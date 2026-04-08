Roberto Velasco: ''No negamos desapariciones; madres buscadoras tienen toda nuestra empatía''

Roberto Velasco Álvarez fue ratificado este miércoles como secretario de Relaciones Exteriores por el Senado de la República.
Arropado por Morena y aliados, pero rechazado por las bancadas de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, Velasco se convirtió en el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sustituirá a Juan Ramón de la Fuente, quien el miércoles 1 de abril anunció su salida por motivos de salud.
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La ratificación de Velasco como canciller fue avalada con 81 votos a favor y 30 en contra, los cuales se emitieron mientras un grupo de legisladores cantaban las mañanitas a la senadora Susana Harp.
''No negamos las desapariciones''
El nuevo secretario de Relaciones Exteriores fue cuestionado sobre el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, a lo que respondió que México no niega los casos de desaparición, pero pide mayor calidad al trabajo realizado por el grupo de expertos.
"Déjenme decir con toda claridad que, bajo ninguna circunstancia negamos el dolor de muchas familias que muchos de nosotros hemos acompañado en su búsqueda desesperada de sus familiares. Las madres buscadoras, los colectivos de búsqueda, tienen toda nuestra empatía, tienen toda nuestra solidaridad, tienen todo nuestro compromiso de seguir trabajando en este tema que sabemos que es desgarrador, que causa una enorme tragedia en la esfera de cada una de estas personas, y vamos a seguir haciéndolo así", apuntó.
Sin embargo, planteó que el gobierno de México rechazó el informe del Comité al considerar que "algunas cuestiones del informe que nos parecen una extralimitación".
"Lo que estamos cuestionando son algunas caracterizaciones y algunas cuestiones del informe que nos parecen una extralimitación del Comité. En primer lugar, el Comité hace referencia al Estatuto de Roma y hace una redefinición del concepto de desaparición forzada, ambos puntos para los cuales el Comité no tiene facultades. Entonces, eso es parte de lo que estamos cuestionando.
"En segundo lugar, estamos cuestionando la aplicación del artículo 34 que habla de países que están negando la cooperación internacional y que están cometiendo desapariciones forzadas de manera sistemática y mediante una acción gubernamental, cosa que no está sucediendo en nuestro país. Todo lo contrario, estamos trabajando todos los días para atender este delito, para atender este fenómeno, para atender, obviamente, los cuerpos que hay sin identificar, es un tema que, naturalmente, no se puede quedar así", afirmó.
No estamos negando los casos de desaparición, no estamos negando el dolor de las familias, los acompañamos, somos solidarios en todo lo que conlleva este tipo de tragedias para cada una de las familias"
Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores.
Sobre los casos de mexicanos que han perdido la vida en Estados Unidos, el secretario consideró que es "inaceptable" lo que ha ocurrido con los connacionales, por lo que el gobierno de México no se está quedando de brazos cruzados por lo que se apoya con la repatriación de cuerpos, pero también desde el ámbito legal.
"Nosotros como gobierno extranjero no podemos presentar una demanda en una corte estadounidense sobre un tema como este...hemos conversado con todas las familias y los que han tomado la decisión de presentar algún tipo de recurso jurídico saben perfectamente que cuentan con todo nuestro respaldo económico y por supuesto con el programa de asesorías legales externas que cuenta la cancillería", indicó.
Además, se han enviado cartas al gobierno de Estados Unidos y al Congreso de Estados Unidos para manifestar su rechazo al trato de los mexicanos.
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Alrededor del mediodía, el dictamen para el nombramiento de Velasco llegó al pleno del Senado de la República, el cual autorizó que se incluyera en la agenda del día. Pero de acuerdo con el reglamento del Senado, cualquier dictamen debe estar publicado cuando menos 24 horas de la sesión, por lo que se tuvo que votar por dispensar el requisito y proceder a aprobar o no el nombramiento del joven de 38 años.
Previo a la votación en el pleno, Velasco compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, en donde ofreció que México buscará con el mundo buenas relaciones y de amistad, así como fortalecer la red consular para apoyar a los connacionales.
“El respeto mutuo y la responsabilidad compartida son principios y compromisos que nos guían en todas las acciones de política externa. Con todos los países y regiones del mundo México buscará relaciones de amistad y cooperación guiadas por el compromiso de tener presencia activa, voz propia y acción diplomática al servicio del bienestar del pueblo mexicano dentro y fuera de nuestras frontera”, resaltó.
El secretario designado Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) realiza su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del @senadomexicano, para avanzar en su proceso de ratificación tras el nombramiento realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo… pic.twitter.com/KETXOlqr1G
El exsubsecretario para América del Norte planteó que con Estados Unidos hay cooperación sin subordinación.
“Confianza mutua, cooperación sin subordinación. Cooperamos desde la defensa de nuestros intereses, no desde la negociación de la soberanía. Dialogamos con base en principios, no en coyuntura”, destacó.
Presentó 10 pilares que orientarán la conducción de la política exterior del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, entre ellos:
-La política exterior tiene como misión primordial contribuir a la generación de bienestar del pueblo de México, a través de la defensa de su soberanía e integridad territorial y la promoción del crecimiento económico del país.
-La protección consular y la defensa de los derechos de la comunidad mexicana en el exterior son una obligación del Estado. México seguirá abogando por una migración ordenada, segura y regular.
-La seguridad requiere una cooperación y una coordinación internacionales efectivas. México promueve y participa en ello teniendo como principios cardinales el respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida y la confianza mutua.
-La promoción y la protección universal de los derechos humanos son una prioridad de la política exterior de México.
Para lograr la mayor votos para su ratificación, Velasco buscó el diálogo directo con los senadores. El martes tuvo el acercamiento los integrantes de las bancadas de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Este miércoles lo hizo con los del Revolucionario Institucional.
Sin embargo, sus esfuerzos no rindieron los frutos esperados. Las bancadas del PRI y PAN votaron en contra.
Al fijar su posicionamiento, el senador Francisco Javier Ramírez Acuña (PAN) afirmó que avalar el nombramiento de Velasco implicaría avalar una política exterior que evade responsabilidades, ello por el rechazo que el gobierno de México hizo al informe al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
"Ratificar este nombramiento en las condiciones actuales implicaría avalar una política exterior que evade responsabilidades, que minimiza señalamientos internacionales y que no actúa a la altura de los desafíos globales que enfrenta México. Nuestro voto será en contra, no es un acto de descalificación personal personal como hemos dejado a salvo la calidad del propuesto, es un acto de es un acto de congruencia interinstitucional", afirmó el legislador.