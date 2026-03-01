92 personas buscan la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación

Entre los registrados se encuentran contadores, abogados, especialistas en anticorrupción, así como David Colmenares, actual titular, quien busca su reelección. De ser elegido, permanecería en el cargo hasta 2034.

Entre los aspirantes también destaca María de la Luz Mijangos Borja, fiscal Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR). Mijangos es cercana al expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues fue contadora mayor de Hacienda del entonces Distrito Federal y titular de la Auditoría Superior de dicha entidad cuando López Obrador era jefe de Gobierno. Además, fue propuesta por el mismo presidente para el cargo que actualmente ocupa.

Otro nombre relevante es el de Ramón Santos Navarro, contador y abogado, quien fue auditor general de Veracruz hasta el pasado 20 de febrero, cuando dejó el cargo para participar en el proceso de selección para la ASF. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, le agradeció públicamente su labor.

Delia González Cobos, actual titular del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, también figura entre los aspirantes. Su mandato en Veracruz finaliza en septiembre de este año. Anteriormente, fue representante de Morena ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) y ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz.

En la lista también aparece Alejandro Reynoso Gil, actual auditor general de Nuevo León, cuyo periodo culmina en 2034. Reynoso, quien fue secretario del Ayuntamiento de San Nicolás durante la administración del panista Zeferino Salgado, es percibido como cercano al PAN.

Aunque el registro para encabezar la ASF ya concluyó, el proceso sigue su curso. En los próximos cinco días naturales, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados revisará las solicitudes, verificando los requisitos y la documentación de los aspirantes.