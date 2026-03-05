La reforma electoral de Sheinbaum iniciará su camino legislativo la próxima semana

En la votación dentro de las comisiones es indispensable que 47 legisladores, si es que asisten los 70, voten a favor. Morena tiene 40, por lo que necesita 7 votos para lograrlo.

Si esto se consigue, el dictamen es enviado al Pleno de San Lázaro, donde también se discutirá y se votará, pero ahí es necesario 334 votos a favor. No obstante, Morena tiene únicamente 253 legisladores, por lo que necesita 81 votos de sus aliados.

¿Qué dicen los aliados?

Hasta ahora la bancada del PT en San Lázaro, integrada por 49 legisladores, ha dicho que no está de acuerdo con la propuesta presidencial. El coordinador de los petistas, Reginaldo Sandoval, comentó que no están de acuerdo con la forma en cómo se elegirán a 200 diputados plurinominales y en la fórmula para repartir recursos públicos a partidos políticos.

Lo primero porque en la iniciativa se establece que los 200 legisladores se elegirán de la siguiente forma: 100 serán aquellos candidatos perdedores en los distritos que compitieron, pero que hayan obtenido más votos distritalmente, y los otros 100 serán por votación directa en las cinco circunscripciones.

“Va contra el sistema político de partido y te manda a un sistema un poco plebicitario y ahí nosotros sentimos que rompe en la ruta de avance democráticos, porque al final consolida el partido único”, dijo Reginaldo Sandoval.

Mientras, algunos legisladores del PVEM han expresado su desacuerdo con la iniciativa, pero hasta ahora el partido no ha emitido cómo será su voto, por lo que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal dijo que no será fácil lograr la mayoría calificada.

"Hoy veo complejo y con mucha dificultad el que lleguemos a un tránsito de mayoría calificada", declaró el morenista en una entrevista con Radio Fórmula.

En el Senado

En caso de que pase en la Cámara de Diputados, la minuta es enviada al Senado, donde debe ser remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales, que es encabezada por el morenista Óscar Cantón Zetina.

En el Senado también los legisladores aliados han expresado su desacuerdo por esta iniciativa, como el verde ecologista Luis Armando Melgar, quien ha dicho que dentro de su bancada más de siete legisladores están en contra de la reforma, por lo que dijo que hay votos “suficientes” para que la propuesta no pase.

Para que la propuesta pase, es necesario el voto a favor de 86 senadores, eso en caso de que los 128 legisladores asistan a la sesión del Pleno. Hasta ahora solo Morena ha asegurado que votará a favor de ella. En esta bancada hay 67 legisladores, por lo que necesitan 19 votos de sus aliados.