Segob: En las reformas pendientes, incluso la electoral, debe haber "lealtad absoluta"

Sin mencionar los encuentros que ha encabezado con los líderes de las bancadas aliadas a Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes se han inconformado por la posible reducción del financiamiento a partidos y a los diputados de representación proporcional, Rodríguez explicó el proceso seguido para integrar la iniciativa.

Indicó que, con la recepción de propuestas encabezada por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y mediante un micrositio habilitado para recibir documentos, se busca abrir la discusión pública.

“Avanzamos en asegurar que la iniciativa llegue a sus curules; que no venga de un escritorio, sino que esté nutrida y legitimada por la voz del pueblo”, afirmó.

A los legisladores les pidió atender el “respaldo histórico” que, dijo, reflejan las encuestas a favor de la presidenta Claudia Sheinbaum, con 77% de apoyo, y corresponder con la aprobación de las reformas pendientes.

Ese respaldo a la presidenta, refirió, es resultado de “gobernar con ciencia, con conciencia, con la ley en la mano, pero sobre todo con el corazón y el amor al pueblo. Este respaldo nos envía un mensaje contundente: la confianza del pueblo es sagrada y nuestra lealtad al proyecto debe ser absoluta.

“No tenemos derecho a fallar. Sigamos su ejemplo de entrega y trabajo incansable porque en nuestras manos está consolidar el legado de este movimiento” les dijo a los legisladores.

La reunión con el pleno de la bancada de Morena fue privada, pero se dio acceso al mensaje inicial de la funcionaria, y en éste, Rodríguez no informó por ahora la fecha en que la presidenta remitirá al Congreso su iniciativa de reforma electoral.