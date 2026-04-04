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Congreso

El INE se queda incompleto; proceso de relevo de consejeros suma ya 410 aspirantes

Por orden del TEPJF diputados deben aplicar una distinción e incluir en cada una de las tres quintetas de aspirantes idóneos para el cargo, a una persona de sector vulnerable.
sáb 04 abril 2026 06:02 PM
ine
Tras corregir fallas en registros, el Comité Técnico de Evaluación integró 16 perfiles más y avanza en el proceso para renovar tres consejería.
 (Foto:Cuartoscuro)

El Comité Técnico de Evaluación (CTE), encargado de seleccionar a las personas aspirantes para ocupar tres consejerías vacantes del Instituto Nacional Electoral (INE), incorporó a 16 candidaturas adicionales tras corregir fallas en el proceso de validación de registros. Con ello, suman 410 personas en la contienda por integrar el Consejo General.

Asimismo, el Comité emitió un acuerdo para solicitar a quienes participan en el proceso que informen si se autoadscriben a algún grupo en situación de vulnerabilidad, como personas con discapacidad, integrantes de comunidades indígenas o afromexicanas, o de la comunidad LGBTQ+.

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Con este último acuerdo, la Cámara de Diputados busca cumplir una sentencia que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió en la que ordenó incluir, entre las personas mejor evaluadas, al menos una perteneciente a un grupo vulnerable en cada una de las tres quintetas de aspirantes idóneos.

Este domingo 5 de abril, el CTE dará a conocer la lista final de quienes avanzarán a la siguiente fase, con lo que concluirá la primera etapa del proceso.

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En la segunda fase, las personas seleccionadas deberán presentar un examen presencial el lunes 6 de abril, que abarcará temas constitucionales, gubernamentales y electorales; derechos humanos y perspectiva de género; fiscalización; sistema de gobierno y partidos políticos; instituciones y procedimientos electorales, así como la historia electoral del México contemporáneo.

De acuerdo con los resultados, únicamente avanzará hasta el 50% de las personas aspirantes con las calificaciones más altas.

La tercera etapa consistirá en una evaluación específica mediante entrevistas con integrantes del CTE, programadas del 10 al 12 de abril.

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Desde este sábado 4 de abril, el INE opera con ocho consejerías y tres vacantes, tras la conclusión del encargo de Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera.

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El organismo autónomo funcionará trunco al menos hasta el 22 de abril, en que se espera que el pleno de la Cámara vote y decida por mayoría calificada por las personas que cubrirán las tres vacantes.

En caso de no alcanzarse el voto de las dos terceras partes de las y los diputados presentes, se realizará una insaculación el 28 de abril. De persistir las vacantes, las quintetas serán remitidas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyo pleno efectuará la designación correspondiente.

Las personas designadas como nuevas consejeras asumirán el cargo por un periodo de nueve años, que concluirá en 2035.

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INE Va por México Reforma electoral

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