Congreso

Rechazo de la oposición y aliados indecisos, las posturas sobre la reforma electoral

El PRI y el PAN anunciaron ya su voto en contra de la propuesta que plantea una reducción en el costo de las elecciones de un 25%, lo que impactaría a sus aliados.
mié 25 febrero 2026 04:04 PM
El PAN y el PRI denominaron la reforma electoral como "Ley Maduro" pues acusan que se busca imponer un Estado "autorirario" (Cuartoscuro).

Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó esta mañana su propuesta de reforma electoral, las reacciones dentro de la oposición y entre los aliados de Morena anticipan un escenario de incertidumbre sobre su aprobación.

El PRI y el PAN ya anunciaron su voto en contra, mientras que dentro de los partidos aliados de Morena -el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo- las posturas están divididas, entre quienes no darán su respaldo y quienes aún la analizarán. Incluso plantean cambios.

Ello porque la mandataria propone desparecer a los legisladores “pluris” o de representación proporcional en el Senado, reducir el presupuesto a partidos y al Instituto Nacional Electoral (INE), entre otros puntos.

Los aliados

El senador Luis Armando Melgar, del PVEM, comentó que dentro de su bancada más de siete legisladores están en contra de esta reforma, por lo que dijo que hay votos “suficientes” para que la propuesta no pase.

“Si la reforma viene en los términos como los anunció la señora presidenta, mi voto, como el de varios del PVEM, va a ser en contra”, declaró el senador, quien los últimos meses ha sido critico de Morena.

Sin dar nombres, mencionó que hay senadores del Verde que han expresado no respaldar esta propuesta. También comentó que si se busca solucionar problemas, se debe discutir la filtración del dinero del narcotráfico en las campañas electorales.

“Sigo sin entender cuál es la mejora o cuál es el propósito de querer cambiar las reglas de acceso al poder. En lo persona, considero que es un retroceso democrático y que no abona para la democracia”, declaró.

En el Partido del Trabajo no todos los senadores están conformes con la propuesta presidencial. La senadora Yeidckol Polevnski cuestionó algunos planteamientos como que los diputados “pluris” hagan campaña en la circunscripción electoral que quiere representar, pues dijo que como está no es “viable”.

“Imagínense un diputado de mayoría va a hacer campaña en un distrito electoral, y un pluri, en cinco estados, en 40 distrito y sin recursos. Creo que esta fuera de toda realidad”, señaló.

Por ello, adelantó que el PT buscará hacer cambios para que la reforma “funcione”.

Sobre el recorte del 25% al costo de las elecciones, que incluye el financiamiento a partidos, comentó que se de buscar un método que sea más equitativo, pues señaló que, por ejemplo, Morena tiene más recursos que otros partidos políticos.

“Tiene que haber recursos para evitar que haya recursos de otros lados”, mencionó.

Al ser una reforma constitucional, es necesario el voto a favor de dos terceras partes de los legisladores asistentes. Si en el Senado, asisten los 128, será necesario que 86 voten a favor. En esta Cámara Morena solo tiene 67 votos, por lo que necesita 19 votos de sus aliados el PVEM y el PT, quienes en total tiene 20 votos.

La oposición va en contra

Los partidos de oposición en la Cámara alta ya anunciaron que votarán en contra de la propuesta. El PRI la calificó como “Ley Maduro”, pues dijo que con ello se confirma un “Estado autoritario”.

“Lo que se presenta ahí es una aberración, es populismo puro (…) Vamos en contra de este retroceso democrático”, dijo el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve.

El priista comentó que esta iniciativa hace planteamientos “populistas”, como la reducción del presupuesto al INE, pues dijo que se gasta más en los subsidios de las obras faraónicas de Morena que en los órganos electorales.

Mencionó que a Morena no le preocupa que le quiten recursos, pues solo en los últimos seis años el partido tuvo 13 mil millones de pesos, además, acusó que tiene recursos por parte del huachicol fiscal.

"Lamentablemente, Morena no quiere incluir ese apartado dentro de la reforma, lo cual nos confirma los vínculos de Morena con el crimen organizado y su resistencia a sancionar la intervención del crimen en las elecciones”, señaló el panista.

