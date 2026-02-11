Velasco destapa a Ruth González para candidatura de SLP; Saúl Monreal insiste en ir por Zacatecas

“Se puede decir muchas cosas, pero una servidora lo tendrá que decidir en su momento. Mi compañero senador Manuel Velasco puede decir muchas cosas, pero dice él me tiene que convencer”, aclaró.

En tanto, el senador Saúl Monreal mantiene su intención de buscar la candidatura al gobierno de Zacatecas, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el legislador participe en la contienda.

"No lo hago con afán de confrontación ni reto ni desafío", comentó y pidió que lo incluyan en la encuesta que hará Morena para elegir a su candidato.

Lo anterior porque la entidad es encabezada actualmente por su hermano David Monreal, y en Morena se prohíbe el nepotismo en las candidaturas.

El senador comentó que el fin de semana encabezó una asamblea en Zacatecas, en donde, dijo, le pidieron que continuara en su búsqueda por la gubernatura y aseveró que su insistencia no lo hace con afán de retar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Es un derecho legítimo (buscarla candidatura) y es constitucional. Lo que he dicho es que nadie pueda estar por encima de la Constitución y voy a esperar”, declaró.