El Senado avala el Plan de Justicia de la FGR; va por reestructura y más inteligencia

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, destacó que en el Plan la justicia no es un “privilegio”, sino un derecho humano, por lo que se pone a las instituciones de procuración de justicia al servicio del pueblo.

Mencionó que el documento no solo es una planeación administrativa, sino el nacimiento de un modelo basado en la evidencia, la priorización y los resultados tangibles; además, sostuvo que el diagnóstico muestra la realidad del país.

“Con el Plan se asume el compromiso de transformar el dolor de las víctimas en procesos de verdad y reparación integral. Consideramos como un acierto el uso e inclusión de los avances tecnológicos para que no solo se investigue con rigor, sino actúe como un pilar para la reconstrucción de la paz”, dijo el senador.

La petista Imelda mencionó que el Plan es parte de una necesidad real, donde la FGR avance de un modelo centrado en el trámite a un modelo enfocado en la investigación estratégica, la inteligencia y la coordinación.

Mientras tanto, la priista Carolina Viggiano mencionó que el Plan reconoce que la Fiscalía tiene desorden, rezagos y problemas de corrupción, pero sostuvo que la FGR no es una “policía”.

“Aquí en los hechos se invierte esta lógica, se apuesta por la inteligencia como eje, incluso, planteando que sus productos sirvan como prueba, y eso es un error. La inteligencia orienta, anticipa, pero de ninguna manera sustituye las pruebas de un juicio”, declaró la senadora.

Sostuvo que el Plan omite ataques a periodistas, desapariciones forzadas y delitos ligados a trata de personas y reclutamiento.

A su vez, la panista Guadalupe Murguía criticó que el documento no trae metas, indicadores ni tiempo para evaluar los resultados, tampoco –agregó– habla de contar con los recursos suficientes para llevar a cabo los objetivos que busca.

“Esto es importante, porque si la Fiscalía no cuenta con los recursos suficiente se convierte solo en un catálogo de buenas intenciones”, señaló.