Noroña: Gil Zuarth y Osorio Chong intentaron entrar a Morena, pero no los dejó el partido

Señaló que el panista buscó a Morena para ser candidato a senador por representación proporcional en las elecciones de 2024: “Quería venir de pechito al Senado como pluri”, señaló.

Y agregó que también el expriista Miguel Ángel Osorio Chong intentó ser parte de Morena, pero tampoco lo aceptaron.

En 2023, el senador Miguel Ángel Osorio Chong –junto con Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga– renunciaron a su militancia priista al señalar que Alejandro Moreno, dirigente nacional, destruyó al partido y lo hizo “pedazos”.

“Hoy el PRI está extraviado, ausente y con una dirigencia soberbia, que solo se preocupa por construir incondicionales y alejarse totalmente de la militancia y de la sociedad. Alejandro Moreno en poco tiempo destruyó a nuestro gran instituto político, miró solo para sus propios intereses, ambición y su protección de todo lo que públicamente es señalado. Lo destruyó todo”, dijo Osorio Chong entonces, que actualmente, es senador sin partido.

Gil Zuarth en 2018 fue uno de los principales críticos de la dirigencia del PAN, encabezada por Damián Zepeda. En esa fecha decidió dejar su escaño en el Senado para dedicarse a la academia.

"Es momento de empezar otra nueva etapa en la vida. No creo que deba seguir insistiendo en una serie de cosas que he venido diciendo durante mucho tiempo, sobre el estado que guarda mi partido, sobre la situación que tiene mi partido y, sobre todo, porque el PAN me dio muchas oportunidades: soy senador de representación proporcional y ese lugar le corresponde al partido”, dijo.

Además, en esa fecha negó que se sumara a las campañas presidenciales de José Antonio Meade o de Andrés Manuel López Obrador, pues aseveró que no buscaba "chamba".

Denuncia de Gil Zuarth

Hace dos semanas, Gil Zuarth presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Noroña por el presunto uso de un taxi aéreo para su gira a tres municipios de Coahuila, lo que según el panista esta acción da indicios de presuntos delitos, como lavado de dinero.

“Ni que fuera Gil Zuarth. Yo creo que se hablaba al espejo cuando dijo eso, es un coyote de Angora, pero coyote. Ha traficado sobre todo cuando tenían el control del Tribunal Electoral, tenía un despacho de traficante de decisiones electorales, es un desvergonzado”, comentó.

Además, retó al panista a publicar sus cuentas bancarias y él hacía lo mismo, pues mencionó que solo tiene en el banco 22,303 pesos.