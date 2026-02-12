Anulación de elecciones y sanciones mayores a partidos, propuestas para evitar infiltración del crimen en política

Mapear el riesgo y encarecer la participación política

El estratega político Espinosa Silis propone detectar las zonas de mayor actividad criminal y hacer un mapeo que permita identificar tanto en el pasado como en el presente dónde hay más incidentes de violencia durante las elecciones. Para dicho registro es importante atender denuncias públicas y formales que puedan incorporarse a un protocolo específico.

Yair Mendoza, investigador de México Evalúa, pone el foco en los recursos y en hacer un seguimiento puntual de las amenazas e indicios de que algún grupo criminal tiene interés en meterse a una elección, ya que la violencia en determinadas zonas puede ser un indicador y poner lupa podría evitarlo.

Hacer este tipo de seguimientos, incluso permitiría a las autoridades contar con elementos que permitan su anulación y encarecer para los partidos el costo de esas decisiones.

“Lo que se tiene que hacer es volver muy costoso que el crimen se meta en una elección y eso sólo se logra a través de un mecanismo interinstitucional, a través del cual se puedan ir anulando elecciones” en ese tipo de casos, indica.

Esta estrategia requeriría de la articulación de diferentes instituciones: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el INE, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Feadle).

Lo que ocurre en la actualidad, explica Mendoza, es que ante hechos de violencia política solo se asignan elementos de la Guardia Nacional a candidatos y eso no desincentiva a las organizaciones criminales de su intento de interferir en las elecciones y en los gobiernos.

Limitar el acceso al poder

Aunque actualmente hay sanciones económicas para los partidos cuando existen irregularidades en temas como el financiamiento, Espinosa Silis considera que eso no ha tenido un impacto real, por lo que propone medidas más consistentes y cuyas consecuencias sean mayores.

“Lo que sí les duele es que les limiten el acceso a los cargos de poder: la prohibición de que esa candidatura pueda volver a ser postulada, al menos en la siguiente elección o en las siguientes elecciones y sanciones para que los partidos políticos en esa elección no puedan volver a participar como tal”, detalla.

Además de establecer impedimentos a los partidos para participar en comicios, cuando incurran en faltas, otra alternativa que impacta directamente a partidos y candidaturas es la inhabilitación definitiva o permanente, también conocida como "muerte civil".