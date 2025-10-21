Claro que es una 'campañita' en mi contra, dice Adán Augusto López

Sobre las denuncias que presentó la panista María Elena Pérez Jaén en su contra por irregularidades de casi 766 millones de pesos en su administración como gobernador de Tabasco, comentó que “normalmente” en los ejercicio administrativos hay irregularidades administrativas “mínimas”.

Además, agregó que hasta ahora la Fiscalía General de la República (FGR) no le ha notificado nada sobre alguna denuncia y comentó que, cuando le avisen, la atenderá.

“Ellos están en su derecho de presentar 200 denuncias si quieren. No quiere decir que tengan la razón, ¿verdad? Yo estaré en mi derecho de contestar o defenderme si lo considero necesario”, mencionó.

Al hablar de la información de sus declaraciones patrimoniales, aseveró que esa información está en el poder de la Contraloría, pues ante ella los legisladores entregan esos datos.

Los Comités y Consejos Anticorrupción llamaron a las autoridades a verificar las denuncias sobre posibles incongruencias patrimoniales y fiscales, así como eventuales conflictos de interés del senador y también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta.

Aseguró que ha sido “suficientemente” claro sobre sus declaraciones patrimoniales y fiscales, pero señaló que a la oposición “le gusta entrar en esa dinámica”.

Entorno a que supuestamente hay audios en lo que se le escucha hablar de la presidenta Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López aseveró que nunca se ha expresado de forma incorrecta sobre la mandataria federal.

“Con esta vocecita cómo voy a hablar de la gente. Mucho menos (de la presidenta). (Mi relación con ella) es cordial, es sumamente generosa en su trato conmigo. Somos compañeros de movimiento y ella tiene todos nuestros respetos”, declaró.

Además, aseveró que continúan las reuniones de los lunes con la presidenta de la República, pero comentó que algunas veces se suspenden por cuestiones de agenda.

En los últimos meses, Adán Augusto López está en vuelto en polémicas , como la detención de sus exjefe de Seguridad cuando fue gobernador de Tabasco y hasta la información sobre sus declaraciones patrimoniales.

En septiembre pasado, detuvieron a Hernán Bermúdez por ser el presunto líder de una banda criminal: La Barredora, surgida como brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, el ahora senador aseveró que desconocía esas actividades ilícitas.

“La verdad no sospeché, si hubiese sospechado de él pues inmediatamente lo hubiésemos separado del encargo. Nos veíamos todos los días, pues acudíamos a la mesa de seguridad y ahí se presentaba él y las demás autoridades”, comentó el morenista.

Otro escándalo que enfrenta el morenista son los señalamientos de que no coinciden el pago de sus impuestos con los ingresos que obtuvo en 2023 y 2024, por lo que en tres ocasiones salió a explicar sus recursos.

“Se trata de aclarar el manejo doloso que se le ha estado dando a lo que exprese aquí. Nunca dije que el pago total de mis impuestos había sido de un millón de pesos, dije que eran los remanentes que se pagaban cuando se presentaba la declaración anual”, dijo en septiembre pasado.