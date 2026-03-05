Monreal: “A Morena le faltan 70 votos para aprobar reforma electoral; PT y Verde ya no dialogan”

Monreal ofreció una rueda de prensa en la Cámara de Diputados tras firmar un convenio de colaboración con el Congreso de Puebla, marco en el que hizo números y planteó escenarios para concluir que de 24 reformas constitucionales propuestas por la presidenta Sheinbaum, ésta es la más difícil.

Aunque dijo que la iniciativa sigue su proceso legislativo, vio posible que no se logre la mayoría calificada necesaria para que se avalen los cambios a 11 artículos de la Constitución que se proponen.

A pregunta expresa respecto a si se requerirá un milagro, Monreal admitió: “la gente de Puebla es muy católica y va al santuario del Santo Niño de Atocha (en Zacatecas). Yo soy de ahí, ahí nací. Y creo que esta vez ni me atrevo a pedírselo porque está la situación... no está fácil, está compleja”.

El morenista abundó por qué ve ese escenario. “Yo creo que el adelanto de los votos de los dos grupos aliados históricamente, PT y PVEM ,me hace suponer que habrá dificultades porque ellos ya lo adelantaron”.

Sobre los números requeridos para que prospere una reforma constitucional, que es las dos terceras partes de los diputados presentes, es decir 334 si es que acuden los 500, el morenista hizo sus cálculos, según los cuales le faltan 70 votos.

Morena ya garantizó el voto de todos los 253 legisladores y “hasta este momento solo esos votos son seguros'', expresó.

“Hemos escuchado las expresiones del Partido Verde Ecologista de México y la posición política del Partido del Trabajo. Al buen entendedor pocas palabras, ellos han dicho que no lo acompañarán. Y tampoco la oposición, que son nuestros adversarios reales, PAN, PRI y MC, tampoco la acompañarán”, dijo Monreal.

Eso quiere decir “que aunque tengamos mayoría simple en Morena en el Congreso, nos faltaría la mayoría calificada que son dos terceras partes. Requeriríamos, de acuerdo con la asistencia normal, como 330 votos”, dijo.

“Estamos hablando de 70 votos cuando menos. No los tenemos. Y no soy mago ni alquimista, ni pretendo serlo. Soy un hombre realista, un modesto diputado que me honra en coordinar a los diputados de Morena. Entonces sí, por eso la presidenta pensando en este escenario, en esta hipótesis, que puede ser susceptible de realización, ella habla de un plan B”, explicó.

Monreal dijo que tiene por delante “un camino sinuoso, un camino difícil, accidentado, que una de las hipótesis es que no veo la mayoría calificada”.

“Yo no buscaré ni de torcerle el brazo a diputados, ni menos amenazas, no soy capaz de eso. Ya en la Cámara de Diputados los 500 todos son bastante grandecitos para saber por quién votar, cómo votar en cada una de las leyes”, dijo.