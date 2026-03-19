''Plan B'' recorta gastos en 16 congresos locales, pero en otros 16 los aumenta, dicen panistas

La iniciativa presidencial indica que el presupuesto de cada congreso local podrá ser de hasta el 0.70% del presupuesto del estado correspondiente.

Sin embargo, resultado de la revisión de los presupuestos de las 32 entidades y el gasto asignado a sus congresos se demuestra que no habría tal ahorro, estableció el legislador.

Los datos proporcionados arrojan que 16 congresos estatales, es decir la mitad de los que existen, tienen gasto asignado en una proporción del entre el 0.41 y el 0.67% del presupuesto de las entidades respectivas.

Al ubicarse con menos recursos que el umbral propuesto, quedarían susceptibles de incrementar su gasto hasta el tope que se plantea incorporar a la Constitución.

En esa situación se encuentra incluso el Congreso mexiquense, señalado como uno de los más onerosos del país pero cuyo gasto es del 0.57% del gasto total del estado, por lo que de aumentar al umbral de 0.70% podría subir su gasto en 525 millones de pesos.

En cambio sí habría ahorros en los otros 16 congresos estatales del país, en donde se gasta más del 0.70% propuesto como límite máximo.

El “impacto negativo”, es decir, donde sí tendría que recortarse el gasto del legislativo local sería en 12 congresos en los que Morena es mayoría, en dos que controla el PAN, uno el PI y uno Movimiento Ciudadano.

Podrían ser “beneficiados” con aumento al gasto otras 16 entidades, 10 en las que Morena controla, dos el PVEM, dos el PAN, uno el PRI y uno MC.

En tanto, el coordinador de los diputados del PAN, José Elías Lixa, y el de los senadores, Ricardo Anaya, sostuvieron que también hay incongruencias en la propuesta contenida en el ''Plan B'' relativo a que los municipios no deberán tener más de 15 regidurías y en general debe haber en promedio entre nueve y 15.

Destacaron que, de acuerdo al Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023, elaborado por el Instituto nacional de Geografía y Estadística (INEGI), son muy pocos los ayuntamientos que tendrían que recortar el número de regidores.

Por el contrario, a decir de los panistas, “nada más hay 56 municipios que tienen más de 15 regidores. Entonces, vamos a ahorrar dinero en 56 municipios”.

“¿Saben cuántos municipios hay con menos de siete regidores? Es decir, de acuerdo a la redacción de Morena va a haber que aumentar los regidores, va a haber que gastar más dinero: hay 1,089 municipios, de acuerdo al censo del INEGI que tienen menos de siete regidores”, dijo Anaya.

“Es decir, van a ahorrar dinero en 56 municipios, pero van a gastar más dinero en 1,089 municipios, de ese tamaño es la torpeza, la ineptitud de quienes redactan estos documentos”, dijo, al recordar que la propuesta no deja margen de maniobra al establecer que todos los ayuntamientos del país deben someterse a un parámetro de siete regidurías mínimo (lo que llevará a los que tienen menos a aumentar) y 15 máximo.

Lixa Abimerhi planteó el caso de su estado, Yucatán, que sólo tiene un ayuntamiento con 19 regidurías, Mérida, que tendrá, conforme la propuesta, que recortarse. Pero 48 municipios tienen cinco regidores y tendrían que aumentar a siete cada uno.