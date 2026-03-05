Publicidad

Congreso

La reforma electoral de Sheinbaum iniciará su camino legislativo la próxima semana

Los legisladores definirán el calendario y la ruta para la discusión de la iniciativa de reforma en materia electoral presentada este miércoles.
jue 05 marzo 2026 05:34 PM
Lo que sigue en la reforma electoral
(Foto: Cámara de Diputados)

Este miércoles llegó a la Cámara de Diputados la iniciativa de Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, ahora debe seguir el proceso legislativo para ser votada.

La propuesta que reforma 11 artículos de la Constitución fue enviada a las comisiones de Reforma Político-Electoral y de Puntos Constitucionales, las cuales están integradas por 70 legisladores y encabezadas por Morena.

El primer paso que darán los legisladores será este viernes 6 de marzo, cuando los presidentes de las comisiones dictaminadoras –Víctor Hugo Lobo y Leonel Godoy- definan el calendario y ruta que le darán a la iniciativa de la presidenta.

Sin embargo, será la semana del 9 al 13 de este mes cuando se someta a dictaminación, junto con la iniciativa ciudadana remitida a la Cámara por la organización Salvemos a México.

"Estamos apurando los trabajos legislativos para tener la posibilidad de tener la siguiente semana el dictamen”, declaró el presidente de la Comisión de Reforma Político-Electoral, Víctor Hugo Lobo.

Aún así el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que no se procesará la iniciativa sin respetar el proceso legislativo, es decir, una vez esté el dictamen se dejarán correr cinco días reglamentarios para socializarlo. Así, la discusión del dictamen en el pleno ocurriría entre el 16 al 19 de marzo.

“Ya las comisiones dictaminadoras desde ayer (miércoles) están trabajando. Van a trabajar conforme a la ley lo dice; es decir, harán el dictamen, darán cinco días y habrá discusión y las comisiones dictaminarán y el pleno tomará la última decisión”, comentó Ricardo Monreal.

En la votación dentro de las comisiones es indispensable que 47 legisladores, si es que asisten los 70, voten a favor. Morena tiene 40, por lo que necesita 7 votos para lograrlo.

Si esto se consigue, el dictamen es enviado al Pleno de San Lázaro, donde también se discutirá y se votará, pero ahí es necesario 334 votos a favor. No obstante, Morena tiene únicamente 253 legisladores, por lo que necesita 81 votos de sus aliados.

¿Qué dicen los aliados?

Hasta ahora la bancada del PT en San Lázaro, integrada por 49 legisladores, ha dicho que no está de acuerdo con la propuesta presidencial. El coordinador de los petistas, Reginaldo Sandoval, comentó que no están de acuerdo con la forma en cómo se elegirán a 200 diputados plurinominales y en la fórmula para repartir recursos públicos a partidos políticos.

Lo primero porque en la iniciativa se establece que los 200 legisladores se elegirán de la siguiente forma: 100 serán aquellos candidatos perdedores en los distritos que compitieron, pero que hayan obtenido más votos distritalmente, y los otros 100 serán por votación directa en las cinco circunscripciones.

“Va contra el sistema político de partido y te manda a un sistema un poco plebicitario y ahí nosotros sentimos que rompe en la ruta de avance democráticos, porque al final consolida el partido único”, dijo Reginaldo Sandoval.

Mientras, algunos legisladores del PVEM han expresado su desacuerdo con la iniciativa, pero hasta ahora el partido no ha emitido cómo será su voto, por lo que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal dijo que no será fácil lograr la mayoría calificada.

"Hoy veo complejo y con mucha dificultad el que lleguemos a un tránsito de mayoría calificada", declaró el morenista en una entrevista con Radio Fórmula.

En el Senado

En caso de que pase en la Cámara de Diputados, la minuta es enviada al Senado, donde debe ser remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales, que es encabezada por el morenista Óscar Cantón Zetina.

En el Senado también los legisladores aliados han expresado su desacuerdo por esta iniciativa, como el verde ecologista Luis Armando Melgar, quien ha dicho que dentro de su bancada más de siete legisladores están en contra de la reforma, por lo que dijo que hay votos “suficientes” para que la propuesta no pase.

Para que la propuesta pase, es necesario el voto a favor de 86 senadores, eso en caso de que los 128 legisladores asistan a la sesión del Pleno. Hasta ahora solo Morena ha asegurado que votará a favor de ella. En esta bancada hay 67 legisladores, por lo que necesitan 19 votos de sus aliados.

Tienen poco tiempo

Los legisladores tienen menos de tres meses para aprobar la iniciativa, ya que ésta –junto con las leyes secundarias– debe ser avalada a más tardar en mayo para que sea aplicada en el próximo proceso electoral, cuando se elija a 17 gobernadores y 500 diputados federales.

Lo anterior porque la Constitución prohíbe promulgar nuevas normas electorales 90 días antes de que inicie el año electoral, y el próximo comienza en septiembre de 2026.

“Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”, señala el texto constitucional.

En la iniciativa ya se contempla este plazo, pues se menciona en sus artículos transitorios que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados aprobarán las leyes, reformas y modificaciones necesarias a más tardar el 15 de mayo de 2026.

Después de esta reforma, deberán venir modificaciones a leyes secundarias para especificar detalles de los cambios establecidos en la reforma constitucional.

