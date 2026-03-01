Publicidad

Congreso

No permitiremos un retroceso democrático en México, dice el PT sobre la reforma electoral

Se prevé que este lunes la presidenta Claudia Sheinbuam envíe al Congreso su iniciativa de reforma electoral.
dom 01 marzo 2026 05:59 PM
El PT también salió en defensa de los 81 Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) que operan en 15 estados. (Cuartoscuro)

A horas de que la presidenta Claudia Sheinbaum envíe al Congreso su iniciativa de reforma electoral, que plantea la eliminación de los senadores de representación proporcional (pluris) y la reducción de recursos para los partidos políticos, el Partido del Trabajo (PT) advirtió que defenderán “la pluralidad” política en México y evitarán la desaparición del sistema de partidos en el país.

En un comunicado, el PT, liderado por Alberto Anaya, subrayó que, gracias a las reformas de 1977 y 1996, las fuerzas progresistas del país lograron conquistar espacios democráticos, tras largos procesos de lucha, represión, encarcelamientos, desapariciones y levantamientos armados.

Tras estas reformas, recordó el partido, se crearon en México los primeros 100 diputados de representación proporcional (pluris) y establecieron un sistema de financiamiento público para los partidos, garantizando –añadió– un piso parejo en las elecciones.

“¡No permitiremos ningún retroceso democrático en México! Decimos no al regreso del viejo partido de Estado que dominó México de 1929 a 2018. Lucharemos por preservar la pluralidad política y evitar la desaparición de partidos en nuestro país”, destacó el PT en su comunicado.

El partido también salió en defensa de los 81 Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) que operan en 15 estados. Esto, luego de que se revelara que, antes de la discusión de la reforma electoral, los diputados aprobaron una asignación de 828 millones de pesos a estos centros, una cantidad 600 millones de pesos superior a la propuesta original de la presidenta.

“Los Cendis son instituciones públicas, cuyos recursos son administrados tanto por el gobierno federal como por los gobiernos estatales. Descalificamos la campaña de desprestigio que se está llevando a cabo contra el PT”, comentó.

Además, el PT recordó que en 2018, cuando apoyó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, fue blanco de una feroz campaña mediática relacionada con el manejo de los recursos públicos en los Cendis, aunque un juez determinó en su momento que no existían delitos que justificaran continuar la investigación.

Para que la reforma electoral de Sheinbaum sea aprobada, se requiere el apoyo del PT y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ya que Morena no cuenta con los votos necesarios para lograr las dos terceras partes en el Congreso. Si estos dos partidos, aliados al oficialismo, no apoyan la propuesta, la reforma no avanzará.

La mandataria enviará la iniciativa este lunes a una de las dos cámaras del Congreso y, aunque aún no se conoce el texto completo, previamente adelantó algunos de los principales puntos: la eliminación de los senadores plurinominales, la reducción del financiamiento a los partidos políticos y la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), entre otros.

