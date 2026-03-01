No permitiremos un retroceso democrático en México, dice el PT sobre la reforma electoral

Tras estas reformas, recordó el partido, se crearon en México los primeros 100 diputados de representación proporcional (pluris) y establecieron un sistema de financiamiento público para los partidos, garantizando –añadió– un piso parejo en las elecciones.

“¡No permitiremos ningún retroceso democrático en México! Decimos no al regreso del viejo partido de Estado que dominó México de 1929 a 2018. Lucharemos por preservar la pluralidad política y evitar la desaparición de partidos en nuestro país”, destacó el PT en su comunicado.

#ComunicadoPT



NINGUNA REGRESIÓN QUE ATENTE CONTRA LA DEMOCRACIA DEL PAÍS. pic.twitter.com/PhgmmYO21V — Partido del Trabajo México (@PTnacionalMX) March 1, 2026

El partido también salió en defensa de los 81 Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) que operan en 15 estados. Esto, luego de que se revelara que, antes de la discusión de la reforma electoral, los diputados aprobaron una asignación de 828 millones de pesos a estos centros, una cantidad 600 millones de pesos superior a la propuesta original de la presidenta.

“Los Cendis son instituciones públicas, cuyos recursos son administrados tanto por el gobierno federal como por los gobiernos estatales. Descalificamos la campaña de desprestigio que se está llevando a cabo contra el PT”, comentó.