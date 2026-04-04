El INE se queda incompleto; proceso de relevo de consejeros suma ya 410 aspirantes

Con este último acuerdo, la Cámara de Diputados busca cumplir una sentencia que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió en la que ordenó incluir, entre las personas mejor evaluadas, al menos una perteneciente a un grupo vulnerable en cada una de las tres quintetas de aspirantes idóneos.

Este domingo 5 de abril, el CTE dará a conocer la lista final de quienes avanzarán a la siguiente fase, con lo que concluirá la primera etapa del proceso.

En la segunda fase, las personas seleccionadas deberán presentar un examen presencial el lunes 6 de abril, que abarcará temas constitucionales, gubernamentales y electorales; derechos humanos y perspectiva de género; fiscalización; sistema de gobierno y partidos políticos; instituciones y procedimientos electorales, así como la historia electoral del México contemporáneo.

De acuerdo con los resultados, únicamente avanzará hasta el 50% de las personas aspirantes con las calificaciones más altas.

La tercera etapa consistirá en una evaluación específica mediante entrevistas con integrantes del CTE, programadas del 10 al 12 de abril.

