Congreso

Segob: En las reformas pendientes, incluso la electoral, debe haber "lealtad absoluta"

El líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, garantizó los votos de toda la bancada a favor de las reformas pendientes sobre todo la electoral, "aquí no habrá ningún titubeo".
sáb 31 enero 2026 11:45 AM
Plenaria de Diputados de Morena, previo a la presentación de la reforma electoral 2026.
Plenaria de Diputados de Morena recibe a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, previo a la presentación de la reforma electoral 2026. (Foto: Cámara de Diputados)

Ante la bancada de diputados federales de Morena, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que la reforma electoral no será una imposición, aunque pidió a los legisladores de su partido “lealtad absoluta” para defender el proyecto.

Durante reunión plenaria de legisladores morenistas, la funcionaria dijo este sábado que se busca que la reforma electoral no provenga de un escritorio, sino que sea “legitimada por el pueblo”, por lo que hubo un proceso de recepción de propuestas y el Congreso tendrá tiempo para debatirla con todas las fuerzas políticas representadas.

Sin mencionar los encuentros que ha encabezado con los líderes de las bancadas aliadas a Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes se han inconformado por la posible reducción del financiamiento a partidos y a los diputados de representación proporcional, Rodríguez explicó el proceso seguido para integrar la iniciativa.

Indicó que, con la recepción de propuestas encabezada por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y mediante un micrositio habilitado para recibir documentos, se busca abrir la discusión pública.

“Avanzamos en asegurar que la iniciativa llegue a sus curules; que no venga de un escritorio, sino que esté nutrida y legitimada por la voz del pueblo”, afirmó.

A los legisladores les pidió atender el “respaldo histórico” que, dijo, reflejan las encuestas a favor de la presidenta Claudia Sheinbaum, con 77% de apoyo, y corresponder con la aprobación de las reformas pendientes.

Ese respaldo a la presidenta, refirió, es resultado de “gobernar con ciencia, con conciencia, con la ley en la mano, pero sobre todo con el corazón y el amor al pueblo. Este respaldo nos envía un mensaje contundente: la confianza del pueblo es sagrada y nuestra lealtad al proyecto debe ser absoluta.

“No tenemos derecho a fallar. Sigamos su ejemplo de entrega y trabajo incansable porque en nuestras manos está consolidar el legado de este movimiento” les dijo a los legisladores.

La reunión con el pleno de la bancada de Morena fue privada, pero se dio acceso al mensaje inicial de la funcionaria, y en éste, Rodríguez no informó por ahora la fecha en que la presidenta remitirá al Congreso su iniciativa de reforma electoral.

Mencionó sin embargo, “hay claridad en los tiempos. El Congreso tendrá su momento soberano para debatir y votar con todas las fuerzas representadas”.

Tampoco refirió el contenido de la propuesta y sólo mencionó: “vamos con un sistema donde la voz de la gente se escuche fuerte y dicte el rumbo del país”.

A su bancada le insistió en que han que han trabajado con intensidad “queremos pedirles que continúen con ese impulso y compromiso hasta concretar todas las modificaciones legales necesarias para la transformación de México”.

Esto porque recordó que aún falta materializar las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, referente a la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y la reforma electoral.

En tanto, al recibir a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, le garantizó los votos de toda esa bancada a favor de las reformas pendientes, incluso la electoral, "desde ahora le expresamos que aquí no habrá ningún titubeo para aprobarlas".

Pidió reportarle a la presidenta Sheinbaum “nuestra lealtad” y que cuenta con la mayoría legislativa para las reformas que considere necesarias, “sacaremos adelante las reformas que nos encomiende la República y la presidenta Claudia Sheinbaum”.

En respuesta Rodríguez reconoció el trabajo, experiencia de Monreal y su lealtad a Sheinbaum “muy bien llevado el trabajo de coordinación de este grupo parlamentario”.

Tags

Reforma electoral Morena Secretaría de Gobernación Ricardo Monreal

