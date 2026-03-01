No permitiremos un retroceso democrático en México, dice el PT sobre la reforma electoral

A horas de que la presidenta Claudia Sheinbaum envíe al Congreso su iniciativa de reforma electoral, que plantea la eliminación de los senadores de representación proporcional (pluris) y la reducción de recursos para los partidos políticos, el Partido del Trabajo (PT) advirtió que defenderán “la pluralidad” política en México y evitarán la desaparición del sistema de partidos en el país.
En un comunicado, el PT, liderado por Alberto Anaya, subrayó que, gracias a las reformas de 1977 y 1996, las fuerzas progresistas del país lograron conquistar espacios democráticos, tras largos procesos de lucha, represión, encarcelamientos, desapariciones y levantamientos armados.