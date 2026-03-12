Reginaldo Sandoval acusa maltrato desmedido al PT por rechazar reforma electoral

“Si todo es en la ruta de consulta, ¿pues para qué te sirven entonces los parlamentos?, ¿para qué te sirve entonces los congresos locales, los ayuntamientos? Todo ya te lo llevas a la ruta de las 'de que a ver qué dice la gente' y que la gente resuelva en una encuesta como el rumbo que debes de tomar y qué debe hacer'', dijo Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados del PT.

Un día después de que la bancada del PT junto con la del Partido Verde lograran el desechamiento de la reforma electoral, Sandoval dijo que su partido revisará si el llamado ''Plan B'' fortalece la democracia o no.

Cuestionado por los señalamientos de la presidenta Sheinbaum contra los dos partidos aliados que en esta ocasión no votaron por la propuesta, pidió a Morena hacer una autocrítica. ''Ahora se nos trata como si fuéramos extraños y como si no aportáramos nada”, expresó.

“Se nos critica y se nos sanciona de que somos traidores, que somos no sé cuántas cosas, que nos parece verdaderamente equivocado y valoran poco”, dijo.

Sobre los puntos planteados por la presidenta, Sandoval recordó que es la Constitución la que indica que las consultas no son procedentes en materias electorales, y el artículo 115 establece la autonomía municipal, misma que consideró que debe respetarse.

Por eso se revisarán todos los planteamientos. Incluso justificó el costo que representan las regidurías y dijo que se ha exagerado en ese tema pues, explicó, no es ese cargo el costoso sino los trabajadores municipales, pues se convirtieron en bolsas de trabajo.