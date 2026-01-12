Sheinbaum se reúne con Ricardo Monreal y Adán Augusto para checar agenda legislativa

Para el 2026, los legisladores mexicanos tienen una larga agenda de reformas pendientes por aprobar. En su mayoría son iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y que no han sido analizadas o que solo fueron aprobadas en una parte.

Entre estas propuestas se encuentran modificaciones para crear la figura de jueces sin rostro, disminuir las horas laborales de los trabajadores y hasta crear nuevas reglas para las elecciones de 2027.

La agenda la discutirán los senadores y diputados a partir del 1 de febrero, cuando comience el próximo periodo ordinario de sesiones en las cámaras.

En el Senado uno de los principales temas a discutir este 2026 son reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, con las que se crean la figura de jueces sin rostro; es decir, la identidad de juzgadores será reservada cuando estén a cargo de casos de tráfico de personas, delitos contra la salud, tráfico de armas, financiamiento al terrorismo o tráfico de órganos.

En el Senado también tienen pendiente para este año la discusión de la iniciativa que envió la mandataria federal para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales en diciembre pasado.

En la Cámara Baja también hay pendientes y uno es la iniciativa de Reforma Electoral que mande la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que se prevé que establezca la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), la reducción de legisladores por representación proporcional o “pluris” y la disminución el presupuesto de los partidos políticos.

La presidenta ha dicho que la propuesta -que elabora la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual encabeza Pablo Gómez Álvarez- será entregada a “mediados de enero” con el fin de que sea analizada durante este periodo ordinario de sesiones.