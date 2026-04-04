El INE se queda incompleto; proceso de relevo de consejeros suma ya 410 aspirantes

El Comité Técnico de Evaluación (CTE), encargado de seleccionar a las personas aspirantes para ocupar tres consejerías vacantes del Instituto Nacional Electoral (INE), incorporó a 16 candidaturas adicionales tras corregir fallas en el proceso de validación de registros. Con ello, suman 410 personas en la contienda por integrar el Consejo General.
Asimismo, el Comité emitió un acuerdo para solicitar a quienes participan en el proceso que informen si se autoadscriben a algún grupo en situación de vulnerabilidad, como personas con discapacidad, integrantes de comunidades indígenas o afromexicanas, o de la comunidad LGBTQ+.