En contraste, López Obrador presentó 18 propuestas entre el 1 de diciembre 2018 y el 1 de junio de 2020 y ninguna de ellas tuvo problemas para ser aprobada por Morena y aliados.

Expertos en materia electoral señalan que hay diferencias entre ambos presidentes, por ejemplo que López Obrador no contaba con mayoría calificada en ambas Cámaras y por eso dejó de presentar reformas constitucionales, pero a su favor tenía el apoyo de los partidos aliados e incluso algunos de oposición; en cambio aunque Sheinbaum cuenta con los votos necesarios para hacer modificaciones a la Carta Magna, le falta fortaleza dentro del Congreso.

Para Javier Rosiles, profesor de la Universidad de la Ciénega de Michoacán (Ucemich), en comparación con su antecesor la presidenta no ha tenido el control de los partidos aliancistas como el “líder original”.

La presidenta Claudia Sheinbaum no ha mostrado la misma capacidad de aglomeración de los grupos políticos al interior de Morena, menos que los partidos aliados voten en el sentido que ella pide, Javier Rosiles Salas, especialista en partidos políticos y elecciones.

El politólogo señala que esto no implica que se tenga a una presidenta “débil”, pero reconoce que le falta capacidad para unir a quienes pelean por candidaturas dentro de Morena, ya que en seis meses iniciará el proceso electoral 2027 y hay grupos al interior de la alianza que ven por sus intereses.

Georgina de la Fuente, socia de la consultora Strategia Electoral , coincide que el apoyo de los “aliados” no es condicional a la mandataria, pues señala que entre más se acerca el periodo electoral, buscan su propia supervivencia y espacios para crecer.

“La presidenta tuvo una muy buena luna de miel en los primeros meses en cuanto a su relación con el legislativo; pensó que este apoyo de los partidos más pequeños (PVEM y PT) era incondicional, ya vio que no es así y que sí es necesario poder consensuar o al menos poder convencer, hacer política, a los otros partidos, aunque sean de su propia alianza”, declaró.

Reformas de Sheinbaum 'se atoran'

Las propuestas de la presidenta Sheinbaum que enfrentaron reticencias han sido reformas constitucionales que requieren mayoría calificada y aunque en ambas Cámaras se cuenta con los votos suficientes entre Morena y aliados, estos últimos no acompañaron las últimas iniciativas electorales.

La reforma de la presidenta para prohibir el nepotismo en las candidaturas para los cargos de elección popular y la reelección de legisladores, fue modificada debido a que el Verde busca llevar para las elecciones de 2027 como candidata a la gobernadora Ruth González, quien es esposa del actual mandatario de San Luis Potosí.

La segunda reforma que reflejó la falta de control de la mandataria fue la iniciativa electoral de la presidenta, en la que desaparecía a los senadores plurinominales y reducía recursos a los partidos políticos. Tanto el PVEM como el PT se opusieron a estos cambios y por la falta de sus votos, la propuesta fue rechazada.

La tercera fue la reforma conocida como “ Plan b ” de la presidenta, en la que nuevamente el PT presionó para modificarla y así retirar de esta propuesta que la revocación de mandato se realizará en junio de 2027.

Contrasta que en el mismo periodo se avalaron 13 reformas constitucionales presentadas por López Obrador desde febrero de 2024, pero que hasta ahora se aprobaron porque Morena y aliados contaron con la mayoría calificada, dos terceras partes de los legisladores presentes.

Estas propuestas no presentaron ningún problema para ser avaladas por toda la 4T y hasta –en algunas ocasiones– por la oposición, como la reducción de 68 a 65 años la edad para que las personas adultas mayores reciban la pensión y establecer que el salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación.

Sergio Bárcena, director de Buró Parlamentario, considera que faltó negociación al interior de la coalición de la 4T para la aprobación de las dos últimas reformas electorales de Sheinbaum y considera que en cambios constitucionales, la mandataria no solo debe promover la iniciativa, sino construir un proceso de entendimiento tanto con el PVEM y el PT.

"Se llevó a cabo un proceso muy atropellado de la presentación y negociación de la iniciativa (electoral). Incluso, adentro de Morena había quienes no apoyaban inicialmente las propuestas, no parecía haber un alineamiento completo de los coordinadores (del Congreso)", declara.