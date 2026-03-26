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Congreso

Morena busca cicatrizar diferencias con el PT tras no apoyar parte del ''Plan B'', dice Monreal

Las reformas a tres artículos constitucionales que sí prosperaron, para achicar ayuntamientos y congresos locales, se votarían el 8 de abril.
jue 26 marzo 2026 02:42 PM
Sesión Comisión Permanente
Ricardo Monreal encabeza a Morena en la Cámara de Diputados. (Foto: Cuartoscuro )

Horas después de que el Partido del Trabajo (PT) hiciera fracasar el “Plan B” de reforma electoral con su voto en contra, inició la operación cicatriz pero “habrá reclamos” por ese voto, estimó el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal.

Estos sin embargo no llegarán a la fractura, sostuvo el legislador tras reunirse con el líder del PT y senador Alberto Anaya y la bancada de diputados petistas, tras lo cual planteó que al menos él ya dio "vuelta a la página".

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Monreal admitió que debido al voto de la bancada de senadores del PT en rechazo a una parte de la reforma propuesta en el “Plan B”, “habrá reclamos, los normales, por la forma en que ellos votaron el 35” de la Constitución.

Sin embargo pidió mirar al futuro, pues "nos necesitamos todos, y yo creo que la tolerancia y la actitud objetiva y profesional en la política tiene que mantenerse, para mantener también viva la coalición para la elección del 2027 y el 2030”.

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La modificación a ese artículo 35 abriría la puerta a adelantar la consulta de revocación de mandato un año, permitir a la persona titular del Ejecutivo hacer campaña y juntar ese proceso con elecciones federales, por lo que el PT valoró -como la oposición- que afectará avances democráticos.

En entrevista, Monreal, también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dijo que con el PT tuvo la misma noche del miércoles 25 una plática “sustancial” para mantener la unidad “por encima de todo”.

“Yo creo que lo importante, para el país y para el movimiento, es que no haya fractura”.
Cuestionado sobre la “operación cicatriz” con el PT, el líder de Morena admitió que ésta ya inició.

“Empezó ya. Yo me reuní con el profesor Beto Anaya, con los diputados, y creo que debemos cerrar heridas y debemos darle vuelta a la página para continuar en unidad, tratando de sacar y de aprobar leyes que beneficien al país”, dijo el morenista.

Después de la plática con el líder del PT y los diputados de ese partido Monreal cerró el capítulo: “Con la alianza todo bien, sí. No hay problema y yo le doy vuelta a la página y ofrezco mi mano como coordinador para continuar trabajando por el bien de México en torno a la presidenta”.

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Pese al rechazo al "Plan A" y a una parte del "Plan B" en total se hicieron cambios a tres de 15 artículos de la Constitución que se proponía modificar, Monreal indicó que lo que quedó demostrada es la división de poderes.

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Es además “un triunfo a la congruencia, es un triunfo a la coherencia, es un triunfo a la consecuencia política de la presidenta Claudia Sheinbaum” al proponer al Congreso cambios constitucionales, indicó.

Lo que sigue para el “Plan B” parcial

La madrugada de este jueves, los diputados turnaron a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Político Electoral la minuta de reformas constitucionales conocida como “Plan B” pero sin cambios en materia de proceso de revocación.

Por eso sólo se analizarán propuestas de reformas a tres artículos de la Constitución: 115, 116 y 134, pues las relativas al artículo 35 no prosperaron.

Según Monreal durante lo que queda a esta semana se circulará el proyecto de dictamen para que pueda discutirse y votarse el martes siete de abril en comisiones unidas. Se espera que al día siguiente el 8 de abril sea votado en el pleno camaral.

Monreal dijo que lo deseable era la aprobación de todas las propuestas presidenciales pero “lo posible fue lo que resultó (…) Me quedo con eso, con lo posible, pero vamos a seguir insistiendo una vez que llegue el momento de volverlo a presentar. No nos cansaremos de hacerlo”.

El legislador admitió que para que eso ocurra tiene que ser un año después de haberse presentado una iniciativa de cambios a los mismos artículos de la Constitución.

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Además recordó que a partir de junio ya no habrá posibilidades de presentar ninguna propuesta de reforma en materia electoral, sino hasta el 2028, pasado el proceso electoral de 2027.

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Congreso Mexicano Reforma electoral Claudia Sheinbaum Partido del Trabajo Iniciativa y revocación ciudadanas

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