MC presenta iniciativa "alterna" electoral; asegura que hay coincidencias con la de Sheinbaum

Álvarez Máynez señaló que hay coincidencias entre la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y la propuesta de MC en materia electoral, como el voto electrónico y la regulación de inteligencia artificial.

El emecista indicó que el voto electrónico debe ser implementado de forma gradual y que haya auditorias de seguridad antes de que escale.

No obstante, mencionó que en la propuesta presidencial existe una “trampa”, pues dijo que Morena no dice que es el partido más caro en el mundo al haber recibido 30 mil millones de pesos de financiamiento en los últimos ocho años. En la iniciativa de Sheinbaum se plantea reducir los recursos públicos a los partidos políticos.

Propuesta de MC

Un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su iniciativa de reforma electoral, Movimiento Ciudadano compartió su propuesta “alternativa” en esta materia, en la que propone sanción a quienes no voten, se anule la elección si asesinan a algún candidato y que el voto sea a partir de los 16 años.

El coordinador nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, pidió que esta iniciativa se discuta a la par de la propuesta presidencial.

“Este es un país que sí merece una reforma electoral, que el sistema electoral está rebasado por la realidad que enfrentamos en varias dimensiones y que a esos hay que responder con alternativas”, dijo el emecista al presentar la propuesta.

La propuesta mantiene la obligación del voto ciudadano como actualmente se establece en la Constitución, y señala que el incumplimiento de esta obligación será sancionada.

Sin embargo, quedan fuera de las sanciones:

- Las personas mayores de 65 años

- Las personas enfermas que requieran cuidados o imposibilitados por causa mayor debidamente justificada

- Las personas que presten trabajos ciudadanos

- Las personas que acrediten caso fortuito o fuerza mayor que les impida participar en la jornada electoral

- Las personas en prisión preventiva y en prisión

- Cuando las autoridades no garanticen las condiciones de libertad, seguridad, y accesibilidad para que las personas voten.

También plantea que a partir de los 16 años, y no 18, los ciudadanos puedan votar en los procesos de lecciones populares, de revocación de mandato y de participación ciudadana, ya que esto permitirá incorporar aproximadamente a 4.5 millones de nuevos electores.

La propuesta modifica 15 artículos de la Constitución, así como diversos cambios a cuatro leyes secundarias que son Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Federación, a la Ley General de Partido Políticos, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.