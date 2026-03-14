Senadores de Morena, PT y PVEM pactan el sí al "Plan B" de reforma electoral de Sheinbaum

¿Qué convenció a los aliados de apoyar el Plan B?

De acuerdo con el comunicado difundido este sábado, en el que las bancadas aliadas expresaron su respaldo “total” al Plan B, uno de los principales argumentos para apoyar la propuesta es que permitiría generar ahorros que permanecerían en las entidades federativas.

Según el documento, la reforma no afectarpa el federalismo ni la autonomía de los estados. Por el contrario, los recursos que se obtengan por las medidas de austeridad se quedarían en las entidades y se destinarían a obras públicas, infraestructura y proyectos de beneficio directo para la población.

“Esta propuesta de reforma no vulnera el federalismo ni invade la autonomía de los estados. Por el contrario, los recursos que se logren ahorrar permanecerán en las entidades federativas y serán destinados a obra pública, infraestructura y proyectos que beneficien directamente a la población, con instituciones modernas, eficientes y austeras”, señala el comunicado.

Asimismo, las bancadas sostienen que la iniciativa incluida en el Plan B para ampliar las consultas populares a temas electorales y modificar la fecha de la revocación de mandato fortalecería la participación directa de la ciudadanía.

“Ese es el sentido de esta reforma: una democracia más austera, más cercana a la gente y una justa redistribución de los recursos públicos”, dice el comunicado.

En el posicionamiento conjunto, los líderes partidistas señalaron que “la democracia verdadera se fortalece cuando el poder público se pone al servicio del pueblo”, por lo que reafirmaron su “apoyo total e incondicional a la presidenta” Claudia Sheinbaum.

La mandataria ha señalado que el objetivo del nuevo proyecto de reforma constitucional es “terminar con los privilegios que durante años han encarecido innecesariamente nuestro sistema político y destinar esos recursos, a través de programas sociales, al bienestar de la población” y se sumaron a ese plan.

“La austeridad republicana; la convicción de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre; y la certeza democrática de que con el pueblo todo, sin el pueblo nada” forma parte de los principios de este gobierno y “durante décadas, el aparato gubernamental federal, estatal y municipal ha operado con costos elevados que deben revisarse”.

Se sumaron a la idea de que “la democracia no se fortalece con estructuras costosas ni con privilegios, sino con instituciones eficientes que respondan a las necesidades de la población” de ahí que garantizaron su voto a favor.

No dejen sola a la presidenta

Hoy en mensaje de video publicado en sus redes sociales, Monreal Ávila insistió en que los diputados de las bancadas aliadas aún no deciden su postura por lo que reiteró su llamado a los diputados de PT y PVEM a respaldar el Plan B de la presidenta Sheinbaum.

A los temas ya planteados por ella misma dijo que se agregará otro: “vendrá seguramente en esta o en otra reforma el aplazamiento de la elección judicial que es un tema pendiente en el Congreso”.

A diferencia de las bancadas en el Senado, el morenista dijo que en la Cámara de Diputados “aunque aún no hay acuerdo, hay una actitud positiva del PVEM y el PT”.

Ambos tienen “una buena actitud con una intención política correcta de parte de ellos de estar revisando, dialogando, profundizando y buscando el mejor consenso en la redacción de los artículos que seguramente se plantearán en la iniciativa presidencial".

El morenista situó la postura sobre el Plan B más allá de los cambios electorales pues "saben ellos y todos sabemos que no solo es la reforma que se plantea", sino la pervivencia de la alianza entre los tres partidos para otros actos legislativos y de carácter político.

Además en estos momentos se requiere la unidad del movimiento, “ante la hostilidad y la amenaza del Gobierno de Estados Unidos contra México” aseguró el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara.

“Yo deseo y hago un llamado como líder de la mayoría para que caminemos juntos PT, Verde y Morena. Es importante refrendar nuestra alianza y es importante mantener nuestra coalición porque millones de mexicanos confían en ella y para continuar el proceso de transformación, pero sobre todo para no dejar sola a nuestra presidenta”, reiteró.