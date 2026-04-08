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Congreso

Senado avala reforma para que haya registro electrónico de las horas trabajadas

El registro electrónico es necesario para contar con evidencia del cumplimiento de la reducción del tiempo de la jornada laboral.
mié 08 abril 2026 05:05 PM
Sesión Ordinaria Senado
Todas las bancadas estuvieron de acuerdo en los cambios laborales. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro )

Por unanimidad, el Senado aprobó la obligación del empleador de registrar de forma electrónica las horas laboradas de los trabajadores a su cargo, y en caso de que no lo cumpla, será sancionado hasta con 586,000 pesos.

Esta modificación, que obtuvo 104 votos a favor, es a la Ley Federal del Trabajo para reglamentar el cambio constitucional que redujo de 48 a 40 horas laborales a la semana; en ella también se establece que es obligación del empleador registrar la jornada laboral de cada trabajador desde su inicio hasta su fin.

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En la exposición de motivos de la propuesta de reforma se menciona que el registro electrónico es necesario para contar con evidencia del cumplimiento de la reducción del tiempo de la jornada laboral.

"Para lo cual es pertinente establecer la obligación patronal de conservar información y proporcionarla a la autoridad; sin embargo, considerando las diferencias y capacidades de los distintos sectores, se estima necesario precisar el alcance y excepciones a esta obligación", se menciona en el documento avalado.

En esta reforma se menciona que, si no se cumple con este registro, habrá una multa de 250 a 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) al empleador, que actualmente equivale de 29,327 a 586,550 pesos.

Además, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) expedirá las disposiciones para la aplicación y excepción de este registro electrónico.

En el dictamen avalado se menciona lo establecido en la Constitución que, de cada seis días de trabajo, se deberá otorgar por lo menos un día de descanso con goce de salario íntegro, y las personas que laboren en domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25%, por lo menos sobre el salario de los días ordinarios de trabajo.

También se establece que la jornada laboral podrá prolongarse en horario extraordinario. En estos casos, se pagarán al doble las primeras 12 horas extras.

A esto se agrega que la jornada de trabajo podrá ser distribuida de común acuerdo por los trabajadores y empleadores y se enfatiza que en ningún caso la reducción de la jornada laboral implicará la disminución de sueldos, salarios o prestaciones de los trabajadores.

En la discusión los partidos de oposición expresaron su respaldo a esta reforma, pero enfatizaron que insistirán en que se establezca dos días de descanso por cada cinco de trabajo a la semana.

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El panista Raymundo Bolaños cuestionó quiénes se encargarán de supervisión de la reducción laboral.

"No es una reforma laboral integral, sino un paliativo a una crisis de modelo laboral y de productividad que se viene arrastrando a no existir condiciones reales para el trabajo", mencionó.

En tanto, Emmanuel Reyes Carmona, de Morena, comentó que establecer el registro de la jornada laboral no es un exceso regulatorio, sino un "acto de justicia".

"Es para garantizar que no hay simulaciones ni abusos y que el tiempo de trabajo se respete conforme a la ley", declaró el morenista y recordó que las jornadas excesivas no incrementa la productividad.

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Trabajadores

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