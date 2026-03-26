Morena busca cicatrizar diferencias con el PT tras no apoyar parte del ''Plan B'', dice Monreal

Monreal admitió que debido al voto de la bancada de senadores del PT en rechazo a una parte de la reforma propuesta en el “Plan B”, “habrá reclamos, los normales, por la forma en que ellos votaron el 35” de la Constitución.

Sin embargo pidió mirar al futuro, pues "nos necesitamos todos, y yo creo que la tolerancia y la actitud objetiva y profesional en la política tiene que mantenerse, para mantener también viva la coalición para la elección del 2027 y el 2030”.

La modificación a ese artículo 35 abriría la puerta a adelantar la consulta de revocación de mandato un año, permitir a la persona titular del Ejecutivo hacer campaña y juntar ese proceso con elecciones federales, por lo que el PT valoró -como la oposición- que afectará avances democráticos.

En entrevista, Monreal, también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dijo que con el PT tuvo la misma noche del miércoles 25 una plática “sustancial” para mantener la unidad “por encima de todo”.

“Yo creo que lo importante, para el país y para el movimiento, es que no haya fractura”.

Cuestionado sobre la “operación cicatriz” con el PT, el líder de Morena admitió que ésta ya inició.

“Empezó ya. Yo me reuní con el profesor Beto Anaya, con los diputados, y creo que debemos cerrar heridas y debemos darle vuelta a la página para continuar en unidad, tratando de sacar y de aprobar leyes que beneficien al país”, dijo el morenista.

Después de la plática con el líder del PT y los diputados de ese partido Monreal cerró el capítulo: “Con la alianza todo bien, sí. No hay problema y yo le doy vuelta a la página y ofrezco mi mano como coordinador para continuar trabajando por el bien de México en torno a la presidenta”.