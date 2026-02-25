Rechazo de la oposición y aliados indecisos, las posturas sobre la reforma electoral

Sobre el recorte del 25% al costo de las elecciones, que incluye el financiamiento a partidos, comentó que se de buscar un método que sea más equitativo, pues señaló que, por ejemplo, Morena tiene más recursos que otros partidos políticos.
“Tiene que haber recursos para evitar que haya recursos de otros lados”, mencionó.
Al ser una reforma constitucional, es necesario el voto a favor de dos terceras partes de los legisladores asistentes. Si en el Senado, asisten los 128, será necesario que 86 voten a favor. En esta Cámara Morena solo tiene 67 votos, por lo que necesita 19 votos de sus aliados el PVEM y el PT, quienes en total tiene 20 votos.
La oposición va en contra
Los partidos de oposición en la Cámara alta ya anunciaron que votarán en contra de la propuesta. El PRI la calificó como “Ley Maduro”, pues dijo que con ello se confirma un “Estado autoritario”.
“Lo que se presenta ahí es una aberración, es populismo puro (…) Vamos en contra de este retroceso democrático”, dijo el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve.
El priista comentó que esta iniciativa hace planteamientos “populistas”, como la reducción del presupuesto al INE, pues dijo que se gasta más en los subsidios de las obras faraónicas de Morena que en los órganos electorales.
Mencionó que a Morena no le preocupa que le quiten recursos, pues solo en los últimos seis años el partido tuvo 13 mil millones de pesos, además, acusó que tiene recursos por parte del huachicol fiscal.
"Lamentablemente, Morena no quiere incluir ese apartado dentro de la reforma, lo cual nos confirma los vínculos de Morena con el crimen organizado y su resistencia a sancionar la intervención del crimen en las elecciones”, señaló el panista.