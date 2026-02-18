Diputados aprueban que abuso sexual se persiga de oficio, pero reducen penas

La reforma fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum luego de que en noviembre pasado fue víctima de acoso, mientras caminaba hacia las oficinas de la SEP, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En aquella ocasión la mandataria indicó que no se dio cuenta hasta que su personal intervinó y pudo ver los videos que se difundieron en redes sociales. Posteriormente, presentó una denuncia contra el agresor.

Los cambios aprobados se centran en el tema del consentimiento de la víctima, para establecer que el silencio, la pasividad o la falta de resistencia no podrá ser considerado como consentimiento.

“Comete el delito de abuso sexual quien, sin el consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula, realice en el ámbito público o privado, cualquier acto de naturaleza sexual, la obligue a observarlo, o la haga ejecutarlo sobre si, para un tercero o para el propio sujeto activo. También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a exhibir su cuerpo”, establece la nueva redacción de este delito en el Código Penal Federal. .

Las nuevas sanciones también contemplan la obligación a los sentenciados por este delito de "acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres”.

Se incorporó además un catálogo de 12 agravantes, que en caso de acreditarse sí aumentarán las penas.

“Las penas aumentan en una tercera parte cuando el delito se cometa con violencia física, psicológica o moral; en un lugar despoblado o solitario.

Con las agravantes, la pena máxima por este delito podría llegar hasta los nueve años.