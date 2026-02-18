Publicidad

Congreso

Diputados aprueban que abuso sexual se persiga de oficio, pero reducen penas

Los casos de abuso sexual ahora tendrán penas de 3 a 7 años de prisión, que aumentarán cuando haya agravantes, además se establecieron medidas de reparación del daño.
mié 18 febrero 2026 11:38 PM
Aprueban reformas en materia de abuso sexual, a raíz de tocamientos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Aprueban por unanimidad reformas en materia de abuso sexual, a raíz de tocamientos a la presidenta Claudia Sheinbaum. (Foto: Cámara de Diputados)

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma para que el abuso sexual se persiga de oficio, así como una ampliación de su definición en el Código Penal Federal.

Sin embargo, como parte de los cambios también se contempla una baja en el rango de sanciones, que de 6 a 10 años de prisión serán ahora de 3 a 7 años, aunque se amplían agravantes y se agregaron medidas como reparación del daño.

La reforma fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum luego de que en noviembre pasado fue víctima de acoso, mientras caminaba hacia las oficinas de la SEP, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En aquella ocasión la mandataria indicó que no se dio cuenta hasta que su personal intervinó y pudo ver los videos que se difundieron en redes sociales. Posteriormente, presentó una denuncia contra el agresor.

Los cambios aprobados se centran en el tema del consentimiento de la víctima, para establecer que el silencio, la pasividad o la falta de resistencia no podrá ser considerado como consentimiento.

“Comete el delito de abuso sexual quien, sin el consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula, realice en el ámbito público o privado, cualquier acto de naturaleza sexual, la obligue a observarlo, o la haga ejecutarlo sobre si, para un tercero o para el propio sujeto activo. También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a exhibir su cuerpo”, establece la nueva redacción de este delito en el Código Penal Federal. .

Las nuevas sanciones también contemplan la obligación a los sentenciados por este delito de "acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres”.

Se incorporó además un catálogo de 12 agravantes, que en caso de acreditarse sí aumentarán las penas.

“Las penas aumentan en una tercera parte cuando el delito se cometa con violencia física, psicológica o moral; en un lugar despoblado o solitario.

Con las agravantes, la pena máxima por este delito podría llegar hasta los nueve años.

Además modifica la sanción pecuniaria -que actualmente es de hasta 200 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA)- a entre 200 y 500 veces el valor diario de dicha medida.

Garantizar recursos, el desafío

En la discusión, diputadas de Acción Nacional (PAN) y Partido del Trabajo (PT) se pronunciaron en favor de las mejoras incluidas, pero lamentaron la reducción de las penas. Además exigieron garantizar recursos para evitar que los cambios queden únicamente en el papel.

La diputada Lilia Aguilar Gil, del PT, adelantó que se buscará revertir la reducción de las penas, pues alertó que en las entidades donde hay personas en prisión por abuso sexual y purgan penas mayores a los siete años podrían salir de la cárcel.

Por el PAN, Ana María Balderas Trejo también expresó su rechazo.

“Debemos preguntarnos si esta disminución responde verdaderamente al interés superior de las víctimas o si podría percibirse como un mensaje contradictorio frente a la necesidad de combatir la impunidad” dijo Balderas.

Asimismo, cuestionó los alcances de la reforma en cuanto a la persecución de oficio, pues dijo que no basta con solo hacer el cambio en la ley.

“Es indispensable garantizar que el Estado cuente con Ministerios Públicos y fiscalías que estén capacitados, peritos especializados y protocolos adecuados para investigar con perspectiva de género y de derechos humanos. Sin fortalecimiento institucional, cualquier reforma corre el riesgo de quedarse en el papel”, dijo.

La priísta Xitlalic Ceja García también insistió en la importancia de garantizar suficiencia presupuestal.

"Necesitamos que la Comisión de Presupuesto, de una vez por todas, asuma el rol. Porque por cada 10 pesos del Presupuesto, solo le destinaron 60 centavos para poder atender los temas de las mujeres”, dijo.

En respuesta a dichos planteamientos, la morenista Miriam Burgos Hernández que se trata de una es una decisión técnica que busca garantizar que no haya impunidad.

“Dicho directo: si mantenemos penas solo para sonar duro, pero que en la práctica bloquean soluciones que obligan a reparar, acompañar y garantizar no repetición, el resultado puede ser más procesos largos, más desgaste y más revictimización”, dijo.

