Sin sorpresas, pasa dictamen de ''Plan B'' en comisiones de Diputados

Ya sin el polémico artículo 35 constitucional eliminado en el Senado y que buscaba abrir la puerta a adelantar la revocación de mandato presidencial para empatarla con las elecciones federales de 2027, no hubo desacuerdos en el bloque mayoritario por lo que el Partido del Trabajo (PT) votó junto con Morena y Partido Verde (PVEM).

Excluido ese cambio el Plan B quedó reducido a la disposición de que los congresos locales no puedan gastar más de 0.70% de cada presupuesto estatal y los ayuntamientos tengan solo de 7 a 15 regidurías; además los consejeros del INE y organismos electorales locales no podrán tener más percepciones que la persona titular del Ejecutivo.

La oposición advirtió que la premisa original de la reforma electoral, ahorrar recursos, es falso y los panistas José Guillermo Anaya Llamas y Carmen Rocío González Alonso, además de los priístas Eubiel Alonso Que y Emilio Suárez Licona enfatizaron que el dispendio no son los congresos, sino las megaobras como el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La diputada panista González Alonso tasó en 2,064 millones de pesos los verdaderos “ahorros” que pudieran generarse por los recortes a los gastos de los Poderes Legislativos locales, a las regidurías o a los sueldos de consejeros electorales, y no los 4,000 mil millones de pesos planteados por el Ejecutivo.

Dijo que más del triple se han ido a megaobras. “Se han metido a la bolsa 70,000 de los fideicomisos, 40,000 millones de pesos de las afores y súmale todas las pérdidas por el AIFA y el Tren Maya porque mal gobiernan”, expresó la panista.

“Un ejemplo 85,000 millones de pesos es lo que representan el sobre costo del Tren Maya, del AIFA y de Dos Bocas. Con eso, la elección del 2024 costó 8,000 millones. Con esos recursos podríamos organizar 100 procesos electorales federales 300 años de elecciones y nada se dice de eso”, dijo el priista Suárez Licona.

Sergio Gil Rullán, de Movimiento Ciudadano (MC) recordó que solamente 15 Congresos estatales están en el supuesto establecido por el ''Plan B'', pero podrían autorizarse la reducción de presupuesto sin necesidad de reforma, pues Morena tiene mayoría legislativa.

Por el bloque morenista, Ernesto Prieto Gallardo de Morena, Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo (PT), y del Partido Verde Ecologista de México, Ricardo Astudillo Suárez, pusieron el acento en los ahorros que se generarán con el ''Plan B'' y que urge el fin de los privilegios.