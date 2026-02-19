Comisión para la reforma electoral plantea reordenar 'pluris' y recorte al INE; aún se prevén cambios

"Como venga la iniciativa de la presidenta, el próximo martes la vamos a respaldar unánimemente", afirmó Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, quien también comentó que el documento de reforma electoral que circula: "No es oficial, pero tampoco es falso".

Desde ayer, circula un documento elaborado por la Comisión Presidencial para la reforma, el cual busca acercar las posturas de Morena con sus partidos aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde (PVEM). Estos últimos expresan su rechazo a la reducción de legisladores de representación proporcional y al recorte al financiamiento de los partidos.

El texto propone modificar la fórmula de distribución de recursos entre las fuerzas políticas, con el objetivo de que, a pesar de la reducción de dinero público, el impacto en el gasto de los partidos sea menor, especialmente en cuanto a las fuerzas minoritarias.

Ricardo Monreal explicó que el documento aún tendrá ajustes antes de que se presente formalmente la iniciativa el martes siguiente.

Monreal también rechazó que la propuesta busque aumentar el número de diputados plurinominales a 508, incluyendo a ocho elegidos entre la diáspora mexicana, pues aclaró que la propuesta original es precisamente reducir dicho número.

Durante la reunión del grupo parlamentario, se acordó respaldar cualquier propuesta presidencial y se destacó la intención de persuadir a los aliados de Morena para que apoyen la reforma.

Las propuestas de la Comisión aún siguen en revisión

El documento plantea que se mantendría el 8% de sobrerrepresentación en ambas cámaras del Congreso, sin modificaciones en las reglas de las coaliciones. Esto permitiría a la fuerza mayoritaria repetir la acumulación de mayoría absoluta para aprobar reformas constitucionales, como sucede actualmente.

Con respecto al ajuste al modelo electoral, el documento prevé que la reducción del INE y el recorte al financiamiento de los partidos generaría un ahorro de cerca de 10,000 millones de pesos en el primer año con el nuevo modelo electoral. Además, la concentración de diversas elecciones en un solo día puede generar ahorros adicionales en años subsecuentes, al abarcar más de 30,000 cargos de elección popular, así como la consulta popular y la revocación de mandato.

De acuerdo con el documento, en la Cámara de Diputados se mantendría el sistema mixto, con 508 diputaciones. De estas, 300 serían elegidas por mayoría relativa en los distritos y 200 por representación proporcional. De estas últimas, 100 se elegirían de una lista de hombres y mujeres, seleccionando a los más votados en las urnas. Los 100 diputados restantes serían electos por lista nacional cerrada, sin candidaturas independientes.

Se propone además que ocho diputaciones adicionales sean elegidas por representación proporcional entre los mexicanos residentes en el extranjero que lleven más de tres años fuera del país.

En cuanto a la distribución de las diputaciones de representación proporcional, se plantea que solo los partidos que hayan ganado distritos uninominales reciban esta asignación, conforme al porcentaje de votación nacional obtenida en la elección, similar a como funciona hoy. La novedad sería la alternancia entre dos sistemas de listas: cerrada y nacional.

Respecto al Senado, la reforma propone reducir en 32 escaños la representación proporcional, pasando de 128 a 96 senadores. Mantendría los 64 senadores elegidos por mayoría relativa y los 32 de primera minoría, uno por cada estado.

La reforma también propone reducir la edad mínima para ser senador a 18 años, equiparándola con la de los diputados.