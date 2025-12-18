Morena presentará acción de inconstitucionalidad contra “Ley Esposa”

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, anunció que el partido presentará una acción de inconstitucionalidad en contra de la “Ley Esposa”, mediante la que en estados como en San Luis Potosí y Nuevo León se propone que la próxima candidata a gobernador sea una mujer, lo que beneficiaría a las esposas de los actuales mandatarios Ricardo Gallardo y Samuel García.

En conferencia de prensa, Alcalde Luján explicó que el recurso se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en los próximos días.

“La intención es que haya una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar si este tipo de reforma, que hoy hay iniciativas en varios congresos, son o no constitucionales''.

''Nosotros consideramos que no son constitucionales, que ya en la Constitución están los mecanismos que garantizan la paridad y la participación, la promoción de la participación de las mujeres en los diferentes cargos de elección”, expuso este jueves.

La llamada “Ley Esposa” establece que para las elecciones de 2027, correspondería postular a una mujer en estados como San Luis Potosí, lo cual beneficiaría a Ruth González. Y a partir de esa elección, la candidatura sería alternada para un hombre candidato y una mujer.

En Nuevo León también se ha presentado una iniciativa similar conocida como “Ley Mariana”, en la que se establece que para 2027 la candidatura correspondería a una mujer.

La presidenta de Morena explicó que México ya cuenta con una legislación que garantiza que las mujeres sean postuladas a cargos de elección popular en paridad, por lo que en las próximas elecciones, en las que estarán en disputa 17 estados, al menos nueve tendrán que corresponder a mujeres.

“De las 17 encuestas que hagamos, probablemente, porque tenemos muy buenos perfiles de mujeres, puedan llegar a ganar en las encuestas más de nueve, nueve o más.

''Si ganaran más de nueve, más adelante ya no tendríamos que modificar, pero en el caso que llegaran a ganar menos de nueve mujeres, tendríamos que ajustar porque necesariamente debemos llevar todos los partidos políticos nueve candidatos”, indicó.

Consideró que es necesario que la Corte determine la constitucionalidad de la “Ley Esposa”, porque estaría atentando en contra del derecho a ser votado.

“En los próximos días ya estaríamos presentando la acción de inconstitucionalidad y eso va a permitir que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine la constitucionalidad de este tipo de reformas de manera tal, no solo el caso de San Luis Potosí, sino que en todo el país sea respetado”, añadió.

La disputa por la reforma

Durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, Morena ha ido en contra de postular a familiares hasta en cuarto grado o parejas de quienes hoy tienen un cargo de elección popular.

En febrero de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó una reforma constitucional para prohibir el nepotismo en las candidaturas. En ese momento, la bancada del Partido Verde en el Senado, liderada por Manuel Velasco, ejerció presión sobre Morena para que esta regla entrara en vigor hasta 2030 y no 2027.

Si bien esta prohibición aplicará a partir de 2030 de forma constitucional, Morena puso en mayo reglas internas para evitar postular a familiares en las candidaturas de 2027, cuando se elija a 17 gobernadores y 500 diputados federales.

Esta regla no solo es para los contendientes de Morena, sino para los que vayan en alianza con el PT y el Partido Verde.

Dentro Morena hay casos de familiares de gobernadores que quieren ser candidatos, como Saúl Monreal, quien ha manifestado su intención de ocupar el cargo de su hermano David Monreal al frente del gobierno de Zacatecas, y Félix Salgado Macedonio, quien quiere tener el cargo de su hija Evelyn Salgado en el gobierno de Guerrero.

El poder en manos de familias

Durante décadas,en México el poder de estados y municipios ha quedado en manos de familias.

Ocurrió, por ejemplo, en Puebla, donde gobernó el panista Rafael Moreno Valle de 2011 a 2017. Inmediatamente después de que finalizó su periodo, quedó en el cargo su esposa, Martha Erika Alonso, quien no pudo finalizar su periodo por un accidente aéreo que tuvo en 2018.

Algo semejante quiso Rosario Orozco Caballero, quien manifestó su interés de ser candidata a gobernadora de Puebla tras la muerte del mandatario estatal y esposo Miguel Barbosa.

“He revisado con detenimiento la Convocatoria de Morena para el proceso interno, cumplo con cada uno de los requisitos para la Coordinación de Comités de Defensa de la Transformación en Puebla. Estoy lista para seguir contribuyendo, ¡y he decidido participar!”, señaló en un comunicado en redes sociales.

Sin embargo, no logró obtener la candidatura a gobernadora por Morena, pues se la dieron a Alejandro Mier Armenta. En cambio, ella obtuvo una curul como diputada federal.

A nivel municipal también hay casos, como el del panista Enrique Vargas del Villar, actual senador de la República, pues al terminar su mandato como alcalde de Huixquilucan, Estado de México, su esposa Romina Contreras fue la candidata y se quedó en el cargo.

Esta familia panista ha controlado Huixquilucan al menos por los últimos 10 años, ya que tanto Enrique Vargas del Villar como Romina Contreras se reelegieron: cada uno encabezó el municipio en dos ocasiones.

También están los Yunes. Encabezados por Miguel Ángel Yunes Linares, quien gobernó Veracruz, los hermanos Fernando Yunes Márquez y Miguel Álgel Yunes Márquez encabezaron múltiples cargos en el estado, incluidas las alcaldías de Veracruz y Boca del Río.