Reforma electoral 2026: resumen, qué dice y por qué provoca la pelea entre Morena, PT y el PVEM

La mandataria federal anunció que la iniciativa también buscará aumentar la democracia participativa, que los mexicanos en el extranjero cuenten con una representación en México y cambios a la figura de representación proporcional, este último punto generó desencuentros con los partidos aliados de Morena (el Partido Verde y el Partido del Trabajo).

"Que las listas de plurinominales no sean como tales, es decir, que no sean las cúpulas de los partidos las que siempre participan y sean los propios partidos quienes elijan, sino que en todo caso la representación proporcional sea elegida también por las personas, por la gente", adelantó el 17 de febrero.

Elecciones más baratas

Uno de los principales propósitos de la iniciativa de la reforma electoral, de acuerdo a lo que ha expresado la presidenta es que las elecciones sean más baratas, en el eje de austeridad que dicta el gobierno de la Cuarta Transformación.

En este sentido, el abstencionismo marca la diferencia entre unas elecciones costosas o no; en las elecciones federales del 2 de junio de 2024, en donde resultó ganadora Claudia Sheinbaum, el costo de cada voto emitido fue de 206.75 pesos, y se debió principalmente al abstencionismo, que fue de casi 39.

Si todos los ciudadanos en Lista Nominal de Electores (LNE) y que son 99 millones 84,188, hubieran acudido a las urnas, el costo de cada sufragio hubiera sido menor, con un promedio de 125.43 pesos.

Costo de la elección de 2024, en la que resultó electa Claudia Sheinbaum como presidenta. (Fuente: INE)