinbaum legisla más que AMLO, pero sus reformas trascendentales "se atoran"

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó cuatro veces más iniciativas que Andrés Manuel López Obrador, pero no todas sus propuestas han sido bien recibidas por los aliados para alcanzar mayoría calificada.
jue 09 abril 2026 04:30 AM
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Aun con mayoría calificada en el Congreso, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrentó problemas con los aliados del PT y PVEM para avalar las tres reformas constitucionales en materia electoral que impulsó. (Fotos: Cuartoscuro / AFP)

La presidenta Claudia Sheinbaum envió en sus primeros 18 meses de gobierno más iniciativas al Congreso de la Unión que Andrés Manuel López Obrador; pero a diferencia de su antecesor enfrentó dificultades para aprobar tres de sus principales reformas.

Del 1 de octubre de 2024 al 1 de abril de 2026, Sheinbaum presentó 75 iniciativas, de las cuales 61 se trataron de leyes para reglamentar cambios constitucionales que impulsó López Obrador. De las 14 restantes, las tres en materia electoral causaron conflictos entre Morena y aliados (PT y PVEM), quienes pusieron trabas para que fueran avaladas.

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En contraste, López Obrador presentó 18 propuestas entre el 1 de diciembre 2018 y el 1 de junio de 2020 y ninguna de ellas tuvo problemas para ser aprobada por Morena y aliados.

Expertos en materia electoral señalan que hay diferencias entre ambos presidentes, por ejemplo que López Obrador no contaba con mayoría calificada en ambas Cámaras y por eso dejó de presentar reformas constitucionales, pero a su favor tenía el apoyo de los partidos aliados e incluso algunos de oposición; en cambio aunque Sheinbaum cuenta con los votos necesarios para hacer modificaciones a la Carta Magna, le falta fortaleza dentro del Congreso.

Para Javier Rosiles, profesor de la Universidad de la Ciénega de Michoacán (Ucemich), en comparación con su antecesor la presidenta no ha tenido el control de los partidos aliancistas como el “líder original”.

La presidenta Claudia Sheinbaum no ha mostrado la misma capacidad de aglomeración de los grupos políticos al interior de Morena, menos que los partidos aliados voten en el sentido que ella pide,
Javier Rosiles Salas, especialista en partidos políticos y elecciones.

El politólogo señala que esto no implica que se tenga a una presidenta “débil”, pero reconoce que le falta capacidad para unir a quienes pelean por candidaturas dentro de Morena, ya que en seis meses iniciará el proceso electoral 2027 y hay grupos al interior de la alianza que ven por sus intereses.

Georgina de la Fuente, socia de la consultora Strategia Electoral , coincide que el apoyo de los “aliados” no es condicional a la mandataria, pues señala que entre más se acerca el periodo electoral, buscan su propia supervivencia y espacios para crecer.

“La presidenta tuvo una muy buena luna de miel en los primeros meses en cuanto a su relación con el legislativo; pensó que este apoyo de los partidos más pequeños (PVEM y PT) era incondicional, ya vio que no es así y que sí es necesario poder consensuar o al menos poder convencer, hacer política, a los otros partidos, aunque sean de su propia alianza”, declaró.

Reformas de Sheinbaum 'se atoran'

Las propuestas de la presidenta Sheinbaum que enfrentaron reticencias han sido reformas constitucionales que requieren mayoría calificada y aunque en ambas Cámaras se cuenta con los votos suficientes entre Morena y aliados, estos últimos no acompañaron las últimas iniciativas electorales.

La reforma de la presidenta para prohibir el nepotismo en las candidaturas para los cargos de elección popular y la reelección de legisladores, fue modificada debido a que el Verde busca llevar para las elecciones de 2027 como candidata a la gobernadora Ruth González, quien es esposa del actual mandatario de San Luis Potosí.

La segunda reforma que reflejó la falta de control de la mandataria fue la iniciativa electoral de la presidenta, en la que desaparecía a los senadores plurinominales y reducía recursos a los partidos políticos. Tanto el PVEM como el PT se opusieron a estos cambios y por la falta de sus votos, la propuesta fue rechazada.

La tercera fue la reforma conocida como “ Plan b ” de la presidenta, en la que nuevamente el PT presionó para modificarla y así retirar de esta propuesta que la revocación de mandato se realizará en junio de 2027.

Contrasta que en el mismo periodo se avalaron 13 reformas constitucionales presentadas por López Obrador desde febrero de 2024, pero que hasta ahora se aprobaron porque Morena y aliados contaron con la mayoría calificada, dos terceras partes de los legisladores presentes.

Estas propuestas no presentaron ningún problema para ser avaladas por toda la 4T y hasta –en algunas ocasiones– por la oposición, como la reducción de 68 a 65 años la edad para que las personas adultas mayores reciban la pensión y establecer que el salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación.

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Sergio Bárcena, director de Buró Parlamentario, considera que faltó negociación al interior de la coalición de la 4T para la aprobación de las dos últimas reformas electorales de Sheinbaum y considera que en cambios constitucionales, la mandataria no solo debe promover la iniciativa, sino construir un proceso de entendimiento tanto con el PVEM y el PT.

"Se llevó a cabo un proceso muy atropellado de la presentación y negociación de la iniciativa (electoral). Incluso, adentro de Morena había quienes no apoyaban inicialmente las propuestas, no parecía haber un alineamiento completo de los coordinadores (del Congreso)", declara.

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Una alianza "más disciplinada" con AMLO

De las 18 propuestas que presentó López Obrador en su primer año y medio de gobierno, cinco fueron constitucionales, ya que, durante ese tiempo, Morena no contaba con mayoría calificada en las cámaras del Congreso de la Unión, por lo que la oposición tenía oportunidad de detener algún cambio constitucional.

De 2018 a 2021, Morena y aliados solo tuvieron mayoría calificada en la Cámara de Diputados, pero después de las elecciones intermedias de 2021, el partido oficialista perdió también el control de San Lázaro.

Esto implicó que el entonces presidente dejara de mandar reformas constitucionales desde finales de 2022 y fue hasta febrero de 2024 que envió a los legisladores un paquete 20 iniciativas para que fueran avaladas en el gobierno de Claudia Sheinbaum, cuando Morena y aliados ya contaban con los votos.

Para Georgina de la Fuente, maestra en Análisis Político y Medios de Información, existen distintas condiciones y contextos en las que se aprobaron estas reformas, pues si bien Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum vienen de la misma corriente política, el primero tuvo un oficialismo “disciplinado”.

Explica que, tras la salida de López Obrador como presidente, la Cuarta Transformación empezaron a surgir grupos internos, como los encabezados por los coordinadores del Congreso de la Unión, y competencias.

El oficialismo ya no es un movimiento muy disciplinado, sino vemos muchas facciones, lo que es algo natural. Es un partido político, cuyo líder principal ha salido del ojo político y naturalmente los vacíos de liderazgos crean competencias al interior de cualquier grupo por nuevos liderazgos”.
Georgina de la Fuente, analista política.

En los primeros meses, Claudia Sheinbaum se enfocó en mandar reformas secundarias que reglamentaran los cambios constitucionales que presentó su antecesor, como los cambios al Poder Judicial, la desaparición de órganos autónomos, pero ya “poco a poco” se ha visto su agenda propia, por ejemplo con su propuesta de Ley General de Infraestructura para el Bienestar, con la que propone un nuevo esquema para desarrollar, financiar y operar obras públicas, distinto al de López Obrador.

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Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum Andrés Manuel López Obrador

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