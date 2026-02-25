Rechazo de la oposición y aliados indecisos, las posturas sobre la reforma electoral

Ello porque la mandataria propone desparecer a los legisladores “pluris” o de representación proporcional en el Senado, reducir el presupuesto a partidos y al Instituto Nacional Electoral (INE), entre otros puntos.

Los aliados

El senador Luis Armando Melgar, del PVEM, comentó que dentro de su bancada más de siete legisladores están en contra de esta reforma, por lo que dijo que hay votos “suficientes” para que la propuesta no pase.

“Si la reforma viene en los términos como los anunció la señora presidenta, mi voto, como el de varios del PVEM, va a ser en contra”, declaró el senador, quien los últimos meses ha sido critico de Morena.

Sin dar nombres, mencionó que hay senadores del Verde que han expresado no respaldar esta propuesta. También comentó que si se busca solucionar problemas, se debe discutir la filtración del dinero del narcotráfico en las campañas electorales.

“Sigo sin entender cuál es la mejora o cuál es el propósito de querer cambiar las reglas de acceso al poder. En lo persona, considero que es un retroceso democrático y que no abona para la democracia”, declaró.

En el Partido del Trabajo no todos los senadores están conformes con la propuesta presidencial. La senadora Yeidckol Polevnski cuestionó algunos planteamientos como que los diputados “pluris” hagan campaña en la circunscripción electoral que quiere representar, pues dijo que como está no es “viable”.

“Imagínense un diputado de mayoría va a hacer campaña en un distrito electoral, y un pluri, en cinco estados, en 40 distrito y sin recursos. Creo que esta fuera de toda realidad”, señaló.

Por ello, adelantó que el PT buscará hacer cambios para que la reforma “funcione”.