Congreso

Velasco destapa a Ruth González para candidatura de SLP; Saúl Monreal insiste en ir por Zacatecas

Morena estableció que para 2027 no puede haber candidaturas surgidas del nepotismo. Pero en San Luis Potosí y Zacatecas siguen apuntados familiares de los actuales gobernantes.
mié 11 febrero 2026 04:40 PM
Sesión Ordinaria Senado
Ambos personajes son legisladores acutalmente. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro )

A pesar de que Morena ya cerró la puerta a candidaturas de familiares de funcionarios, en Zacatecas y San Luis Potosí mantienen aspiraciones políticos con vínculos directos con los actuales gobernadores.

A la senadora Ruth González Silva fue destapada para la contienda en San Luis Potosí y Saúl Monreal señaló que es “injusto” que por apellidarse “Monreal” lo hagan a un lado.

En 2027 habrá elecciones, donde se elija a 500 diputados federales y 17 gobernadores, por lo que algunos aspirantes ya comienzan a levantar la mano para ser contendientes o sus dirigentes de partido los destapan como sucedió con la senadora Ruth González Silva.

El coordinador de la bancada del PVEM, Manuel Veleasco, destapó a la senadora para ser candidata a gobernadora de San Luis Potosí, mismo estado que es encabezado actualmente por el esposo de la legisladora, Ricardo Gallardo.

“Ella todavía no ha decidido, pero en las encuestas que nosotros hemos hecho en el partido va dos a uno arriba, con una amplia ventaja, de más de 20 puntos. Ojalá se anime", propuso el coordinador y se acercó al escaño de la senadora para levantarle la mano.

Aunque en varias ocasiones González Silva ha expresado su intención de buscar la candidatura, ahora dijo que más adelante lo decidirá.

“Se puede decir muchas cosas, pero una servidora lo tendrá que decidir en su momento. Mi compañero senador Manuel Velasco puede decir muchas cosas, pero dice él me tiene que convencer”, aclaró.

En tanto, el senador Saúl Monreal mantiene su intención de buscar la candidatura al gobierno de Zacatecas, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el legislador participe en la contienda.

"No lo hago con afán de confrontación ni reto ni desafío", comentó y pidió que lo incluyan en la encuesta que hará Morena para elegir a su candidato.

Lo anterior porque la entidad es encabezada actualmente por su hermano David Monreal, y en Morena se prohíbe el nepotismo en las candidaturas.

El senador comentó que el fin de semana encabezó una asamblea en Zacatecas, en donde, dijo, le pidieron que continuara en su búsqueda por la gubernatura y aseveró que su insistencia no lo hace con afán de retar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Es un derecho legítimo (buscarla candidatura) y es constitucional. Lo que he dicho es que nadie pueda estar por encima de la Constitución y voy a esperar”, declaró.

