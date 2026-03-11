Oposición y aliados de Morena entierran Reforma Electoral de Sheinbaum

Los morenistas sufrieron su primera derrota del sexenio en la Cámara de Diputados. (Foto: Carina García)

Morena anticipa reforma próxima

En su intervención, el líder de Morena, Ricardo Monreal, defendió en tribuna la reforma y aseguró que propicia democracia y pluralidad. Reconoció, sin embargo, que “cada voto es legítimo”.

“A nuestros aliados que hoy pueden caminar por veredas distintas también les expresamos nuestros derechos. Las coyunturas políticas pasan, pero los procesos permanecen”, dijo.

El morenista dio vuelta a la página y anticipó: “Espero mañana podamos construir mayorías calificadas y podamos ir a elecciones juntos”.

Pero ante su desechamiento, advirtió: “Explicaremos el contenido de esta reforma, escucharemos a la ciudadanía y lucharemos porque la reforma se convierta en derecho positivo pronto. ¡A pesar del rechazo temporal de este día!”.

El debate de la reforma

Previo a las sesiones de este día, los coordinadores de los grupos parlamentarios avalaron por unanimidad en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, un debate pactado para evitar un clima de confrontación.

En entrevistas antes de la sesión, la diputada petista Lilia Aguilar Gil reconoció que no podía garantizar que el 100% de sus 47 legisladores votaran en contra del dictamen. Uno de los suyos sí voto a favor.

El coordinador de los diputados del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, expuso: “Hemos sido claros desde el principio, no estamos en la ruta de partido único, de partido estatal y es lo que vamos a evitar”.

“También hay que cuidarnos para no golpearnos innecesariamente, que no se nos salga de control, que no nos agredamos”, expresó.

Los partidos del Trabajo y Verde se oponen a la reducción de legisladores pluris y al recorte de 25% del presupuesto a los partidos.

Aunque han sido aliados de Morena desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fue la primera reforma del oficialismo a la que le den la espalda.