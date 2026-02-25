Los puntos de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum: elecciones más baratas y adiós a los 'pluris'

Democracia Participativa
Plantea permitir el uso de tecnología en las elecciones o consultas ciudadanas, como el voto electrónico.
“Si logramos tener un esquema de voto electrónico bien establecido, sobre todo para la consulta publica de algunos temas municipales y estatales, no tiene ningún problema que se pueda dar. Incluso en periodo que no son de elección”, dijo la mandataria presidencial.
Ya se implementa el voto electrónico en el país, pero no se ha aplicado en todos los estados. Ha sido un proceso gradual.
Coahuila fue el primer estado en implementar urnas electrónicas en 2005. Años después, el INE comenzó a utilizarlas en proceso federales de manera parcial y mediante pruebas piloto en Jalisco y Coahuila en 2021.
Para las últimas elecciones, en 2024, el INE habilitó 301 urnas electrónicas, las cuales fueron destinadas en casillas especiales en Ciudad de México y Nuevo León.
También en la Ciudad de México ya se utiliza el voto electrónico para la consulta de Presupuesto Participativo.
No Nepotismo
La presidenta agregó a su propuesta el no nepotismo en la designación de candidaturas a cargos de elección popular.
“Reiterar lo aprobado en la Constitución, los cargos de elección popular no podrán ser heredados a familiares, conyugues, hijos; es decir, no al nepotismo”, dijo la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Este planteamiento ya se establece en la Constitución desde marzo de 2025 a propuesta de la mandataria federal.
El año pasado la presidenta mando una iniciativa para establecer que no se podrá ser candidato a diputado, senador, presidente de la República, gobernador, diputado local, presidente municipal, regidor, síndico, alcalde o concejal, la persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección, un vínculo familiar con la persona que ejerce la titularidad del cargo que busca.
Este vínculo familia será tomará en cuento cuando haya matrimonio o concubinato o relación de pareja, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado.
Esta normativa se aplicará a partir de 2030, por lo que en las próximas elecciones, los aspirantes familiares de personajes que ya ocupan un cargo público podrán buscar una candidatura de elección popular.
No reelección
En la propuesta también se prohíbe la reelección de legisladores, pero al igual que el no nepotismo, esta normativa ya se establece en la Constitución.
Desde marzo de 2025, el Congreso de la Unión estableció que senadores y diputados no podrán reelegirse a partir de 2030. Además, mandató que las constituciones estatales deberán establecer la prohibición de la reelección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores, síndicos de los ayuntamientos, así como diputados locales.
Esto se debe a que desde 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se modificó la Constitución para permitir la reelección consecutiva: senadores hasta por dos periodos, y diputados, cuatro periodos, que en ambos casos equivalen a 12 años. Esto bajo el argumento de profesionalizar a los legisladores.
La próxima semana la presidenta enviará la iniciativa de reforma al Poder Legislativo para su discusión.