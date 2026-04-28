Legisladores se confrontan por rechazo de Maru Campos a acudir al Senado

Los legisladores panistas la defendieron y le recordaron a Morena que tiene gobernadores señalados por presuntos vínculos con el crimen, aunque no mostraron pruebas sobre sus dichos.

La panista Verónica Rodríguez cuestionó con qué autoridad moral Morena hablaba de seguridad nacional y crimen organizado.

“Morena no tiene autoridad moral para venir aquí a intentar dar clase de seguridad y no después de esa estrategia fallida de ‘abrazos y no balazos’ que hoy padecen los mexicanos”, dijo.

Comentó que los morenistas quieren poner a Maru Campos como “una villana política”, pero callan, dijo, cuando se habla del mandatario de Sinaloa, Rubén Rocha; de Tamaulipas, con Américo Villarreal; de Morelos, con Cuauhtémoc Blanco.

El Senado tuvo sesión en medio de la polémica por la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua. (Foto: Cuartoscuro )

La senadora Lilly Téllez comentó que la “bancada de los mafiosos Morena” no invitaron a una sesión respetuosa a la gobernadora, sino que querían “lincharla”, por lo que aplaudió a la mandataria por no acudir al Senado.

“Felicito a Maru Campos por no venir a darle perlas a los cerdos de la bancada de los mafiosos. Qué bien que no cayó en la trampa”, dijo.

Además, aprovechó el momento para criticar a Javier Corral, a quien llamó “charro frustrado” y “criminal”; le señaló que era un “lastre” para el PAN.

En caso contrario, la morenista Malu Micher consideró que Maru Campos cometió “fraude a la patria”, por lo que señaló que se le debe quitar el fuero constitucional por dicho delito.

Fue una tarde de confrontación en el Senado. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro)

También el senador Félix Salgado comentó que la gobernadora cometió “traición a la patria”, pues señaló que los agentes de la CIA hacían tareas de combate al narcotráfico, lo que dijo que va en contra de la Constitución y el Código Penal.

“Todos sabemos que la CIA es un aparato de investigación que tenía Estados unidos para proteger la soberanía de su país. Por eso digo que es grave que agentes de la CIA hayan estado trabajando con el gobierno de Chihuahua”, declaró.

Por ello, exigió que Maru Capos responda por la “traición a la patria”, la cual se castiga de cinco a 40 años de prisión.

En tanto, el PRI y MC se concentraron en señalar que la responsabilidad sobre la presencia de los agentes de la CIA en Chihuahua le corresponde a varias autoridades.

El coordinador de MC, Clemente Castañeda, sostuvo que antes de deslindar responsabilidad, se debe hacer un análisis lo más objetivo sobre lo que ocurre y agregó que hay una serie de hechos que evidencian la incapacidad del Estado mexicano para hacer valer sus reglas en seguridad nacional.

En tanto, la priista Claudia Anaya enfatizó que la ausencia de la gobernadora en el Senado no es una falta, ya que la Cámara Alta no tiene facultades para citarla.