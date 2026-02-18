Reforma electoral 2026: resumen, qué dice y por qué provoca la pelea entre Morena, PT y el PVEM

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirma que será en este mes de febrero cuando presente su iniciativa de reforma electoral al Congreso de la Unión, por lo que pidió paciencia a los integrantes de los partidos políticos, quienes ya se han pronunciado sobre el tema de los legisladores plurinominales a pesar que desconocen la iniciativa.
Reforma electoral, ¿qué es lo que se propone y por qué pelean Morena, PT y el PVEM?
La mandataria federal anunció que la iniciativa también buscará aumentar la democracia participativa, que los mexicanos en el extranjero cuenten con una representación en México y cambios a la figura de representación proporcional, este último punto generó desencuentros con los partidos aliados de Morena (el Partido Verde y el Partido del Trabajo).
"Que las listas de plurinominales no sean como tales, es decir, que no sean las cúpulas de los partidos las que siempre participan y sean los propios partidos quienes elijan, sino que en todo caso la representación proporcional sea elegida también por las personas, por la gente", adelantó el 17 de febrero.
Elecciones más baratas
Uno de los principales propósitos de la iniciativa de la reforma electoral, de acuerdo a lo que ha expresado la presidenta es que las elecciones sean más baratas, en el eje de austeridad que dicta el gobierno de la Cuarta Transformación.
En este sentido, el abstencionismo marca la diferencia entre unas elecciones costosas o no; en las elecciones federales del 2 de junio de 2024, en donde resultó ganadora Claudia Sheinbaum, el costo de cada voto emitido fue de 206.75 pesos, y se debió principalmente al abstencionismo, que fue de casi 39.
Si todos los ciudadanos en Lista Nominal de Electores (LNE) y que son 99 millones 84,188, hubieran acudido a las urnas, el costo de cada sufragio hubiera sido menor, con un promedio de 125.43 pesos.
Representación de mexicanos que viven en el extranjero
Actualmente, los mexicanos que viven en el extranjero sí pueden acudir a votar a los consulados de México; sin embargo, la reforma electoral busca ir más allá, otorgarles derechos para que también elijan a diputados y senadores como sus representantes en el Congreso mexicano y que sean parte de las decisiones que se toman en el país.
Los pluris, tema clave
De los 550 escaños que se distribuyen en la Cámara de Diputados, 300 son elegidos por voto directo (mayoría relativa, o uninominales), mientras los otros 200 son por representación proporcional (plurinominales).
En el caso de la Cámara de Senadores, la distribución es similar, pues de sus 128 legisladores, 96 curules son asignadas por voto directo y en plurinominales las 32 restantes.
Cada Congreso estatal cuenta con su propia división, según sus normas locales, pues en el caso del Congreso de la Ciudad de México, de los 66 escaños que lo conforman, 40 son uninominales y 26 plurinominales.
Sheinbaum adelantó que vendrá un cambio en la figura de representación proporcional, la cual generó desencuentros con los partidos aliados de Morena (el Partido Verde y el Partido del Trabajo).
"Que las listas de plurinominales no sean como tales, es decir, que no sean las cúpulas de los partidos las que siempre participan y sean los propios partidos quienes elijan, sino que en todo caso la representación proporcional sea elegida también por las personas, por la gente", adelantó en la Mañanera del Pueblo del 17 de febrero .
Los puntos específicos de la reforma electoral se conocerán cuando la jefa del Ejecutivo presenta la iniciativa al Congreso; sin embargo, adelantó que la dará a conocer antes en las conferencias que a diario protagoniza desde el Palacio Nacional.