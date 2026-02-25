Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Adiós a 'pluris' y elecciones más baratas: el ABC de la reforma electoral de Sheinbaum

La propuesta también incluye la prohibición al nepotismo y reelección, así como la regulación del uso de Inteligencia Artificial y prohibición de bots.
mié 25 febrero 2026 03:25 PM
Los puntos de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum: elecciones más baratas y adiós a los 'pluris'
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este miércoles la iniciativa de reforma electoral, la cual será enviada la próxima semana al Poder Legislativo para su discusión. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum puso fin a la expectativa y reveló el contenido de su iniciativa de reforma electoral, la cual plantea eliminar a los senadores plurinominales, disminuir en 25% el costo del sistema electoral, eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), y no permitir ni el nepotismo ni la reelección.

Aunque no cuenta con el consenso de los partidos aliados, la presidenta anunció que era su obligación presentar la iniciativa porque los ciudadanos están en contra de legisladores que no hacen campañas y quieren elecciones menos costosas.

Publicidad

“Son reformas sencillas, muy racionales, pero que responden a la demanda de la gente esencialmente: Que se eliminen las listas de burocracias partidarias y todos a voto popular, y dos, disminución de gastos. No reelección, no nepotismo, fiscalización y democracia participativa. Sencillo, claro, sin problema, pero de fondo”, indicó.

Legisladores 100% por voto

Una de las principales modificaciones que plantea la reforma está en la figura de representación proporcional pues de aprobarse la iniciativa, todos los legisladores ahora serán electos por voto ciudadano.

Actualmente la Cámara de Diputados se integra por 500 diputados: 300 electos por el principio de mayoría relativa y 200 de representación proporcional.

De aprobarse la iniciativa, habrá cambios en la elección de 200 diputados plurinominales, pues ahora ya no llegarán a San Lázaro sin hacer campaña.

La representación proporcional asignaba legisladores tomando como base el porcentaje de votos que obtenía un partido político en una región geográfica.

La propuesta es que ahora esos 200 legisladores sean electos así: 97 candidatos que no ganaron en las elecciones, pero obtuvieron los mejores resultados en su partido; 95 de votación directa por circunscripción (la división del país por zona geográfica para tener representatividad) y por partido político, eligiendo un hombre y una mujer; y ocho más que serán electos por mexicanos residentes en el extranjero.

Publicidad

En el caso del Senado de la República, hoy la integración es de 128 legisladores: 64 electos por vía directa, 32 de Primera Minoría, es decir, aquellos que quedaron en segundo lugar de la votación y 32 de Representación Proporcional.

Ahora, la propuesta es desaparecer a los 32 senadores plurinominales, por lo que la conformación quedaría en 96 legisladores.

Abaratar el costo del sistema electoral

Una propuesta central es disminuir el costo del sistema electoral en el país, el cual ha sido calificado como uno de los más caros del mundo.

La propuesta es disminuir 25% en el costo de las elecciones, lo que se traduce en bajar el presupuesto del INE, partidos políticos, Organismos Públicos Electorales Locales y Tribunales Electorales.

Por ejemplo, en el año 2024 en el que México renovó su presidencia, diputados, senadores, ocho gubernaturas y cientos de cargos locales, el gasto fue de alrededor de 61,000 millones de pesos: 41,170 millones para autoridades administrativas y jurisdiccionales como el INE, Oples, tribunales, así como alrededor de 20,000 millones de pesos para el financiamiento de partidos a nivel nacional y local.

Publicidad

De prosperar la iniciativa, en lugar de 60,000 millones de pesos, se destinarían 45,000 millones de pesos.

Esa reducción también implica cambios a salarios de consejeros y altos mandos en el INE, con lo que nadie podrá ganar más que la presidenta de la República.

Te puede interesar:

morena quiere controlar al INE
Congreso

Oposición alerta: Morena quiere controlar al INE con reforma electoral

Un consejero del INE tiene un sueldo de alrededor de 234,519 pesos brutos, que después de deducciones queda en 169,125 pesos.

Se prevé también un recorte al gasto al Congreso federal. En 2026 se le asignaron 17,529 millones 76,499 pesos para el Poder Legislativo.

También se propone disminuir el número de regidurías conforme a la población de cada municipio y se establece que puede haber hasta un máximo de 15.

Mayor fiscalización

La iniciativa propone incrementar las labores de fiscalización de los partidos políticos, una facultad que hoy está a cargo del INE.

El instituto está encargado de revisar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciben los partidos políticos para comprobar que sean utilizados de manera correcta.

“La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General por conducto de su comisión de fiscalización”, señala la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Uno de los cambios que se proponen es acelerar el proceso de fiscalización de los partidos políticos.

“Proponemos, por lo tanto, un sistema de información cotidiana que permita al Instituto contar con datos oportunos de todas las operaciones financieras, así como aquellas que se denominan 'actividades vulnerables' que realicen los partidos y candidatos. El Estado mexicano tendría así los mejores instrumentos y procedimientos para prevenir la captura criminal de la lucha política y los procesos electorales”, explicó Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

Voto en el extranjero

Aunque hoy los mexicanos ya pueden votar en procesos electorales federales, ahora a ellos les corresponderá elegir a ocho diputados federales.

En algunas entidades como la Ciudad de México se cuenta con la figura de diputado migrante, el cual representa a los mexicanos en el exterior.

Reducción en tiempos de radio y tv

Se plantea reducir los tiempos de radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral.

En tiempos electorales el INE dispone de 48 minutos, los cuales utiliza así:
Precampaña: 30 minutos para partidos y 18 para la autoridad electoral.
Intercampaña: 24 minutos para partidos y 24 para autoridades.
Campaña: 41 minutos para los partidos y siete para la autoridad.

Inteligencia Artificial

En la reforma electoral se plantea la regulación del uso de Inteligencia Artificial y prohibición de bots y otros mecanismos artificiales en las redes sociales durante las campañas electorales.

La presidenta planteará que el INE tenga facultades para ordenar la suspensión inmediata de campañas digitales cuando se detecten bots.

Actualmente no hay alguna ley que regule es uso de la tecnología durante las elecciones.

Las deepfake ponen en riesgo el proceso electoral en Mexico
Tecnología

¿Elección presidencial en riesgo? la creación de voz e imágenes con IA pone en peligro el proceso electoral

Adiós al PREP

Para los resultados de una formada electoral, en la iniciativa se planteará que los Cómputos Distritales comiencen a funcionar al término de la elección y se elimine el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Actualmente, las autoridades electorales llevan a cabo ambos procesos. El PREP permite dar a conocer, en tiempo real y a través de Internet, los resultados preliminares de las elecciones. Este arranca la misma noche de la jornada electoral.

Este Programa comenzó a operar formalmente en las elecciones federales de 1994 y fue para dar certeza y transparencia en los resultados electorales, ya que cualquier ciudadano puedo ir siguiendo, desde una pagina de Internet, los resultados de las elecciones.

El PREP no cuenta los votos, sino captura y publica la información asentada en las actas de escrutino y cómputo de las casillas electorales.

Mientras, los Cómputos Distritales, en la actualidad, arrancan el miércoles siguiente de la jornada electoral. Este otorga los resultados definitivos de la jornada electoral. A diferencia del PREP, este tiene validez legal.

Democracia Participativa

Plantea permitir el uso de tecnología en las elecciones o consultas ciudadanas, como el voto electrónico.

“Si logramos tener un esquema de voto electrónico bien establecido, sobre todo para la consulta publica de algunos temas municipales y estatales, no tiene ningún problema que se pueda dar. Incluso en periodo que no son de elección”, dijo la mandataria presidencial.

Ya se implementa el voto electrónico en el país, pero no se ha aplicado en todos los estados. Ha sido un proceso gradual.

Coahuila fue el primer estado en implementar urnas electrónicas en 2005. Años después, el INE comenzó a utilizarlas en proceso federales de manera parcial y mediante pruebas piloto en Jalisco y Coahuila en 2021.

Para las últimas elecciones, en 2024, el INE habilitó 301 urnas electrónicas, las cuales fueron destinadas en casillas especiales en Ciudad de México y Nuevo León.

También en la Ciudad de México ya se utiliza el voto electrónico para la consulta de Presupuesto Participativo.

No Nepotismo

La presidenta agregó a su propuesta el no nepotismo en la designación de candidaturas a cargos de elección popular.

“Reiterar lo aprobado en la Constitución, los cargos de elección popular no podrán ser heredados a familiares, conyugues, hijos; es decir, no al nepotismo”, dijo la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Este planteamiento ya se establece en la Constitución desde marzo de 2025 a propuesta de la mandataria federal.

El año pasado la presidenta mando una iniciativa para establecer que no se podrá ser candidato a diputado, senador, presidente de la República, gobernador, diputado local, presidente municipal, regidor, síndico, alcalde o concejal, la persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección, un vínculo familiar con la persona que ejerce la titularidad del cargo que busca.

Este vínculo familia será tomará en cuento cuando haya matrimonio o concubinato o relación de pareja, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado.

Esta normativa se aplicará a partir de 2030, por lo que en las próximas elecciones, los aspirantes familiares de personajes que ya ocupan un cargo público podrán buscar una candidatura de elección popular.

Te puede interesar:

morena-nepotismo
México

Morena prepara reglas para prohibir nepotismo desde 2027 tras carta de Sheinbaum

No reelección

En la propuesta también se prohíbe la reelección de legisladores, pero al igual que el no nepotismo, esta normativa ya se establece en la Constitución.

Desde marzo de 2025, el Congreso de la Unión estableció que senadores y diputados no podrán reelegirse a partir de 2030. Además, mandató que las constituciones estatales deberán establecer la prohibición de la reelección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores, síndicos de los ayuntamientos, así como diputados locales.

Esto se debe a que desde 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se modificó la Constitución para permitir la reelección consecutiva: senadores hasta por dos periodos, y diputados, cuatro periodos, que en ambos casos equivalen a 12 años. Esto bajo el argumento de profesionalizar a los legisladores.

La próxima semana la presidenta enviará la iniciativa de reforma al Poder Legislativo para su discusión.

Tags

Claudia Sheinbaum Reforma electoral INE

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad