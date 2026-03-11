Rastrear el dinero para las campañas, el acierto de Sheinbaum en su reforma electoral

Controles del dinero en las campañas

En materia de fiscalización de los recursos de los partidos y de las campañas, hoy ya se contemplan algunas restricciones en las leyes y reglamentos que norman las tareas del Instituto Nacional Electoral (INE), pero se busca llevarlo a la Constitución.

La propuesta establece que toda aportación privada deberá realizarse por personas físicas mexicanas y no podrán hacerse aportaciones en efectivo. Actualmente se permite realizar aportaciones en efectivo de no más de 90 UMAS (10,557 pesos).

Además, se enfatiza la prohibición a financiarse u operar con recursos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas”.

El Observatorio Permanente de Integridad Electoral (OPINE) plantea que la propuesta de Sheinbaum apunta hacia un modelo de fiscalización digital y proactiva, ya que prohíbe las aportaciones privadas en efectivo y exige que todo recurso fluya por el sistema bancario: SPEI, cheques nominativos, transferencias electrónicas, tarjetas o depósitos identificables.

La iniciativa de la presidenta también obliga al Sistema Financiero Mexicano a reportar al INE cualquier operación inusual vinculada a partidos y candidaturas y actualiza la forma de recibir aportaciones privadas, mediante mecanismos electrónicos que existen hoy en día y que permiten la completa identificación del aportante.

El Observatorio plantea en su tercer informe sobre la iniciativa , redactado por Luis F. Fernández, Arturo Espinosa, Daniela Arias, Víctor Díaz y Francisco Rojas, que la propuesta tiene la finalidad de saber de dónde viene el dinero que financia la política.

“Lo que hace concretamente es tomar disposiciones que ya existían en el Reglamento de Fiscalización del INE y elevarlas a la Constitución, con la idea de que la trazabilidad del dinero deje de ser una norma administrativa -que se puede ajustar o ignorar con relativa facilidad– y se convierta en un mandato que obligue a que cada peso de campaña deje rastro en el sistema bancario”, señala.

El exconsejero electoral Arturo Sánchez, es positivo que se proponga mantener al Instituto Nacional Electoral como la autoridad nacional responsable de toda la fiscalización de partidos y candidaturas a todos los niveles de gobierno y cargos legislativos.

“El INE seguirá siendo el órgano fiscalizador por autonomía, se habla de utilizar nuevas tecnologías y habrá que ver cuáles y cómo pueden dar un seguimiento cotidiano de todos los gastos de los partidos y no solo a los candidatos federales, pues se tiene que fiscalizar también a los candidatos locales, congresos, presidencias municipales”, señala el exconsejero.