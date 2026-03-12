Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Congreso

Reginaldo Sandoval acusa maltrato desmedido al PT por rechazar reforma electoral

El diputado Reginaldo Sandoval señaló que su partido analizará el ''Plan B'' electoral de Sheinbaum antes de decidir su voto, pero ya planteó algunos puntos ''negativos''.
jue 12 marzo 2026 05:23 PM
Reginaldo Sándoval
Reginaldo Sandoval, coordinador en Diputados del Partido del Trabajo (PT). (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

El Partido del Trabajo (PT) acusó maltrato inmerecido por haber rechazado el ''Plan A'' de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum y advirtió que se analizará el nuevo ''Plan B'' antes de definir su voto.

Por lo pronto, el Partido aliado de Morena descartó apoyarlo tal cual fue presentado esta mañana por la mandataria, pues al menos la propuesta para que las consultas populares versen sobre temas electorales va contra esa restricción constitucional y afectaría las tareas de los legisladores.

Publicidad

“Si todo es en la ruta de consulta, ¿pues para qué te sirven entonces los parlamentos?, ¿para qué te sirve entonces los congresos locales, los ayuntamientos? Todo ya te lo llevas a la ruta de las 'de que a ver qué dice la gente' y que la gente resuelva en una encuesta como el rumbo que debes de tomar y qué debe hacer'', dijo Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados del PT.

Noticias relacionadas:

Claudia Sheinbaum revela su Plan B de la reforma electoral: va por ahorrar 4,000 mdp
presidencia

“Plan B” de Sheinbaum va por gastos de legisladores, regidores y consejeros; ahorros serían de 4,000 mdp

Un día después de que la bancada del PT junto con la del Partido Verde lograran el desechamiento de la reforma electoral, Sandoval dijo que su partido revisará si el llamado ''Plan B'' fortalece la democracia o no.

Cuestionado por los señalamientos de la presidenta Sheinbaum contra los dos partidos aliados que en esta ocasión no votaron por la propuesta, pidió a Morena hacer una autocrítica. ''Ahora se nos trata como si fuéramos extraños y como si no aportáramos nada”, expresó.

“Se nos critica y se nos sanciona de que somos traidores, que somos no sé cuántas cosas, que nos parece verdaderamente equivocado y valoran poco”, dijo.

Sobre los puntos planteados por la presidenta, Sandoval recordó que es la Constitución la que indica que las consultas no son procedentes en materias electorales, y el artículo 115 establece la autonomía municipal, misma que consideró que debe respetarse.

Por eso se revisarán todos los planteamientos. Incluso justificó el costo que representan las regidurías y dijo que se ha exagerado en ese tema pues, explicó, no es ese cargo el costoso sino los trabajadores municipales, pues se convirtieron en bolsas de trabajo.

Noticias relacionadas:

Las labores de la comisiones de la Cámara baja serán transmitidas en el Canal del Congreso. (Foto: Notimex)
Congreso

Oposición y aliados de Morena entierran Reforma Electoral de Sheinbaum

Publicidad

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que para él, PT y Verde son “de confianza” y que la presidenta les ha tendido la mano.

El miércoles 11 de marzo, tras mandar al desechamiento la reforma constitucional, la presidenta recibió a legisladores, entre ellos al mismo Monreal, a los coordinadores parlamentarios del PT y Verde y planteó sus propuestas para el ''Plan B''.

Publicidad

Tags

Congreso Mexicano Reforma electoral Partido del Trabajo

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad