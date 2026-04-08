Roberto Velasco: ''No negamos desapariciones; madres buscadoras tienen toda nuestra empatía''

La ratificación de Velasco como canciller fue avalada con 81 votos a favor y 30 en contra, los cuales se emitieron mientras un grupo de legisladores cantaban las mañanitas a la senadora Susana Harp.

''No negamos las desapariciones''

El nuevo secretario de Relaciones Exteriores fue cuestionado sobre el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, a lo que respondió que México no niega los casos de desaparición, pero pide mayor calidad al trabajo realizado por el grupo de expertos.

"Déjenme decir con toda claridad que, bajo ninguna circunstancia negamos el dolor de muchas familias que muchos de nosotros hemos acompañado en su búsqueda desesperada de sus familiares. Las madres buscadoras, los colectivos de búsqueda, tienen toda nuestra empatía, tienen toda nuestra solidaridad, tienen todo nuestro compromiso de seguir trabajando en este tema que sabemos que es desgarrador, que causa una enorme tragedia en la esfera de cada una de estas personas, y vamos a seguir haciéndolo así", apuntó.

Sin embargo, planteó que el gobierno de México rechazó el informe del Comité al considerar que "algunas cuestiones del informe que nos parecen una extralimitación".

"Lo que estamos cuestionando son algunas caracterizaciones y algunas cuestiones del informe que nos parecen una extralimitación del Comité. En primer lugar, el Comité hace referencia al Estatuto de Roma y hace una redefinición del concepto de desaparición forzada, ambos puntos para los cuales el Comité no tiene facultades. Entonces, eso es parte de lo que estamos cuestionando.

"En segundo lugar, estamos cuestionando la aplicación del artículo 34 que habla de países que están negando la cooperación internacional y que están cometiendo desapariciones forzadas de manera sistemática y mediante una acción gubernamental, cosa que no está sucediendo en nuestro país. Todo lo contrario, estamos trabajando todos los días para atender este delito, para atender este fenómeno, para atender, obviamente, los cuerpos que hay sin identificar, es un tema que, naturalmente, no se puede quedar así", afirmó.

No estamos negando los casos de desaparición, no estamos negando el dolor de las familias, los acompañamos, somos solidarios en todo lo que conlleva este tipo de tragedias para cada una de las familias" Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores.

Sobre los casos de mexicanos que han perdido la vida en Estados Unidos, el secretario consideró que es "inaceptable" lo que ha ocurrido con los connacionales, por lo que el gobierno de México no se está quedando de brazos cruzados por lo que se apoya con la repatriación de cuerpos, pero también desde el ámbito legal.

"Nosotros como gobierno extranjero no podemos presentar una demanda en una corte estadounidense sobre un tema como este...hemos conversado con todas las familias y los que han tomado la decisión de presentar algún tipo de recurso jurídico saben perfectamente que cuentan con todo nuestro respaldo económico y por supuesto con el programa de asesorías legales externas que cuenta la cancillería", indicó.

Además, se han enviado cartas al gobierno de Estados Unidos y al Congreso de Estados Unidos para manifestar su rechazo al trato de los mexicanos.