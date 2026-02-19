Publicidad

Congreso

Comisión para la reforma electoral plantea reordenar 'pluris' y recorte al INE; aún se prevén cambios

Morena en San Lázaro analiza el documento elaborado por la Comisión Presidencial. La iniciativa oficial será presentada el martes próximo por la presidenta Claudia Sheinbaum.
jue 19 febrero 2026 01:31 PM
reforma-electoral
En agosto pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la instalación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presidida por Pablo Gómez. (Foto: Presidencia de México.)

La propuesta de reforma electoral que analiza el Poder Ejecutivo, que encabeza Claudia Sheinbaum, busca transformar al Instituto Nacional Electoral (INE) mediante un recorte de sus atribuciones y presupuesto, además de concentrar diversas elecciones –políticas, judiciales, consultas y revocación de mandato– en ‘megajornadas’ electorales que se celebren en un solo día.

La bancada de diputados de Morena realizó un primer análisis de los posibles cambios que están sobre la mesa y acordó este jueves respaldar cualquier propuesta que la presidenta envíe al Congreso.

"Como venga la iniciativa de la presidenta, el próximo martes la vamos a respaldar unánimemente", afirmó Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, quien también comentó que el documento de reforma electoral que circula: "No es oficial, pero tampoco es falso".

Desde ayer, circula un documento elaborado por la Comisión Presidencial para la reforma, el cual busca acercar las posturas de Morena con sus partidos aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde (PVEM). Estos últimos expresan su rechazo a la reducción de legisladores de representación proporcional y al recorte al financiamiento de los partidos.

El texto propone modificar la fórmula de distribución de recursos entre las fuerzas políticas, con el objetivo de que, a pesar de la reducción de dinero público, el impacto en el gasto de los partidos sea menor, especialmente en cuanto a las fuerzas minoritarias.

Ricardo Monreal explicó que el documento aún tendrá ajustes antes de que se presente formalmente la iniciativa el martes siguiente.

Monreal también rechazó que la propuesta busque aumentar el número de diputados plurinominales a 508, incluyendo a ocho elegidos entre la diáspora mexicana, pues aclaró que la propuesta original es precisamente reducir dicho número.

Durante la reunión del grupo parlamentario, se acordó respaldar cualquier propuesta presidencial y se destacó la intención de persuadir a los aliados de Morena para que apoyen la reforma.

Las propuestas de la Comisión aún siguen en revisión

El documento plantea que se mantendría el 8% de sobrerrepresentación en ambas cámaras del Congreso, sin modificaciones en las reglas de las coaliciones. Esto permitiría a la fuerza mayoritaria repetir la acumulación de mayoría absoluta para aprobar reformas constitucionales, como sucede actualmente.

Con respecto al ajuste al modelo electoral, el documento prevé que la reducción del INE y el recorte al financiamiento de los partidos generaría un ahorro de cerca de 10,000 millones de pesos en el primer año con el nuevo modelo electoral. Además, la concentración de diversas elecciones en un solo día puede generar ahorros adicionales en años subsecuentes, al abarcar más de 30,000 cargos de elección popular, así como la consulta popular y la revocación de mandato.

De acuerdo con el documento, en la Cámara de Diputados se mantendría el sistema mixto, con 508 diputaciones. De estas, 300 serían elegidas por mayoría relativa en los distritos y 200 por representación proporcional. De estas últimas, 100 se elegirían de una lista de hombres y mujeres, seleccionando a los más votados en las urnas. Los 100 diputados restantes serían electos por lista nacional cerrada, sin candidaturas independientes.

Se propone además que ocho diputaciones adicionales sean elegidas por representación proporcional entre los mexicanos residentes en el extranjero que lleven más de tres años fuera del país.

En cuanto a la distribución de las diputaciones de representación proporcional, se plantea que solo los partidos que hayan ganado distritos uninominales reciban esta asignación, conforme al porcentaje de votación nacional obtenida en la elección, similar a como funciona hoy. La novedad sería la alternancia entre dos sistemas de listas: cerrada y nacional.

Respecto al Senado, la reforma propone reducir en 32 escaños la representación proporcional, pasando de 128 a 96 senadores. Mantendría los 64 senadores elegidos por mayoría relativa y los 32 de primera minoría, uno por cada estado.

La reforma también propone reducir la edad mínima para ser senador a 18 años, equiparándola con la de los diputados.

Cambios en los ayuntamientos e integración del INE

Para la integración de los ayuntamientos, el presidente municipal seguiría siendo elegido por mayoría relativa, mientras que las regidurías, actualmente elegidas por representación proporcional, se dividirían entre ambos principios. El número de regidores dependería del porcentaje de población del municipio.

Se plantea también que los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) no sean elegidos por el INE, sino por el Senado. En caso de no alcanzar acuerdos sobre su integración, la decisión recaería en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los tribunales electorales de los estados seguirían existiendo, pero sus integrantes serían elegidos por voto popula.

Entre las modificaciones relevantes al sistema electoral, destaca el recorte a la estructura y funciones del INE. El organismo perdería su atribución en educación cívica y se repartirían sus funciones con los Oples. Además, se reduciría el número de consejerías del INE de 11 a ocho, pero esta reducción solo se aplicaría a partir de 2029.

La reforma también implicaría una reducción del presupuesto del INE en años no electorales de hasta un 42%, es decir, 5,895 millones de pesos, y un 21% en años electorales.

Financiamiento de los partidos políticos

En cuanto al financiamiento de los partidos, la reforma propone reducir los recursos destinados a su funcionamiento. Para atender la demanda de los partidos pequeños, se distribuiría el financiamiento de manera distinta: 40% de forma igualitaria entre todos los partidos y 60% proporcionalmente según el porcentaje de votación nacional de cada uno. Esto aumentaría los recursos para los partidos pequeños, pero la concentración de dinero seguiría favoreciendo a los más votados.

Además, se propone reducir un 25% el financiamiento destinado a las actividades ordinarias de los partidos, como rentas, personal y operación cotidiana. Sin embargo, durante las campañas electorales, los recursos destinados a los partidos aumentarían un 50% respecto al gasto ordinario, como ocurre actualmente.

La bancada de diputados de Morena continúa revisando el documento de propuestas de reforma electoral elaborado por la Comisión Presidencial, que aún no se convierte en la iniciativa formal de la presidenta Sheinbaum.

Reforma se presentará el martes, adelanta Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que como parte de su propuesta de reforma electoral se plantee incrementar de 500 a 508 el número de diputados federales como se difunde en un proyecto que circula desde la noche de este miércoles y aclaró que el contenido de su iniciativa se conocerá el próximo martes 24 de febrero, Día de la Bandera.

“No, es total totalmente falso”, dijo en su conferencia matutina.

Aunque no detalló el contenido de su iniciativa de reforma, la presidenta defendió el proyecto porque contendrá propuestas de los ciudadanos recolectadas durante los foros que realizó la comisión presidencial que encabezó Pablo Gómez.

Yo creo que hablamos la próxima semana de la reforma electoral. No tiene caso una reforma electoral totalmente desdibujada, hay temas que ha planteado la gente, entonces eso es lo que estamos planteando", comentó.

La iniciativa de reforma será presentada el próximo martes en la conferencia matutina y, de acuerdo con los adelantos de la mandataria federal, tiene cuatro elementos esenciales: disminuir el costo de las elecciones y financiamiento a partidos; modificar la representación proporcional, más representación de mexicanos que se encuentran en el exterior e incrementar la democracia participativa.

