Adán Agusto López deja la coordinación de Morena en el Senado

Durante la plenaria de los senadores de Morena, López Hernández explicó que tomó la decisión de retirarse de la coordinación para enfocarse en fortalecer la unidad interna del partido. "Hace un momento informé al grupo parlamentario de Morena que he decidido retirarme de la coordinación. Se abre la posibilidad de realizar trabajo político-electoral rumbo a las elecciones de 2027. Ahora debo dedicarme de tiempo completo a fortalecer la unidad dentro del partido", indicó.

El senador también señaló que cumplió con las tareas asignadas al asumir la coordinación, como la construcción de una mayoría calificada y la consolidación del Plan C, promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este plan incluye una docena de reformas, como la judicial.

Además, desmintió los rumores que lo vinculan con un posible nombramiento como embajador. "Prefiero estar en tierra, ayudando a fortalecer a Morena, en lugar de pensar en formar parte del cuerpo diplomático", afirmó.

Con miras a las elecciones federales de 2027, López Hernández mencionó que operará en la circunscripción IV, que incluye la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. "Nuestro objetivo es ganar todas las gubernaturas y mantener la mayoría calificada en San Lázaro", aseguró.