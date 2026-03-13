“Vamos a seguir trabajando para disminuir los privilegios”, dice Sheinbaum sobre su "Plan B" electoral

Niega que "Plan B" quite recursos a los estados
Sheinbaum descartó, además, que su nueva iniciativa disminuya los recursos destinados a los municipios y estados.
“Falso, ayer lo dije con toda claridad: la propuesta, el 'Plan B', tiene que ver con disminuir privilegios, particularmente en los Congresos estatales, en el Senado de la República y en la cantidad de regidores por municipio", reiteró.
Explicó que el presupuesto que se extraiga de esos sectores se mantendrá en las entidades federativas, no será devuelto a la Federación, pero se deberá destinar a otros proyectos.
"Que se quede ahí pero no para pagar regidores, asesores de los regidores, beneficios y bonos para los regidores, sino para la obra pública del municipio”, ilustró y agregó: “Los legisladores no lo necesitan, pueden tener salarios dignos, justos, pero que el presupuesto se vaya a la gente”.
Para Sheinbaum, la eliminación de los privilegios en la Administración Pública también contribuye a garantizar la eficiencia de los gobiernos.