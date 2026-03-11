Oposición y aliados de Morena entierran Reforma Electoral de Sheinbaum

Los partidos Verde, del Trabajo, PAN, PRI y MC frenaron la polémica Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados. Votaron en contra y lograron que fuera desechada.
La bancada de Morena se quedó corta con sus 259 votos, pues le faltaron 71 para concretar los cambios a la Constitución. Solo uno de los legisladores se abstuvo de votar.
Aunque votaron en contra, tanto el Partido del Trabajo (PT) como el Partido Verde (PVEM) reiteraron en tribuna su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero insistieron en marcar su distancia de su propuesta de Reforma Electoral misma que, acusaron, no propiciará democracia, sino anti-democracia.
Durante el debate en la Cámara baja, morenistas y opositores a la Reforma Electoral usan pancartas para expresarse.
Morena anticipa reforma próxima
En su intervención, el líder de Morena, Ricardo Monreal, defendió en tribuna la reforma y aseguró que propicia democracia y pluralidad. Reconoció, sin embargo, que “cada voto es legítimo”.
“A nuestros aliados que hoy pueden caminar por veredas distintas también les expresamos nuestros derechos. Las coyunturas políticas pasan, pero los procesos permanecen”, dijo.
El morenista dio vuelta a la página y anticipó: “Espero mañana podamos construir mayorías calificadas y podamos ir a elecciones juntos”.
Pero ante su desechamiento, advirtió: “Explicaremos el contenido de esta reforma, escucharemos a la ciudadanía y lucharemos porque la reforma se convierta en derecho positivo pronto. ¡A pesar del rechazo temporal de este día!”.
El debate de la reforma
Previo a las sesiones de este día, los coordinadores de los grupos parlamentarios avalaron por unanimidad en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, un debate pactado para evitar un clima de confrontación.
En entrevistas antes de la sesión, la diputada petista Lilia Aguilar Gil reconoció que no podía garantizar que el 100% de sus 47 legisladores votaran en contra del dictamen. Uno de los suyos sí voto a favor.
El coordinador de los diputados del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, expuso: “Hemos sido claros desde el principio, no estamos en la ruta de partido único, de partido estatal y es lo que vamos a evitar”.
“También hay que cuidarnos para no golpearnos innecesariamente, que no se nos salga de control, que no nos agredamos”, expresó.
Los partidos del Trabajo y Verde se oponen a la reducción de legisladores pluris y al recorte de 25% del presupuesto a los partidos.
Aunque han sido aliados de Morena desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fue la primera reforma del oficialismo a la que le den la espalda.
Previamente, en un último intento, el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, defendió la propuesta de la presidenta, tendió la mano a PT y PVEM al plantear que mañana contenderán juntos y lanzó una advertencia.
“El pueblo sabrá quién estuvo de su lado, quién supo defender este curso imparable de la transformación de México. Nosotros ya tomamos nuestra decisión, estamos del lado del pueblo, de la democracia y estamos con la presidenta Claudia Sheinbaum”, dijo.
Propuesta presidencial, antidemocrática, dicen PT y PVEM
Las bancadas aliadas, que rompieron momentáneamente con Morena, centraron su rechazo en que cambiar la fórmula de financiamiento de los partidos y nueva forma de elección de diputados plurinominales distorsionará de tal forma la representación, que atentaría contra la pluralidad.
El coordinador del PVEM, Carlos Puente, alertó que con la propuesta de elección de diputados de representación proporcional conforme a una lista de “los más votados” haría que las entidades con más padrón concentraran las 100 diputaciones plurinominales.
El legislador verde planteó que si se busca reducir gastos electorales, su bancada propone no recorte al 25% sino hasta el 50%, pero que se repartan de forma equitativa. Se requiere “recursos económicos y acceso a medios de radio y televisión de manera que todas las fuerzas políticas compitan de forma equitativa'', dijo.
Por el PT, el coordinador Reginaldo Sandoval también alertó que la propuesta presidencial va contra la democracia.
El coordinador de Acción Nacional (PAN), José Elías Lixa, centró su intervención en acusar que la propuesta presidencial no ataca al crimen organizado que interviene en las elecciones y atribuyó a eso que Morena no acepte incorporar las propuestas panistas.
En su exposición aseguró, como hicieron PT y PVEM, que con la fórmula presidencial Tlaxcala, Campeche podrían quedarse sin representación.
Rubén Moreira, líder de la bancada del Revolucionario Institucional (PRI), acusó a Morena de pretender romper el orden constitucional para no dejar el poder nunca y agradeció al PT y PVEM su postura de rechazo.
Lo que se propone “es el autoritarismo, preludio de la dictadura y aquí quiero saludar con reconocimiento y con afecto al PT y al PVEM. Nuestro respeto a sus diligencias y a sus dos coordinadores”.