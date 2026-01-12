Publicidad

México

Sheinbaum se reúne con Ricardo Monreal y Adán Augusto para checar agenda legislativa

Para el 2026, los legisladores mexicanos tienen una larga agenda de reformas pendientes por aprobar. En su mayoría son iniciativas enviadas por la presidenta Sheinbaum.
lun 12 enero 2026 08:37 PM
Instalación Sesión Extraordinaria
Ambos líderes morenistas compitieron con Sheinbaum por la candidatura presidencial de Morena. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro )

Ricardo Monreal y Adán Augusto López, líderes de Morena en las cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente, fueron recibidos esta tarde por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Monreal aseguró antes que la reunión tenía como objetivo la revisión de la agenda legislativa rumbo al inicio del periodo ordinario en el Congreso.

Él y Adán Augusto López salieron del recinto en el Centro de la Ciudad de México sin dar declaraciones.

De acuerdo con medios nacionales, en el encuentro estuvieron también la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde.

Para el 2026, los legisladores mexicanos tienen una larga agenda de reformas pendientes por aprobar. En su mayoría son iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y que no han sido analizadas o que solo fueron aprobadas en una parte.

Entre estas propuestas se encuentran modificaciones para crear la figura de jueces sin rostro, disminuir las horas laborales de los trabajadores y hasta crear nuevas reglas para las elecciones de 2027.

La agenda la discutirán los senadores y diputados a partir del 1 de febrero, cuando comience el próximo periodo ordinario de sesiones en las cámaras.

En el Senado uno de los principales temas a discutir este 2026 son reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, con las que se crean la figura de jueces sin rostro; es decir, la identidad de juzgadores será reservada cuando estén a cargo de casos de tráfico de personas, delitos contra la salud, tráfico de armas, financiamiento al terrorismo o tráfico de órganos.

En el Senado también tienen pendiente para este año la discusión de la iniciativa que envió la mandataria federal para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales en diciembre pasado.

En la Cámara Baja también hay pendientes y uno es la iniciativa de Reforma Electoral que mande la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que se prevé que establezca la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), la reducción de legisladores por representación proporcional o “pluris” y la disminución el presupuesto de los partidos políticos.

La presidenta ha dicho que la propuesta -que elabora la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual encabeza Pablo Gómez Álvarez- será entregada a “mediados de enero” con el fin de que sea analizada durante este periodo ordinario de sesiones.

Tags

Ricardo Monreal Claudia Sheinbaum Adán Augusto López

