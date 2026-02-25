Los puntos de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum: elecciones más baratas y adiós a los 'pluris'

De prosperar la iniciativa, en lugar de 60,000 millones de pesos, se destinarían 45,000 millones de pesos.

Esa reducción también implica cambios a salarios de consejeros y altos mandos en el INE, con lo que nadie podrá ganar más que la presidenta de la República.

Un consejero del INE tiene un sueldo de alrededor de 234,519 pesos brutos, que después de deducciones queda en 169,125 pesos.

Se prevé también un recorte al gasto al Congreso federal. En 2026 se le asignaron 17,529 millones 76,499 pesos para el Poder Legislativo.

También se propone disminuir el número de regidurías conforme a la población de cada municipio y se establece que puede haber hasta un máximo de 15.

Mayor fiscalización

La iniciativa propone incrementar las labores de fiscalización de los partidos políticos, una facultad que hoy está a cargo del INE.

El instituto está encargado de revisar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciben los partidos políticos para comprobar que sean utilizados de manera correcta.

“La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General por conducto de su comisión de fiscalización”, señala la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Uno de los cambios que se proponen es acelerar el proceso de fiscalización de los partidos políticos.

“Proponemos, por lo tanto, un sistema de información cotidiana que permita al Instituto contar con datos oportunos de todas las operaciones financieras, así como aquellas que se denominan 'actividades vulnerables' que realicen los partidos y candidatos. El Estado mexicano tendría así los mejores instrumentos y procedimientos para prevenir la captura criminal de la lucha política y los procesos electorales”, explicó Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

Voto en el extranjero

Aunque hoy los mexicanos ya pueden votar en procesos electorales federales, ahora a ellos les corresponderá elegir a ocho diputados federales.

En algunas entidades como la Ciudad de México se cuenta con la figura de diputado migrante, el cual representa a los mexicanos en el exterior.